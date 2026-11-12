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Cum privesc oltenii degringolada de la FCSB: „De câte ori ne-a atacat Gigi Becali…”

Tibi Cocora
12.11.2026 | 13:21
Cum privesc oltenii degringolada de la FCSB De cate ori nea atacat Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a reacționat la problemele FCSB și a amintit atacurile lui Gigi Becali la adresa Universității Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
Sorin Cârțu a reacționat la problemele FCSB și a amintit atacurile lui Gigi Becali la adresa Universității Craiova. Ce spune despre Drăguș și rivalele la titlu.
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Universitatea Craiova privește de pe primul loc în SuperLiga problemele prin care trece FCSB, iar Sorin Cârțu nu a uitat declarațiile lui Gigi Becali la adresa oltenilor! Președintele clubului din Bănie a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre situația rivalei și despre debutul cu ghinion al lui Denis Drăguș. Deși îl apreciază pe atacant și speră să-și revină după accidentare, Cârțu a recunoscut, râzând, că nu își dorește neapărat ca acesta să ajute FCSB. Mai mult, oficialul oltenilor a dezvăluit care sunt cele două echipe pe care le consideră în prezent cele mai periculoase în lupta pentru titlu.

Sorin Cârțu, reacție savuroasă despre problemele de la FCSB: „De câte ori ne-a atacat Gigi Becali…”

FCSB traversează o perioadă dificilă, în timp ce Universitatea Craiova a ajuns în fruntea clasamentului SuperLigii după remiza cu CFR Cluj, scor 0-0. Situația celor două rivale a fost discutată la FANATIK SUPERLIGA, unde Sorin Cârțu a fost întrebat cum privește formația din Bănie problemele echipei patronate de Gigi Becali.

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Președintele Universității Craiova a evitat să se bucure în mod direct de dificultățile adversarilor, însă a amintit că finanțatorul FCSB a avut de-a lungul timpului numeroase declarații critice la adresa oltenilor: „Cum a fost și anul trecut cu FCSB, când n-a fost în play-off… Nu spun că ne-a fost mai ușor, dar nu mă exprim pentru alții. Fiecare cu ce îi e scris. Deși, la felul în care ne-a atacat Gigi de atâtea ori și la ce a zis despre noi, știi cum e… Dar fiecare cu soarta lui”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, despre accidentarea lui Denis Drăguș: „A avut ghinion!”

Înainte de a comenta rivalitatea dintre Universitatea Craiova și FCSB, Sorin Cârțu a analizat situația lui Denis Drăguș. Atacantul a avut parte de un debut cu probleme, după ce s-a accidentat, iar oficialul oltenilor consideră că lipsa continuității din ultima perioadă și-a spus cuvântul. Cârțu a precizat că îl apreciază pe fotbalist și că nu și-a schimbat părerea despre calitățile sale.

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„Dacă vorbim de debut, a avut ghinion Drăguș, că s-a accidentat. După ce n-a prea jucat acolo, aici, când a venit, s-a accidentat din prima. Ce să mai spun acum? Îl mai aștept. Nu prea vreau să vorbesc de jucătorii altor echipe, dar sunt un om de fotbal care l-a admirat pe Drăguș. Are anul ăsta mai multă pauză. E și greu să-i intre din prima, la ce accidentări a avut”, a spus Sorin Cârțu.

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Fostul internațional a explicat că un atacant care nu a evoluat constant are nevoie de timp pentru a-și recăpăta ritmul competițional: „Poate e și plăcerea că n-a mai jucat demult, dar are nevoie de timp ca să-și intre în ritm”, a completat oficialul Craiovei.

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„Să ajute FCSB nu vreau neapărat!” Sorin Cârțu, sincer despre situația lui Denis Drăguș

Sorin Cârțu a ținut să facă o distincție între aprecierea pe care i-o poartă lui Denis Drăguș și interesul sportiv al Universității Craiova. Președintele de onoare al oltenilor a mărturisit că își dorește ca atacantul să revină la nivelul care l-a consacrat, dar a adăugat, în glumă, că nu este la fel de entuziasmat de perspectiva ca acesta să contribuie la redresarea FCSB.

„Să joace mai prost nu-l aștept, dar pentru el, ca jucător, aștept să-și revină. Dar ca să ajute pe FCSB nu vreau neapărat”, a spus Cârțu, râzând.

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Dincolo de discuțiile despre Gigi Becali și Denis Drăguș, Sorin Cârțu a făcut și o evaluare a principalelor contracandidate ale Universității Craiova. Oficialul formației din Bănie consideră că, în acest moment, Dinamo și Rapid reprezintă amenințări mai importante decât FCSB în cursa pentru titlu.

Cârțu a remarcat în special faptul că ambele formații bucureștene sunt implicate serios în atingerea obiectivelor din campionat: „La momentul ăsta sunt mult mai periculoase Dinamo și Rapid. La ora actuală, Dinamo e bine angrenată în obiectivul ăsta, al nostru, ca și Rapid”, a afirmat Sorin Cârțu.

Cum privesc oltenii degringolada de la FCSB

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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