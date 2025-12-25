Sport

Cum râd dinamoviștii de rivalii de la Steaua după ce le-au luat mai multe steaguri. Imaginea a devenit virală

Ultrașii de la Peluza Sud Dinamo au reușit să captureze mai multe steaguri ale celor de la Shadows, facțiune ce face parte din Peluza Sud Steaua, iar acum un adevărat război online se poartă între suporteri.
FANATIK
25.12.2025 | 18:55
Cum rad dinamovistii de rivalii de la Steaua dupa ce leau luat mai multe steaguri Imaginea a devenit virala
Imaginea care a devenit virală pe internet după ce Dinamo a luat mai multe steaguri de la Shadows
ADVERTISEMENT

Fără acțiuni numeroase în ultimii ani, fanii lui Dinamo punctează în lumea ultras la final de 2025, reușind să captureze mai multe materiale de la Peluza Sud Steaua.

Dinamoviștii nu s-au putut abține. Cum râd de ultrașii Stelei după ultima captură

Fanii alb-roșii au surprins pe toată lumea când, în dimineața zilei de Crăciun, au postat pe rețelele sociale mai multe poze cu steaguri ale grupului Shadows. Aceștia chiar i-au ironizat pe rivali, care folosesc deseori sintagma „Suntem celebri”, și au avut un mesaj clar: „Ați fost celebri! Crăciun fericit, Dinamo București”.

ADVERTISEMENT

Totuși, atacurile la adresa celor de la Steaua nu s-au oprit aici. Dinamoviștii au răsucit cuțitul în rană și au făcut un desert special pentru acest moment, în care era scris mesajul „Odihnească-se în pace”, alături de desenul pe care cei de la Shadows îl au pe steagurile capturate, plus o lumânare și un Moș Crăciun alături.

Sud Dinamo
Imaginea care a devenit virală după ce dinamoviștii au luat mai multe steaguri ale steliștilor

Se desființează grupul Shadows? Mesajul acestora

La câteva ore după ce au apărut pe internet imaginile cu steagurile capturate, cei de la Shadows au avut un răspuns clar. Ultrașii ce fac parte din grup s-au adunat la stadionul Steaua, din Ghencea, și s-au pozat alături de 3 steaguri, singurele care le-au mai rămas, iar mesajul a fost clar: „Rămânem băieți… să rămâneți și voi!”, plus două emoji-uri prin care sugerau că nu vor merge la poliție pentru a declara o faptă ilegală făcută de dinamoviști.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

Ultrașii steliști subliniază, cu poza afișată, că steagul principal de gard nu a fost capturat și astfel, chiar dacă nu o spun direct, gruparea nu se va desființa. Reamintim faptul că în lumea ultras atunci când steagul de gard al unui grup este capturat, atunci gestul onorabil este acela ca formațiunea respectivă să se dizolve, să nu mai participe la meciuri sub același nume.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a aflat ce fac preoții din biserica pentru care a plătit...
Digisport.ro
Gigi Becali a aflat ce fac preoții din biserica pentru care a plătit 700.000 € și n-a stat pe gânduri! ”Băi, îţi dai seama?”

Răzbunarea lui Dinamo pentru lovitura dată de ultrașii Stelei în 2022

Duelul galeriilor celor două echipe bucureștene este unul ce se poartă de zeci de ani, iar în 2022 a avut loc un episod foarte important. Una dintre brigăzile cele mai vechi din Peluza Cătălin Hîldan, „Front 48”, a fost capturată de către cei de la Sud Steaua, care nu au ezitat să aducă bannerul inclusiv la meciurile în care s-au întâlnit cu rivalii lor, precum partida dintre Dinamo și UTA din 2024, soldată cu celebra bătaie de pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT

Povestea capturii steagului Front 48 a fost una care arată cât de ingenioși pot să fie ultrașii. Cei de la Sud Steaua și-au trimis un om în PCH, care a fost infiltrat timp de mai multe luni, iar după un meci jucat de Dinamo pe teren propriu, copilul a fost lăsat să ia steagul Front 48 de pe gard. Acesta a profitat de neatenția dinamoviștilor și a plecat de pe stadion cu steagul, iar astfel cei de la Steaua au intrat în posesia capturii.

Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și...
Fanatik
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar,...
Fanatik
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto
Rivalul din Premier League a auzit că Pep Guardiola își cântărește jucătorii după...
Fanatik
Rivalul din Premier League a auzit că Pep Guardiola își cântărește jucătorii după sărbători și nu s-a ferit: „E vorba de bun simț”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!