Cum râd arabii de Cristiano Ronaldo după ce a refuzat să joace pentru Al-Nassr! Ce a apărut pe străzi

este nemulțumit de faptul că investițiile în transferuri nu au fost la nivelul promisiunilor și marea rivală, Al Hilal, s-a întărit serios, în timp ce trupa condusă de Jorge Jesus nu a reușit același lucru.

Cristiano Ronaldo este ținta glumelor în Arabia Saudită după ce a refuzat să joace pentru Al-Nassr

Ronaldo a refuzat să joace în meciul din deplasare, cu Al-Riyadh, în semn de protest, și s-a scris că multiplul câștigător al Balonului de Aur chiar a plecat acasă, în Portugalia, asta pentru că nu s-a prezentat nici la antrenamentele echipei.

Suporterii rivalelor au profitat de tevatura care este la Al-Nassr și au glumit pe seama acestei situații. Pe strâzile din Arabia Saudită au apărut postere cu imaginea lui Cristiano Ronaldo, în lacrimi, alături de mesajul „missing” (n.r. dispărut). „Acesta este un om de 40 de ani care plânge forțat excesiv și este căutat de familia sa”, stă scris pe imaginea apărută în Arabia Saudită.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: People have posted notices of Cristiano Ronaldo supposedly missing across certain streets in Saudi Arabia due to his decision to absent himself from Al Nassr games and training. Written on the notice is a text: „This is a forty-year-old who is going through… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Cristiano Ronaldo, coleg cu Leo Messi în MLS? Inter Miami l-ar vrea pe starul portughez

Perioada de transferuri în majoritatea campionatelor din Europa s-a încheiat, iar variantele pe care le are sunt limitate. S-a scris inclusiv că Manchester United ar fi fost o variantă pentru atacantul portughez, în ultimele ore de mercato, dar în cele din urmă englezii s-au decis că nu trebuie să forțeze aducerea sa.

Cel mai posibil scenariu este în aceste zile un transfer al lui Ronaldo în MLS, mai ales că echipele din Statele Unite pot aduce jucători până în luna martie, moment în care reîncepe campionatul. Se speculează foarte mult că David Beckham ar fi încântat de ideea de a-l aduce pe portughez la Inter Miami, acolo unde ar face echipă cu Leo Messi și Luis Suarez.

Al-Nassr, derby în campionatul Arabiei Saudite cu Al Ittihad. Revine Cristiano Ronaldo?

Al-Nassr continuă lupta pentru câștigarea campionatului și este la doar 2 puncte distanță de Al Hilal, liderul la zi din „Liga Stelelor”. Formația lui Cristiano Ronaldo urmează să aibă un meci extrem de important, pe teren propriu, cu campioana de anul trecut, Al Ittihad, echipă ce tocmai l-a cedat pe Karim Benzema.

Momentan nu se știe dacă Ronaldo va fi pe teren pentru a-și ajuta colegii, în contextul în care Al-Nassr nu mai poate face transferuri și nemulțumirea atacantului nu poate fi îndreptată de către conducerea clubului.