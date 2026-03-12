Cum ar fi putut fi salvată tânăra mămică din Botoșani care a murit așteptându-și copilul ieșind de la grădiniță: „Vârsta nu mai e factor de protecție”

ADVERTISEMENT

O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în fața unei instituții de învățământ din Botoșani, unde o tânără mamă, de doar 29 de ani, s-a prăbușit în timp ce își aștepta băiețelul de șase ani care era la grădiniță. Nenorocirea s-ar fi petrecut chiar sub privirile micuțului, miercuri, 11 martie 2026.

O mămică de doar 29 de ani s-a prăbușit în timp ce își aștepta micuțul de la grădiniță

În doar câteva minute, o scenă banală de după-amiază, în care un părinte își așteaptă copilașul să iasă de la ore, s-a transformat într-un adevărat coșmar. Unei femei care venise să își ia băiețelul i s-a făcut rău, iar oamenii au sărit imediat să o ajute, au sunat la 112, însă nu i-au făcut și masaj cardiac. „La fața locului a fost dirijat în cel mai scurt timp un echipaj cu medic. Colegii noștri au început manevrele de resuscitare la fața locului și le-au continuat până la spital”, a precizat medicul Carmen Răgoșcă, purtător de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Echipajul medical ajuns la fața locului a găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator și a încercat minute în șir să o readucă la viață, atât la locul intervenției, cât și pe drumul către . „Pacienta prezenta semne de activitate cardiacă, dar din păcate funcția respiratorie era inexistentă. S-au efectuat în continuu manevre de resuscitare și pe traseu și la UPU”, a relatat medicul Daniela Amarande, din cadrul SJA Botoșani.

Ce spun medicii de la UPU SMURD despre cazul femeii

Din păcate, eforturile cadrelor medicale nu au dat rezultatele dorite, femeia decedând. Tragedia este greu de înțeles pentru că nu se cunoaște ca femeia să fi avut probleme medicale, însă, totuși, potrivit rudelor, familia acesteia ar fi fost lovită de o dramă asemănătoare în trecut. O soră a femeii ar fi murit subit în urmă cu câțiva ani, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă afecțiune cardiacă moștenită.

Medicii de la urgență au descoperit în timpul investigațiilor lichid în zona pericardului, iar primele ipoteze indică un posibil infarct sau o disecție de aortă. „La investigațiile de specialitate s-a descoperit lichid în zona pericardului. Posibil să fi suferit un infarct sau disecție de aortă. Era cianotică în zona superioară a corpului. Din păcate nu a avut nicio șansă”, a explicat un medic din cadrul UPU-SMURD.

„Vârsta nu mai este un factor de protecție”

Ar fi putut fi salvată tânăra mamă? Medicul urgentist Tudor Ciuhodaru a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că tragedii de acest tip apar tot mai des și că vârsta nu mai reprezintă de mult o protecție împotriva bolilor cardiovasculare. „Vârsta nu mai este un factor de protecție de mult. Suntem în interacțiune cu ceea ce înseamnă genele noastre și mediul. Într-o lume stresată în care se mănâncă aiurea, dar în care sunt tot felul de lucruri care ne influențează viața. Am tratat pacienți cu AVC la 30 de ani, cu infarct la 30 de ani”, a declarat Ciuhodaru, pentru FANATIK.

Femeile, mai predispuse infarctului

Potrivit doctorului din Iași, una dintre marile probleme este faptul că multe persoane ignoră simptomele inițiale ale unui infarct sau ale altor probleme cardiace. „Femeile sunt mai predispuse de a ignora o simptomatologie de tip infarct, o putem pune pe seama efortului, a unei nevralgii intercostale. Pe lângă durerea precordială clasică, mai sunt și alte semne care dor, cele digestive, te doare în epigastru, că zici că ai mâncat și toate celelalte, osteoarticulare, te dor articulațiile la nivel toracic, la nivelul spatelui, la nivelul gâtului și simptomele respiratorii, sacadate, dificile, necorelate cu efortul fizic”, explică Ciuhodaru.

Modelul norvegian ar putea salva vieți

În lipsa unor investigații preventive, astfel de probleme pot rămâne complet nedepistate până în clipa în care e prea târziu. „Dacă am fi o țară normală, cu program de screening, de diagnostic precoce, cum s-a făcut în Norvegia un program de educație pentru sănătate și diagnostic precoce, s-ar reduce mortalitatea pe bolile cardiovasculare. În Norvegia s-a redus mortalitatea cu aproape 80% la bolile cardiovasculare evitabile”, afirmă medicul.

Un factor crucial în astfel de situații este intervenția rapidă după producerea stopului cardio-respirator. „Insist pe suportul medical de bază, care se poate face cu mâinile goale de fiecare dintre noi. Peste 3-4 minute de la stop, deja apropo de ce înseamnă resuscitare cerebrală suntem sub semnul întrebării, căci creierul fără oxigen… kaput!”, explică .

Ce s-ar putea face pentru prevenție

Specialistul spune că educația pentru acordarea primului ajutor poate salva multe vieți, dacă oamenii ar ști cum să intervină până la sosirea ambulanței. Pe lângă asta, programul de prim ajutor despre care medicul vorbește ar putea fi implementat chiar și la muncă.

„Se pot face multe pentru prevenție: se poate lua o zi liberă la serviciu în care se pot repeta chestii la companiile mari cu peste 50 de angajați, unde vine cineva și îi instruiește cum se poate interveni în caz de urgență. Dar trebuie făcute lucrurile pe bune, nu la șmechereală”, spune Ciuhodaru, în încheiere.