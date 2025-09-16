Ce pierdere ar fi fost! Zeljko Kopic a dezvăluit unde ar fi putut ajunge Cîrjan înainte de transferul la Dinamo: “Am depus mari eforturi cu Andrei Nicolescu”

Desemnat căpitan de Zeljko Kopic, Cătălin Cîrjan a devenit o piesă extrem de importantă în angrenajul echipei. Însă, tehnicianul croat a dezvăluit ce eforturi s-au făcut pentru a-l aduce la Dinamo.

Zeljko Kopic, dezvăluire surprinzătoare despre Cătălin Cîrjan

Intrat prin Skype la cea mai recentă ediție a , antrenorul lui Dinamo s-a arătat încântat de nivelul la care a ajuns Cîrjan și este convins că în curând va face pasul și la echipa națională a României. Croatul a dezvăluit că decarul lui Dinamo a avut oferte și ar fi putut ajunge în străinătate înainte de transferul în Ștefan cel Mare.

”Sunt foarte mândru de Cătălin, nu pot să ascund asta. Din momentul în care am depus eforturi, atât eu cât și domnul Nicolescu ca să-l aducem la noi, pentru că avea oferte să plece în străinătate, am crezut în el, l-am văzut cum muncește, cum se dedică pentru a face performanță.

Știu că au existat analiști care au vorbit despre felul lui de a juca, poziția lui, mai în față, mai în spate, dar eu am mare încredere în ceea ce dezvoltă la nivel de joc acum. Cred că este cel mai bun mijlocaș din România în acest moment și nu va mai dura mult până va ajunge și la echipa națională”, a spus Kopic.

Kopic a evitat elegant să intre în polemici

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă este de părere că mijlocașul Cătălin Cîrjan a fost nedreptățit de opinia publică și de specialiști în ultima perioadă, tehnicianul croat a oferit un răspuns ferm.

”Nu e despre asta în fotbal. Fiecare are o opinie și fiecare are felul său de a vedea jocul sau de a-l analiza. Pentru mine este un lucru normal”, a declarat Zeljko Kopic, la FANATIK SUPERLIGA.

Imediat după ce am arcat un gol în victoria lui Dinamo cu petrolul, scor 3-0, Cîrjan , cel care nu l-a convocat în lotul naționalei U21 a României pentru EURO 2025.

”Nu știu ce să zic, acum o lună jumătate am fost trimis acasă de la U21. Vreau să fac tot ce depinde mine. Am trecut peste din primul moment, m-am antrenat de când am ajuns înapoi. Nu am fost compatibil. Mă bucur că sunt aici și dau goluri”, a afirmat mijlocașul dinamovist.

