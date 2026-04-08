Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici

. A antrenat la cel mai înalt nivel până în ultimele clipe ale vieţii. Selecţionerul s-a stins fulgerător la doar 13 zile de la ultimul meci oficial în care a stat pe bancă: Turcia – România 1-0.

Mircea Lucescu putea ajunge manager general la Universitatea Craiova: „L-a invitat Rotaru”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a făcut public un episod neştiut în urma căruia Mircea Lucescu putea să devină manager general la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru l-a vrut pe „Il Luce” şi i-a cerut directorului FANATIK să intermedieze o întâlnire:

„Era un secret, dar acum că nea Mircea s-a dus, nu mai văd nicio problemă să povestesc. Este un fapt pe care fotbalul nu îl ştie. În februarie 2020 m-a sunat Mihai Rotaru, patronul Craiovei. Şi mi-a spus: „Am putea cumva să îl inviţi pe domnul Mircea Lucescu la mine acasă? Ştiu că ai o relaţie foarte bună cu el”. I-am spus că probabil că da, Mircea Lucescu era mereu deschis.

„Nici nu îndrăznesc să mă gândesc, dar aş vrea să îl aduc la Craiova, să îi dau totul pe mână, să se ocupe de tot, mai ales că ştiu cât a iubit jucătorii Universităţii Craiova. Ar fi o emulaţie extraordinară în Oltenia. Ştiu că ai o relaţie deosebită cu Mircea Lucescu”, mi-a spus Rotaru. El era liber de contract, era în ţară. Antrenor la Craiova era Papură.

Am vorbit cu nea Mircea, i-am spus că l-a invitat Rotaru, că al vrea să îl cunoască: „Da. Cu mare plăcere, ţinând cont că m-ai sunat tu, vin şi cu mai mare plăcere”. I-am cerut lui Mihai Rotaru adresa şi aşa s-a nimerit că ne-am văzut la el acasă la un meci Viitorul – Universitatea Craiova, pe 9 februarie 2020. A fost 1-1 la pauză şi a câştigat Craiova în final cu 2-1″, a povestit Horia Ivanovici.

Măgulit de interesul Craiovei, dar dornic să mai antreneze afară: „Aştept să plec în străinătate mai bine”

Patronul Mihai Rotaru şi-a luat inima în dinţi şi l-a întrebat pe Mircea Lucescu dacă ar fi dispus să vină la Universitatea Craiova. Antrenorul a fost măgulit de interes, dar în cele din urmă a dorit să mai antreneze în străinătate şi a plecat la Dinamo Kiev:

„M-am dus acasă la nea Mircea, l-am luat, ne-a primit foarte frumos, cu familia. L-am învăţat pe Rotaru, că lui nea Mircea îi place peştele alb, vinul alb… Ne-am uitat la meci, am stat patru ore şi jumătate. Şi aşa, cu greu Rotaru i-a spus: „V-aţi gândi, ar fi o posibilitate să veniţi la Craiova, să vă ocupaţi de tot?”. Mircea Lucescu a fost măgulit, ştia ce înseamnă Craiova. El a adorat Craiova.

I-a spus: „Da, trebuie să mă gândesc”. Şi Rotaru a spus că a fost o discuţie, dar nu a apăsat pe acceleraţie. S-au împrietenit. A fost o plăcere să asist la aceste discuţii. A rămas că mai vorbim. Lucescu a mulţumit şi că e o temă la care trebuie să te gândeşti serios. Lucrurile nu s-au mai derulat pentru că Lucescu ba venea, ba pleca. Până la urmă a semnat cu Dinamo Kiev.

Ce nu ştiu Mihai Rotaru şi o să o spun public este că, la câteva zile, Mircea Lucescu mi-a spus: „Nici nu ştiu cum să faci. Să îi spui sau nu lui Mihai Rotaru. Mă văd oricând cu cea mai mare plăcere, dar cred că mai pot să antrenez afară. Ar fi fabulos să antrenez Craiova. Dar am antrenat Rapidul, Dinamo. Ce ar spune Dinamo? Ce ar spune Rapidul? Mi-a plăcut, este un domn pasional, dar spune-i că aştept să plec în străinătate mai bine”.

Şi lucrurile nu au mai evoluat. Aşa putea ajunge la Universitatea Craiova în urmă cu şase ani Mircea Lucescu. Dar n-a mai fost să fie şi a plecat în străinătate. Aşa a ajuns la Craiova un antrenor de foarte mare valoare: Cristiano Bergodi. Nu am povestit nimănui această poveste”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

, alături de care a câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa Ucrainei în sezonul 2020-2021. Avea să fie ultima echipă de club la care a antrenat „Il Luce”, înainte să revină la naţionala României.