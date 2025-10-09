Cum putea să evite România golul încasat în amicalul cu Moldova. Momentul epic din perioada ”Generației de Aur” care ar fi putut să-l inspire pe Ionuț Radu. Video

Cu 3 zile înaintea meciului decisiv cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, naționala României a obținut o . Partea negativă din acest joc este golul prostesc încasat de Ionuț Radu.

Cum putea Ionuț Radu să evite golul primit cu Moldova

Portarul de la Celta Vigo, titularizat de Mircea Lucescu în amicalul de pe Arena Națională, a tratat cu multă lejeritate o fază din prima repriză și moldovenii au reușit o egalare nesperată, dar care nu a durat prea mult pentru că imediat a înscris Ianis Hagi.

Glumind pe seama acestui gol, fostul internațional Gabi Balint a venit cu soluția pentru Ionuț Radu. El a postat pe contul de TikTok un moment fabulos din perioada ”Generației de Aur”, petrecut pe holurile de la vestiare înaintea unei partide.

Este un videoclip în care Marius Lăcătuș îi spune lui Bogdan Stelea: ”Când ai ieșit… îl ‘omori’. Și pe al nostru și pe al lor”. Momentul epic este însoțit și de un mesaj din partea lui Balint: ”Ei, dacă era Lăcătuș lângă Ionuț Radu nu mai luam gol de la frații noștri moldoveni”.

Gafă Ionuț Radu sau fault în atac la golul moldovenilor?

Întors după 2 ani la echipa națională a României, Ionuț Radu a avut parte de o , ținând cont de golul încasat. În minutul 38 al întâlnirii cu Moldova, el a ieșit pe o centrare plouată a lui Vadim Rață și se părea că nu va avea nicio problemă în a reține balonul.

Doar că venit în săritură, Daniel Dumbrăvanu l-a lovit peste mână pe portarul nostru care a scăpat mingea în plasă. Unii au pus golul în dreptul fundașului moldovean, considerând că acesta a lovit mingea cu capul, alții au fost de părere că a fost autogolul lui Ionuț Radu, dar că ar fi trebuit să se dicteze fault în atac.

În ciuda protestelor insistente ale căpitanului Ianis Hagi, care a încercat să-i explice arbitrului maltez Ishmael Barbara că portarul naționalei noastre prinsese mingea și a fost lovit peste mâini, acesta nu s-a lăsat înduplecat și a validat reușita.

Ionuț Radu, explicații pentru golul primit cu Moldova

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, Ionuț Radu a venit la flash-interviuri și a explicat faptul că la golul primit, iar arbitrul Ishmael Barbara și-a cerut scuze pentru că a greșit.

”A fost o minge foarte înaltă cu lob, a dat cu capul în antebrațul meu și am pierdut mingea din mână. Arbitrul a spus că a crezut că a dat în minge, a greșit și și-a cerut scuze”, a spus Ionuț Radu.