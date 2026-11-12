Cum privesc oltenii degringolada de la FCSB: „De câte ori ne-a atacat Gigi Becali…”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova privește de pe primul loc în SuperLiga problemele prin care trece FCSB, iar Sorin Cârțu nu a uitat declarațiile lui Gigi Becali la adresa oltenilor! Președintele clubului din Bănie a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre situația rivalei și despre debutul cu ghinion al lui Denis Drăguș. Deși îl apreciază pe atacant și speră să-și revină după accidentare, Cârțu a recunoscut, râzând, că nu își dorește neapărat ca acesta să ajute FCSB. Mai mult, oficialul oltenilor a dezvăluit care sunt cele două echipe pe care le consideră în prezent cele mai periculoase în lupta pentru titlu.

Sorin Cârțu, reacție savuroasă despre problemele de la FCSB: „De câte ori ne-a atacat Gigi Becali…”

FCSB traversează o perioadă dificilă, în timp ce , scor 0-0. Situația celor două rivale a fost discutată la FANATIK SUPERLIGA, unde Sorin Cârțu a fost întrebat cum privește formația din Bănie problemele echipei patronate de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Președintele Universității Craiova a evitat să se bucure în mod direct de dificultățile adversarilor, însă a amintit că finanțatorul FCSB a avut de-a lungul timpului numeroase declarații critice la adresa oltenilor: „Cum a fost și anul trecut cu FCSB, când n-a fost în play-off… Nu spun că ne-a fost mai ușor, dar nu mă exprim pentru alții. Fiecare cu ce îi e scris. Deși, la felul în care ne-a atacat Gigi de atâtea ori și la ce a zis despre noi, știi cum e… Dar fiecare cu soarta lui”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, despre accidentarea lui Denis Drăguș: „A avut ghinion!”

Înainte de a comenta rivalitatea dintre Universitatea Craiova și FCSB, Sorin Cârțu a analizat . Atacantul a avut parte de un debut cu probleme, după ce s-a accidentat, iar oficialul oltenilor consideră că lipsa continuității din ultima perioadă și-a spus cuvântul. Cârțu a precizat că îl apreciază pe fotbalist și că nu și-a schimbat părerea despre calitățile sale.

ADVERTISEMENT

„Dacă vorbim de debut, a avut ghinion Drăguș, că s-a accidentat. După ce n-a prea jucat acolo, aici, când a venit, s-a accidentat din prima. Ce să mai spun acum? Îl mai aștept. Nu prea vreau să vorbesc de jucătorii altor echipe, dar sunt un om de fotbal care l-a admirat pe Drăguș. Are anul ăsta mai multă pauză. E și greu să-i intre din prima, la ce accidentări a avut”, a spus Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Fostul internațional a explicat că un atacant care nu a evoluat constant are nevoie de timp pentru a-și recăpăta ritmul competițional: „Poate e și plăcerea că n-a mai jucat demult, dar are nevoie de timp ca să-și intre în ritm”, a completat oficialul Craiovei.

ADVERTISEMENT

„Să ajute FCSB nu vreau neapărat!” Sorin Cârțu, sincer despre situația lui Denis Drăguș

Sorin Cârțu a ținut să facă o distincție între aprecierea pe care i-o poartă lui Denis Drăguș și interesul sportiv al Universității Craiova. Președintele de onoare al oltenilor a mărturisit că își dorește ca atacantul să revină la nivelul care l-a consacrat, dar a adăugat, în glumă, că nu este la fel de entuziasmat de perspectiva ca acesta să contribuie la redresarea FCSB.

„Să joace mai prost nu-l aștept, dar pentru el, ca jucător, aștept să-și revină. Dar ca să ajute pe FCSB nu vreau neapărat”, a spus Cârțu, râzând.

ADVERTISEMENT

Dincolo de discuțiile despre Gigi Becali și Denis Drăguș, Sorin Cârțu a făcut și o evaluare a principalelor contracandidate ale Universității Craiova. Oficialul formației din Bănie consideră că, în acest moment, Dinamo și Rapid reprezintă amenințări mai importante decât FCSB în cursa pentru titlu.

Cârțu a remarcat în special faptul că ambele formații bucureștene sunt implicate serios în atingerea obiectivelor din campionat: „La momentul ăsta sunt mult mai periculoase Dinamo și Rapid. La ora actuală, Dinamo e bine angrenată în obiectivul ăsta, al nostru, ca și Rapid”, a afirmat Sorin Cârțu.