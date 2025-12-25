Cum râd dinamoviștii de rivalii de la Steaua după ce le-au luat mai multe steaguri. Imaginea a devenit virală

ADVERTISEMENT

Fără acțiuni numeroase în ultimii ani, fanii lui Dinamo punctează în lumea ultras la final de 2025, reușind să captureze mai multe materiale de la Peluza Sud Steaua.

Dinamoviștii nu s-au putut abține. Cum râd de ultrașii Stelei după ultima captură

au surprins pe toată lumea când, în dimineața zilei de Crăciun, au postat pe rețelele sociale mai multe poze cu . Aceștia chiar i-au ironizat pe rivali, care folosesc deseori sintagma „Suntem celebri”, și au avut un mesaj clar: „Ați fost celebri! Crăciun fericit, Dinamo București”.

ADVERTISEMENT

Totuși, atacurile la adresa celor de la Steaua nu s-au oprit aici. Dinamoviștii au răsucit cuțitul în rană și au făcut un desert special pentru acest moment, în care era scris mesajul „Odihnească-se în pace”, alături de desenul pe care cei de la Shadows îl au pe steagurile capturate, plus o lumânare și un Moș Crăciun alături.

Se desființează grupul Shadows? Mesajul acestora

La câteva ore după ce au apărut pe internet imaginile cu steagurile capturate, cei de la Shadows au avut un răspuns clar. Ultrașii ce fac parte din grup s-au adunat la stadionul Steaua, din Ghencea, și s-au pozat alături de 3 steaguri, singurele care le-au mai rămas, iar mesajul a fost clar: „Rămânem băieți… să rămâneți și voi!”, plus două emoji-uri prin care sugerau că nu vor merge la poliție pentru a declara o faptă ilegală făcută de dinamoviști.

ADVERTISEMENT

Ultrașii steliști subliniază, cu poza afișată, că steagul principal de gard nu a fost capturat și astfel, chiar dacă nu o spun direct, gruparea nu se va desființa. Reamintim faptul că în lumea ultras atunci când steagul de gard al unui grup este capturat, atunci gestul onorabil este acela ca formațiunea respectivă să se dizolve, să nu mai participe la meciuri sub același nume.

ADVERTISEMENT

Răzbunarea lui Dinamo pentru lovitura dată de ultrașii Stelei în 2022

Duelul galeriilor celor două echipe bucureștene este unul ce se poartă de zeci de ani, iar în 2022 a avut loc un episod foarte important. Una dintre brigăzile cele mai vechi din Peluza Cătălin Hîldan, „Front 48”, a fost capturată de către cei de la Sud Steaua, care nu au ezitat să aducă bannerul inclusiv la meciurile în care s-au întâlnit cu rivalii lor, precum partida dintre Dinamo și UTA din 2024, soldată cu celebra bătaie de pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT

Povestea capturii steagului Front 48 a fost una care arată cât de ingenioși pot să fie ultrașii. Cei de la Sud Steaua și-au trimis un om în PCH, care a fost infiltrat timp de mai multe luni, iar după un meci jucat de Dinamo pe teren propriu, copilul a fost lăsat să ia steagul Front 48 de pe gard. Acesta a profitat de neatenția dinamoviștilor și a plecat de pe stadion cu steagul, iar astfel cei de la Steaua au intrat în posesia capturii.