Sport

Cum putea Radu Petrescu să evite scandalul monstru de la Petrolul – FC Argeș 2-1. Avem rezolvarea regulamentară a fazei care a dinamitat

Radu Petrescu se putea folosi de regulament pentru a evita scandalul de la Petrolul - FC Argeș. „Centralul” a comis o eroare impardonabilă pentru un arbitru FIFA în momentul în care a anulat un gol perfect valabil
Cristian Măciucă
14.02.2026 | 16:27
Cum putea Radu Petrescu sa evite scandalul monstru de la Petrolul FC Arges 21 Avem rezolvarea regulamentara a fazei care a dinamitat
SPECIAL FANATIK
Cum putea Radu Petrescu să evite scandalul monstru de la Petrolul - FC Argeș 2-1. Avem rezolvarea regulamentară a fazei care a dinamitat. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Radu Petrescu (43 de ani) s-a făcut de râs la Petrolul -FC Argeș, când a comis două greșeli impardonabile. Acestea au dus la anularea unui gol valabil și declanșarea unui scandal monstru. Arbitrul bucureștean ar fi putut evita această situație ingrată, dacă s-ar fi folosit de regulament.

Radu Petrescu putea evita eroarea de la Petrolul – FC Argeș. Cum îl ajuta regulamentul

Prin eroarea comisă în minutul 85 al meciului Petrolul – FC Argeș 2-1, Radu Petrescu a făcut rău nu doar piteștenilor, fotbalului și arbitrajului românesc, ci și lui însuși. Piteștenii și nu numai cer excluderea din arbitraj a „centralului”, care riscă o sancțiune record.

ADVERTISEMENT

FANATIK a verificat regulamentul (n.r. – Legile Jocului) și a constatat că Radu Petrescu ar fi putut evita cu ușurință acest scandal monstru. Bucureșteanul a ajuns să anuleze golul perfect valabil al lui Sierra, deoarece a încercat să își repare moral greșeala comisă în momentul în care a acordat eronat lovitură liberă directă pentru piteșteni.

În momentul în care a realizat că nu a fost fault la jucătorul lui FC Argeș și că nu ar fi trebuit să acorde lovitură liberă directă pentru oaspeți, Radu Petrescu era obligat să își asume greșeala și să reia partida conform Legilor Jocului. Atunci, „centralul” trebuia să îi cheme pe cei doi căpitani și să le explice faptul că a luat o decizie eronată. Prin urmare, jocul s-ar fi reluat cu minge de arbitru, deoarece meciul a fost întrerupt conform Legii 8 – Lovitura de începere şi de reluare a jocului – paragraful „Mingea de arbitru”, alineatul 3 – „Arbitrul oprește jocul din greșeală”.

ADVERTISEMENT
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică...
Digi24.ro
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților

Orgoliul înaintea regulamentului

Radu Petrescu a preferat să își păstreze însă orgoliul și să se prevaleze de un tertip folosit și de alți arbitri la fazele fixe. Nu ar fi fost prima dată când o fază fixă (n.r. – corner, lovitură liberă, aut, etc.) este acordată greșit unei echipei aflate în atac, iar „centralul” o „repară” dând posesia echipei în apărare printr-un fault în atac. Chiar dacă nu este moral, de multe ori arbitrul are acoperire regulamentară (n.r. – un duel fizic între doi adversari), iar jocul continuă fără ca cineva să aibă ceva de obiectat.

ADVERTISEMENT
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după...
Digisport.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”

Nu a fost însă cazul pe „Ilie Oană”, acolo unde, la faza din minutul 85, reluările TV au arătat cât se poate de clar că niciun fotbalist de la FC Argeș nu a comis vreo abatare de la regulament împotriva vreunui fotbalist de la Petrolul. Prin urmare, golul lui Sierra ar fi trebuit validat, chiar dacă Radu Petrescu ar fi rămas pe conștiință cu faultul dictat greșit pentru piteșteni. Astfel, în loc de o singură eroare, Radu Petrescu, încercând să o repare, a comis o a doua greșeală, care nu o anulează pe prima.

  • 2007 este anul în care Radu Petrescu a început sa arbitreze în SuperLiga
  • 2012 este anul în care CCA l-a trecut pe lista FIFA pe arbitrul bucureștean
Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce...
Fanatik
Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce se confruntă antrenorul de la Benfica
Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A...
Fanatik
Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A fost din nou decisiv pentru Rizespor. Video
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Lucas Pinheiro scrie istorie pentru Brazilia! Primul...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Lucas Pinheiro scrie istorie pentru Brazilia! Primul aur olimpic din istorie la JO de iarnă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab!...
iamsport.ro
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab! Aproape a băgat clubul în faliment'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!