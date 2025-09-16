Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce pierdere ar fi fost! Zeljko Kopic a dezvăluit unde ar fi putut ajunge Cîrjan înainte de transferul la Dinamo: “Am depus mari eforturi cu Andrei Nicolescu”

Cătălin Cîrjan are un start de sezon excelent, iar Zeljko Kopic a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul ar fi putut să nu ajungă la Dinamo.
Traian Terzian
16.09.2025 | 20:27
Ce dezvăluiri a făcut Zeljko Kopic despre Cătălin Cîrjan. Sursă foto: colaj Fanatik

Desemnat căpitan de Zeljko Kopic, Cătălin Cîrjan a devenit o piesă extrem de importantă în angrenajul echipei. Însă, tehnicianul croat a dezvăluit ce eforturi s-au făcut pentru a-l aduce la Dinamo.

Zeljko Kopic, dezvăluire surprinzătoare despre Cătălin Cîrjan

Intrat prin Skype la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, antrenorul lui Dinamo s-a arătat încântat de nivelul la care a ajuns Cîrjan și este convins că în curând va face pasul și la echipa națională a României. Croatul a dezvăluit că decarul lui Dinamo a avut oferte și ar fi putut ajunge în străinătate înainte de transferul în Ștefan cel Mare.

”Sunt foarte mândru de Cătălin, nu pot să ascund asta. Din momentul în care am depus eforturi, atât eu cât și domnul Nicolescu ca să-l aducem la noi, pentru că avea oferte să plece în străinătate, am crezut în el, l-am văzut cum muncește, cum se dedică pentru a face performanță.

Știu că au existat analiști care au vorbit despre felul lui de a juca, poziția lui, mai în față, mai în spate, dar eu am mare încredere în ceea ce dezvoltă la nivel de joc acum. Cred că este cel mai bun mijlocaș din România în acest moment și nu va mai dura mult până va ajunge și la echipa națională”, a spus Kopic.

Kopic a evitat elegant să intre în polemici

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă este de părere că mijlocașul Cătălin Cîrjan a fost nedreptățit de opinia publică și de specialiști în ultima perioadă, tehnicianul croat a oferit un răspuns ferm.

”Nu e despre asta în fotbal. Fiecare are o opinie și fiecare are felul său de a vedea jocul sau de a-l analiza. Pentru mine este un lucru normal”, a declarat Zeljko Kopic, la FANATIK SUPERLIGA.

Imediat după ce am arcat un gol în victoria lui Dinamo cu petrolul, scor 3-0, Cîrjan nu a ratat ocazia de a-i da peste nas lui Daniel Pancu, cel care nu l-a convocat în lotul naționalei U21 a României pentru EURO 2025.

”Nu știu ce să zic, acum o lună jumătate am fost trimis acasă de la U21. Vreau să fac tot ce depinde mine. Am trecut peste din primul moment, m-am antrenat de când am ajuns înapoi. Nu am fost compatibil. Mă bucur că sunt aici și dau goluri”, a afirmat mijlocașul dinamovist.

Kopic, entuziasmat de creșterea lui Cîrjan

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
