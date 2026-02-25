Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 

ADVERTISEMENT

A reprezentat țara noastră, deși este născută în Germania. A terminat pe locul 17, însă a fost acuzată că nu știe limba română. Iată cine sare în apărarea Juliei Sauter, patinatoarea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.

Julia Sauter, susținere după acuzațiile lui Marius Negrea

Julia Sauter este născută la Baden-Württemberg, având origini germane și românești. De câțiva ani a decis să reprezinte România, fiind antrenată o perioadă îndelungată de Marius Negrea, în vârstă de 61 de ani.

Bărbatul a ajutat-o pe sportiva de 28 de ani să-și continue visul de a deveni patinatoare profesionistă. Cu toate acestea, nu îi mai este alături. Recent, a făcut o afirmație controversată. Aceasta nu a fost ignorată, deși tânăra nu a oferit niciun răspuns.

Concret, după ce a tehnicianul a răbufnit. A lansat un atac dur și a transmis că fosta concurentă nu știe deloc limba română.

„Sportiva care reprezintă România la patinaj artistic n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în limba română”, a spus fostul antrenor al patinatoarei germane Julia Sauter.

Cine o sprijină pe Julia Sauter

Președinta Federației Române de Patinaj, Maria Coroamă, a făcut o declarație surprinzătoare. Imediat ce a auzit ce a spus Marius Negrea a luat decizia să o sprijine pe sportiva clasată pe locul 17, la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Julia a depus jurământul pentru cetățenie în limba română. Știe anumite fraze și cuvinte în limba română. E adevărat că nu o vorbește fluent, dar înțelege absolut tot în română.

Domnului Negrea îi pot înțelege frustrarea. Dar nu mi se pare corect să-și atace fosta sportivă. Mulți sportivi își schimbă antrenorul. Deci să o apuce în altă direcție, în altă țară.

Cred că Marius a mers puțin cam departe cu declarația sa. Înțeleg, e munca lui. Și am recunoscut-o întotdeauna. Însă trebuie menționat că Roxana Luca (n.r. actuala antrenoare a Juliei Sauter) a fost întotdeauna alături de Julia.

Chiar și atunci când era cu Marius, era umbra lui Marius (n.r. – Roxana Luca fiind antrenoare secundă). Deci Roxana sub nicio formă nu i-a furat sportiva. Julia este într-o formă foarte bună.

A beneficiat de o planificare de antrenament excepțională. Și uite că a reușit să-și atingă vârful de formă la aceste Jocuri Olimpice”, a spus Maria Coroamă, într-un interviu pentru .

În altă ordine de idei, . Nemții au fost deranjați de faptul că sportiva a reușit să execute șase sărituri diferite, dintre care patru triple.

A încheiat concursul pe un loc foarte bun, cu 190,93 puncte (63,13 + 127,80). Supărarea vine după ce Julia Sauter nu a putut să facă această mișcare la doar 15 ani, moment când a fost dată afară din echipa Germaniei.