ADVERTISEMENT

Filip Stojilkovic a fost considerat unul dintre cele mai tari transferuri din SuperLiga. Rapid spera să-l fi găsit pe urmaşul lui Rrahmani, dar atacantul elveţian s-a remarcat mai mult prin ratări. Deşi are patru goluri, Stojilkovic , antrenorul giuleştenilor aruncând geaca de pe el.

Filip Stojilkovic, criticat pentru ocaziile irosite: „Nu permit presiunii să mă afecteze”

În urmă cu o lună, FANATIK în care a vorbit şi de presiunea de a nu marca, mai ales că încă din startul sezonului Stojilkovic a fost criticat pentru că iroseşte cu seninătate unele faze:

ADVERTISEMENT

„Când eram tânăr simțeam presiune, dar acum vorbesc serios, nu. Sunt concentrat pe jocul meu, vreau să ajut, iar dacă nu marchez, ofer pase decisive și ajut echipa să câștige. Golurile vor veni de la sine, prin antrenament și credință în Dumnezeu.

Cred cu adevărat în Dumnezeu, El are un plan pentru mine. Așa că merg la meci cu intenția de a munci, iar rezultatele vor apărea. Nu permit presiunii să mă afecteze și cred că nici antrenorul nu pune presiune pe mine”, a spus Stojilkovic pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu l-a scos la cină pentru a-l linişti: „Mă simt norocos că am un antrenor ca el care să mă ajute”

Atacantul rapidist a fost scos la cină de Daniel Pancu în pauza internaţională din luna octombrie şi la următorul meci atacantul a marcat o „dublă”, în victoria cu U Cluj, scor 4-3. El a dezvăluit discuţiile pe care le-a avut cu antrenorul rapidist:

ADVERTISEMENT

„Am fost la cină doar pentru a discuta despre cum mă simt, dacă totul este în regulă, dacă sunt sănătos și dacă familia mea este bine. Mă ajută mult faptul că a fost și el atacant.

ADVERTISEMENT

De aceea am ieșit la cină, pentru că știe că un atacant, dacă nu marchează trei sau patru meciuri, începe să gândească prea mult. Iar dacă te gândești prea mult, ești pierdut. Dar eu sunt calm din acest punct de vedere și mă simt norocos că am un antrenor ca el care să mă ajute”, a dezvăluit Stojilkovic.

Din 12 octombrie, Stojilkovic a mai marcat o singură dată, în meciul de tristă amintire pentru giuleşteni cu FCSB, scor 1-4. Elveţianul este împrumutat de la Pisa în acest sezon, iar până acum a marcat de patru ori în SuperLiga, de fiecare dată cu o echipă cu pretenţii: Universitatea Craiova, FCSB, respectiv U Cluj, o dublă.

ADVERTISEMENT