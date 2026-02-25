Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 

A reprezentat țara noastră, deși este născută în Germania. A terminat pe locul 17, însă a fost acuzată că nu știe limba română. Iată cine sare în apărarea Juliei Sauter, patinatoarea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
Julia Sauter este născută la Baden-Württemberg, având origini germane și românești. De câțiva ani a decis să reprezinte România, fiind antrenată o perioadă îndelungată de Marius Negrea, în vârstă de 61 de ani.
Bărbatul a ajutat-o pe sportiva de 28 de ani să-și continue visul de a deveni patinatoare profesionistă. Cu toate acestea, nu îi mai este alături. Recent, a făcut o afirmație controversată. Aceasta nu a fost ignorată, deși tânăra nu a oferit niciun răspuns.
Concret, după ce a purtat portdrapelul delegației României la festivitatea de închidere de la Jocurile Olimpice de iarnă tehnicianul a răbufnit. A lansat un atac dur și a transmis că fosta concurentă nu știe deloc limba română.
„Sportiva care reprezintă România la patinaj artistic n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în limba română”, a spus fostul antrenor al patinatoarei germane Julia Sauter.
Președinta Federației Române de Patinaj, Maria Coroamă, a făcut o declarație surprinzătoare. Imediat ce a auzit ce a spus Marius Negrea a luat decizia să o sprijine pe sportiva clasată pe locul 17, la Jocurile Olimpice de iarnă.
„Julia a depus jurământul pentru cetățenie în limba română. Știe anumite fraze și cuvinte în limba română. E adevărat că nu o vorbește fluent, dar înțelege absolut tot în română.
Domnului Negrea îi pot înțelege frustrarea. Dar nu mi se pare corect să-și atace fosta sportivă. Mulți sportivi își schimbă antrenorul. Deci să o apuce în altă direcție, în altă țară.
Cred că Marius a mers puțin cam departe cu declarația sa. Înțeleg, e munca lui. Și am recunoscut-o întotdeauna. Însă trebuie menționat că Roxana Luca (n.r. actuala antrenoare a Juliei Sauter) a fost întotdeauna alături de Julia.
Chiar și atunci când era cu Marius, era umbra lui Marius (n.r. – Roxana Luca fiind antrenoare secundă). Deci Roxana sub nicio formă nu i-a furat sportiva. Julia este într-o formă foarte bună.
A beneficiat de o planificare de antrenament excepțională. Și uite că a reușit să-și atingă vârful de formă la aceste Jocuri Olimpice”, a spus Maria Coroamă, într-un interviu pentru golazo.ro.
În altă ordine de idei, presa din Germania a creat un mare scandal pentru că Julia Sauter a făcut istorie pentru România. Nemții au fost deranjați de faptul că sportiva a reușit să execute șase sărituri diferite, dintre care patru triple.
A încheiat concursul pe un loc foarte bun, cu 190,93 puncte (63,13 + 127,80). Supărarea vine după ce Julia Sauter nu a putut să facă această mișcare la doar 15 ani, moment când a fost dată afară din echipa Germaniei.