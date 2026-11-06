Cum profită de Black Friday cluburi precum Barcelona, Manchester United și Flamengo

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Manchester United și-a listat tricoul din sezonul trecut, în versiunea de joc, la 36 de lire (aproximativ 230 lei). Barcelona folosește Black Friday și pentru a vinde bilete, intrări la muzeu și locuri în tabăra de vară de la La Masia.

Flamengo vinde un tricou pe Shopee, iar Shopee își pune cupoanele pe tricoul jucătorilor

Modelul negru Flamengo × Shopee, lansat pe 3 noiembrie 2026, se vinde oficial exclusiv prin magazinul Flamengo de pe Shopee Brazilia. Prețul standard este de 149,90 reali (130 lei). Cu voucher oferit de Shopee și plata prin Pix (sistemul Brazilian de plăți online), clubul a anunțat un preț de 89,90 reali (78,26 lei), cu 40% sub prețul standard.

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Desigur, este o promoție limitată în timp, până la 30 noiembrie). Tricoul este un produs licențiat de club către Shopee și dedicat suporterilor. Pentru a trezi interes, tricoul vine cu vechea emblemă a clubului și are un design propriu. Prin comparație, replica Adidas pentru suporteri a celui de-al treilea echipament de joc are un preț de listă de 449,99 reali (391,72 lei). Prețul promoțional al tricoului Shopee este aproximativ o cincime din prețul de listă al replicii Adidas. Oficial, Flamengo și Shopee spun că își propun să facă produsele oficiale mai accesibile. Oferta se adresează astfel și fanilor care vor să cheltuiască mai puțîn pe un tricou cu emblema clubului.

Ca strategie comercială însă, pentru Shopee, exclusivitatea prezintă un important beneficiu. Suporterul care dorește acest model intră pe platformă, unde găsește și alte produse Flamengo. Pe de altă parte, clubul câștigă și din sponsorizare și din afiliere. Shopee este partener al clubului și plătește pentru prezența siglei sale pe mâneca echipelor masculine, feminine și U20. Potrivit presei braziliene, contractul crește de la 13 milioane de reali în 2026 (2,12 milioane euro) la 14 milioane de reali în 2027 (2,28 milioane euro).

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Comisionul Flamengo pentru vânzările prin programul de afiliere urcă de la 5% la 8%. Este o importantă sursă de venit, pentru că, spre exemplu, o campanie din 2025, în care codurile promoționale au apărut chiar pe tricourile jucătorilor, a generat peste 220.000 de cupoane utilizate. Linia aniversară de echipament Origens (lansată de club la aniversarea de 130 de ani) a depășit 12.000 de produse vândute pe platformă, iar căutările după „Flamengo” pe Shopee au crescut cu 30% după începerea sponsorizării.

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Shopee a oferit mai multe cupoane pentru 11 noiembrie ( în Brazilia) decât pentru Black Friday. Astfel, platforma a anunțat cupoane în valoare de 25 de milioane de reali (4,08 milioane euro) pentru 11 noiembrie și de 23 de milioane de reali (3,75 milioane euro) pentru 27 noiembrie. Este important, pentru că în primele nouă luni din 2026, licențierea și redevențele au generat pentru Flamengo 132,7 milioane de reali (21,63 milioane euro), reprezantând așadar o sursă majoră de venit.

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Manchester United, două tricouri la 240 de lei. Ce s-a schimbat după ce clubul a internalizat operarea magazinul online

Manchester United a redus cu 60% două tricouri pentru suporteri din sezonul 2025-2026. Atât tricoul roșu de acasă, cât și al treilea tricou, cel negru, apar la 240 de lei (aproximativ 45 de euro). În versiunea britanică a site-ului, ambele modele au coborât de la 85 de lire (544,09 lei / 101,89 euro) la 34 de lire (217,64 lei / 40,76 euro). Cea mai mare reducere dintre modele sezonului trecut este la tricoul alb de deplasare. Magazinul clubului îl afișa la 36 de lire (230,44 lei / 43,16 euro), față de 120 de lire (768,13 lei / 143,85 euro), o reducere de 70%.

Chiar dacă este vorba despre modele din sezonul trecut, trebuie ținut cont de faptul că Man Utd este un brand global, iar aceste promoții nu se adresează doar publicului local, apropiat geografic de club și eventual prezent pe stadion. De aceea, la un club de acest profil, promoțiile de acest tip sunt de mare impact.

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De la redevențe încasate de la Fanatics la operare directă

Până în septembrie 2024, retailerul american Fanatics opera sub licență magazinul online oficial al clubului. Manchester United primea o redevență calculată ca procent din vânzările nete. În toamna lui 2024, clubul a preluat operarea magazinului și a început să vândă direct, folosind tehnologia SCAYLE.

SCAYLE este o platformă germană de comerț online, dezvoltată în cadrul ABOUT YOU, grup intrat în componența Zalando în 2025. Printre clienții SCAYLE săi se numără Bayern München, Levi’s și Harrods. SCAYLE furnizează software-ul pentru catalog, promoții și comenzi, iar United operează magazinul.

În 2025-2026, primul exercițiu complet cu magazinul operat de club, United a raportat 156,8 milioane de lire (187,96 milioane euro/ 1 miliard de lei) din retail, merchandising, îmbrăcăminte și licențiere, în creștere cu 8,2%. Adică un plus încurajator față de aranjamentul anterior.

Barcelona pune la reducere locurile în tribune, muzeul și tabăra de la La Masia

pentru 27 noiembrie în acest an, deci pentru a ne face o idee asupra ofertelor pe care le practică clubul catalan, ne uităm la sezonul precedent.

În ediția 2025 clubul a oferit 25% la biletele de meci cu Alavés, 20% la cele cu Atlético Madrid, 40% la un pachet de cinci meciuri ale echipei feminine și 20% la accesul la muzeul clubului. Primele 100 de înscrieri la tabăra de vară de la La Masia au beneficiat de o reducere de 100 de euro. Reduceri de până la 80% au vizat meciuri de baschet, handbal, futsal și hochei pe role.

Pentru a înțelege magnitudinea acestor activități, filiala Barça Licensing & Merchandising a raportat pentru întregul exercițiu 2025-2026 o cifră de afaceri de 208 milioane de euro, cu un profit de aproximativ 23 de milioane de euro. Barça Licensing & Merchandising este o societate separată de club, dar înființată în 2018 și deținută integral de FC Barcelona. Ea gestionează magazinele oficiale Barça, vânzările online și licențele pentru produse cu marca clubului. Prin această societate, clubul incasează din vânzarea de tricouri, îmbrăcăminte, accesorii și suveniruri, dar și din acordurile prin care alte firme primesc dreptul de a comercializa produse sub marca Barça.