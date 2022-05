Cum putea rata Dan Petrescu câștigarea titlului cu CFR Cluj: ”Am avut o ofertă de 4 milioane pe an”

Ardelenii s-au încoronat campioni în Casa Pariurilor Liga 1 după , scor 2-1, care le-a adus în vitrină al optulea trofeu.

Dan Petrescu putea pleca de la CFR Cluj și să rateze titlul

Liniștit după ce a câștigat un nou titlu de campion cu CFR Cluj, Dan Petrescu a făcut o analiză a acestui sezon și a vorbit despre faptul că ar fi putut să plece în străinătate în timpul competiției, având pe masă o ofertă importantă.

ADVERTISEMENT

”Eu sunt conștient că am ales CFR, deși dacă pierdeam campionatul nu știu dacă mai eram ținut. Mi-am dorit să merg la națională, dar știți ce s-a întâmplat. Apoi, am avut o ofertă de 4 milioane pe an, din Golf, și am refuzat-o. Nu m-am gândit nicio clipă să plec. Se va întâmpla numai dacă voi fi concediat.

Mai am doi ani de contract, vreau să rămân. Știu că dacă nu ne calificăm în grupele europene, pot fi îndepărtat. Ăsta e clubul, dar simt că sunt iubit, sunt Cetățean de Onoare al județului, de ce aș mai pleca, la vârsta asta?”, a declarat Petrescu, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce ar însemna o calificare în grupele Champions League

Tehnicianul ardelenilor consideră că accederea în grupele Champions League ar fi un adevărat miracol, deoarece diferențele de buget sunt uriașe, și speră să-și ducă echipa cel puțin în grupele Europa League.

”Acum se vorbește de grupele Champions League. Trebuie să visăm, dar să fim realiști. Ar trebui să facem ca Sheriff Tiraspol, un miracol. Dar hai să ne uităm ce buget avem noi! De ce nu suntem realiști niciodată? Lumea se supără dacă spui adevărul. Noi nu avem buget să ne calificăm în grupele UCL. Putem să luptăm, dar acum vrem mai mult decât se poate.

ADVERTISEMENT

Dacă ajungem în grupele Europa League, e ca și cum am câștiga Champions League. Iar dacă am ajunge în grupele Champions League, e ca și cum România ar lua Cupa Mondială. Așa zic eu. Că unii zic ce vor pe la televizor, asta e altceva.

Astana avea buget de 60 de milioane. Noi avem de 10-20 de milioane. E ca și cum se întrec Mercedes cu Renault. Ei au cai-putere, se duc. Noi încercăm să le stricăm o roată, să ne strecurăm. A, dacă ne-ar bate o echipă din Malta sau Gibraltar, ar fi vina noastră.

ADVERTISEMENT

Aș vrea 40 de milioane de euro ca să intru în grupele Champions League. Nu am cerut, că nu am de unde să cer. Nici cu banii ăștia nu ne calificăm în UCL, dar avem o șansă mai mare la grupele Europa League.

ADVERTISEMENT

Putem încerca să ajungem în grupele Europa League, cu puțin noroc și inspirație, chiar și cu bugetul pe care îl vom avea. Și în Conference League sunt bani buni, dar Europa League ar fi țelul. Mai mult, ar fi un miracol”, a spus el.

Voluntari, cheia titlului câștigat de CFR Cluj

Întrebat care a fost momentul cheie al acestui sezon pentru câștigarea campionatului de CFR Cluj, Dan Petrescu a ales remiza scoasă de FC Voluntari cu FCSB, în penultima etapă a play-off-ului.

”Foarte greu de zis. Cred că a fost când Voluntari a făcut egal la FCSB. Eu nu credeam. Când accepți să joci acasă la FCSB, deși ești echipa gazdă, nu mi se pare corect. Chiar dacă au făcut egal.

Și acum cred că nu a fost normal. Bravo lor că au luat punct! Dacă noi le spuneam celor de la FC Argeș să vină să joace la Cluj, toată lumea sărea în capul nostru și ne omora. Dar cei de la Voluntari au și ei un merit pentru ceea ce am realizat noi, trebuie să recunoaștem.

Noi am făcut cele 95 de puncte, nu Voluntari, însă da, au avut și ei un merit. FCSB a avut un sezon excelent și, chiar dacă a făcut cu 11 puncte mai puțin ca noi, din cauza acestui sistem, noi era să pierdem campionatul”, a afirmat Petrescu.

CFR Cluj își menajează câțiva jucători la meciul cu FCSB

Tehnicianul din Gruia a dezvăluit că încă de la petrecerea de titlu a început să se gândească la formula de start pentru meciul cu FCSB, ultimul al acestui sezon, chiar dacă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, până miercuri.

”La petrecere, pe la 5 dimineață, făceam în cap echipa pentru meciul cu FCSB. Îi întrebam pe băieți care vor și pot să joace. Fiindcă unii nu vor juca, dar dacă pierdem tot nu o să-mi placă. Cum să plec în vacanță după o înfrângere?

Nu menajez pe nimeni, dar îi întreb care vor să joace. Eu așa fac. După ce aflu cine vrea și poate, văd ce soluții găsesc. Sunt unii precum Boateng, care a jucat toate meciurile, dar nu și-a mai văzut de mult familia. Chiar dacă ar fi vrut și el, n-aș fi vrut eu să joace.

Alții mai au evenimente importante în familie. Plus cei care vor fi chemați la națională, că am auzit că ar fi vreo trei, nu vor avea vacanță prea mare și pot pleca. Dar la cum îi cunosc, or să vrea să joace. Nu neapărat să bată FCSB, ci să fie în formă.

Toate jocurile sunt importante. Și antrenamentul de mâine e important. Când ești antrenor la CFR nu-ți poți permite să zici că un meci nu e important. De aia CFR are rezultate, ăsta e spiritul echipei. Aici e presiune și când pierzi un amical”, a precizat Dan Petrescu.

Petrescu poate trece peste conflictele cu jucătorii

În final, Dan Petrescu a vorbit despre mult discutatul scandal pe care l-ar fi avut cu Claudiu Petrila după ce acesta a întârziat la un antrenament și a negat faptul că ar fi în conflict cu tânărul jucător.

”Eu cu Petrila n-am avut niciodată nimic, am fost într-o relație excelentă. Atunci a întârziat 5-10 minute la antrenament, dar s-a făcut un scandal. Eu la 5-10 minute îi iert, toată lumea știe. Bine, să nu se întâmple de 10 ori. Eu dau mereu cartonașe galbene. Dacă e al doilea, e roșu și atunci e greu să mai joace.

Făceam asta și al Urziceni. Acolo am dat și un roșu, unui armean, nu știu ce a făcut. Lui Debeljuh i-am dat galben. Dacă jucătorul mă înjură, dar intră în teren și dă două goluri, mă fac că nu l-am auzit. Dar să fie bun, să facă ceva. Nu mi-au plăcut niciodată jucătorii care dau prea mult din gură.

Eu muncesc de dimineață până seara, respect jucătorii, ei mă respectă pe mine. Cel mai bun exemplu e Ciprian Deac. El vorbește puțin, dar muncește non-stop la 36 de ani. Și cred că e cel mai bun jucător din istoria CFR, el și Camora, prin ce au făcut la clubul ăsta”, a încheiat Petrescu.