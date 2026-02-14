Cum putea Radu Petrescu să evite scandalul monstru de la Petrolul – FC Argeș 2-1. Avem rezolvarea regulamentară a fazei care a dinamitat

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu (43 de ani) s-a făcut de râs la Petrolul -FC Argeș, când a comis două greșeli impardonabile. Acestea au dus la anularea unui gol valabil și . Arbitrul bucureștean ar fi putut evita această situație ingrată, dacă s-ar fi folosit de regulament.

Radu Petrescu putea evita eroarea de la Petrolul – FC Argeș. Cum îl ajuta regulamentul

Prin eroarea comisă în minutul 85 al meciului Petrolul – FC Argeș 2-1, Radu Petrescu a făcut rău nu doar piteștenilor, fotbalului și arbitrajului românesc, ci și lui însuși. Piteștenii și nu numai cer excluderea din arbitraj a .

FANATIK a verificat regulamentul (n.r. – Legile Jocului) și a constatat că Radu Petrescu ar fi putut evita cu ușurință acest scandal monstru. Bucureșteanul a ajuns să anuleze golul perfect valabil al lui Sierra, deoarece a încercat să își repare moral greșeala comisă în momentul în care a acordat eronat lovitură liberă directă pentru piteșteni.

În momentul în care a realizat că nu a fost fault la jucătorul lui FC Argeș și că nu ar fi trebuit să acorde lovitură liberă directă pentru oaspeți, Radu Petrescu era obligat să își asume greșeala și să reia partida conform Legilor Jocului. Atunci, „centralul” trebuia să îi cheme pe cei doi căpitani și să le explice faptul că a luat o decizie eronată. Prin urmare, jocul s-ar fi reluat cu minge de arbitru, deoarece meciul a fost întrerupt conform Legii 8 – Lovitura de începere şi de reluare a jocului – paragraful „Mingea de arbitru”, alineatul 3 – „Arbitrul oprește jocul din greșeală”.

Orgoliul înaintea regulamentului

Radu Petrescu a preferat să își păstreze însă orgoliul și să se prevaleze de un tertip folosit și de alți arbitri la fazele fixe. Nu ar fi fost prima dată când o fază fixă (n.r. – corner, lovitură liberă, aut, etc.) este acordată greșit unei echipei aflate în atac, iar „centralul” o „repară” dând posesia echipei în apărare printr-un fault în atac. Chiar dacă nu este moral, de multe ori arbitrul are acoperire regulamentară (n.r. – un duel fizic între doi adversari), iar jocul continuă fără ca cineva să aibă ceva de obiectat.

Nu a fost însă cazul pe „Ilie Oană”, acolo unde, la faza din minutul 85, reluările TV au arătat cât se poate de clar că niciun fotbalist de la FC Argeș nu a comis vreo abatare de la regulament împotriva vreunui fotbalist de la Petrolul. Prin urmare, golul lui Sierra ar fi trebuit validat, chiar dacă Radu Petrescu ar fi rămas pe conștiință cu faultul dictat greșit pentru piteșteni. Astfel, în loc de o singură eroare, Radu Petrescu, încercând să o repare, a comis o a doua greșeală, care nu o anulează pe prima.