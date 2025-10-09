Sport

Cum putea să evite România golul încasat în amicalul cu Moldova. Momentul epic din perioada ”Generației de Aur” care ar fi putut să-l inspire pe Ionuț Radu. Video

România s-a impus la limită în amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă golul primit a venit pe o eroare a lui Ionuț Radu. Acesta putea fi evitat dacă titularul din poarta naționalei s-ar fi inspirat de la ”Generația de Aur”.
Traian Terzian
10.10.2025 | 00:45
Cum putea sa evite Romania golul incasat in amicalul cu Moldova Momentul epic din perioada Generatiei de Aur care ar fi putut sal inspire pe Ionut Radu Video
S-a găsit soluția prin care Ionuț Radu ar fi putut să evite golul încasat în meciul amical România - Moldova 2-1. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cu 3 zile înaintea meciului decisiv cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, naționala României a obținut o victorie de moral cu Moldova, scor 2-1. Partea negativă din acest joc este golul prostesc încasat de Ionuț Radu.

ADVERTISEMENT

Cum putea Ionuț Radu să evite golul primit cu Moldova

Portarul de la Celta Vigo, titularizat de Mircea Lucescu în amicalul de pe Arena Națională, a tratat cu multă lejeritate o fază din prima repriză și moldovenii au reușit o egalare nesperată, dar care nu a durat prea mult pentru că imediat a înscris Ianis Hagi.

Glumind pe seama acestui gol, fostul internațional Gabi Balint a venit cu soluția pentru Ionuț Radu. El a postat pe contul de TikTok un moment fabulos din perioada ”Generației de Aur”, petrecut pe holurile de la vestiare înaintea unei partide.

ADVERTISEMENT

Este un videoclip în care Marius Lăcătuș îi spune lui Bogdan Stelea: ”Când ai ieșit… îl ‘omori’. Și pe al nostru și pe al lor”. Momentul epic este însoțit și de un mesaj din partea lui Balint: ”Ei, dacă era Lăcătuș lângă Ionuț Radu nu mai luam gol de la frații noștri moldoveni”.

Gafă Ionuț Radu sau fault în atac la golul moldovenilor?

Întors după 2 ani la echipa națională a României, Ionuț Radu a avut parte de o revenire puțin tristă, ținând cont de golul încasat. În minutul 38 al întâlnirii cu Moldova, el a ieșit pe o centrare plouată a lui Vadim Rață și se părea că nu va avea nicio problemă în a reține balonul.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Doar că venit în săritură, Daniel Dumbrăvanu l-a lovit peste mână pe portarul nostru care a scăpat mingea în plasă. Unii au pus golul în dreptul fundașului moldovean, considerând că acesta a lovit mingea cu capul, alții au fost de părere că a fost autogolul lui Ionuț Radu, dar că ar fi trebuit să se dicteze fault în atac.

ADVERTISEMENT
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și...
Digisport.ro
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”

În ciuda protestelor insistente ale căpitanului Ianis Hagi, care a încercat să-i explice arbitrului maltez Ishmael Barbara că portarul naționalei noastre prinsese mingea și a fost lovit peste mâini, acesta nu s-a lăsat înduplecat și a validat reușita.

Ionuț Radu, explicații pentru golul primit cu Moldova

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, Ionuț Radu a venit la flash-interviuri și a explicat faptul că a fost un fault în atac foarte clar la golul primit, iar arbitrul Ishmael Barbara și-a cerut scuze pentru că a greșit.

ADVERTISEMENT

”A fost o minge foarte înaltă cu lob, a dat cu capul în antebrațul meu și am pierdut mingea din mână. Arbitrul a spus că a crezut că a dat în minge, a greșit și și-a cerut scuze”, a spus Ionuț Radu.

Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom...
Fanatik
Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom ajunge la Mondiale!”
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Ploaie de goluri în...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Ploaie de goluri în Austria – San Marino. Clasamentul în grupa României după pasul greșit făcut de Bosnia
Louis Munteanu a răbufnit după primul gol la naționala României: ”A fost o...
Fanatik
Louis Munteanu a răbufnit după primul gol la naționala României: ”A fost o vară grea, tot la Cluj mă întorceam”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de...
iamsport.ro
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de ani: 'Nimeni nu ține cont de ea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!