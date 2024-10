Cum reșuesc Valentina Pelinel și Cristi Borcea să-și facă timp pentru relația lor, cu toate că au trei copii: ”Ne plac și momentele în care avem parte de intimitate”

Valentina Pelinel este mămică a trei copiii, Milan și gemenele Indira și Rania. Vedeta reușește să se organizeze în așa fel încât să petreacă timp și cu copiii, dar să aibă timp și pentru ea sau pentru momentele alături de soțul ei, Cristi Borcea.

Nu e ușor cu trei copiii, dar e frumos. Cel puțin așa ne-a dezvăluit Valentina Pelinel în interviul exclusiv pentru FANATIK, unde ne-a vorbit despre viața cu cei trei copii, dar și despre soțul ei.

Valentina Pelinel: “Viața cu trei copii este și ea plină de surprizele ei”

Vedeta este mamă cu normă întreagă, să spunem, pentru că se implică în creșterea și educarea copiilor cât poate de mult. În timpul rămas, petrece cu soțul ei, acasă sau la muncă, asta pentru că se implică și în afaceri.

Valentina Pelinel este extrem de bine organizată și reușește zilnic să-și facă planul și să-l respecte.

Valentina, cum decurge o zi din viața ta? Mai găsești timp și pentru tine?

Orice zi începe cu o cafea bună și aromată urmată de antrenamentul la sală, care poate fi pilates, aerobic sau power plate. Zilele sunt pline, desigur, dar încerc să mă ocup de priorități și, pentru că sunt o persoană organizată, de cele mai multe ori reușesc să aranjez bine lucrurile.

Însă viața cu trei copii este și ea plină de surprizele ei, cărora le fac cu bucurie loc în viața mea. Încerc să nu ratez antrenamentul la sală și, desigur, să petrec timp de calitate cu copiii în diverse activități care ne fac plăcere sau educative. Iar seara i-o dedic lui Cristi, povestind și bucurându-ne de compania celuilalt.

Valentina Pelinel: “Am o slăbiciune la copii”

Ce fac copiii? Cu ce vă mai surprind? Ce înclinații au?

Sunt 3 copii minunați, fiecare cu o personalitate mai aparte decât a celuilalt. Fetele seamănă mai mult cu Cristi, deși și între ele este o diferență ca de la cer la pământ, Milan mai mult cu mine. Sunt diferiți și ca personalitate, dar pot spune că Milan și Indira sunt ceva mai sensibili, în timp ce Rania încearcă să fie șefa tuturor (zâmbește – n.r.).

Acum sunt în plină dezvoltare a personalității, și implicit ne confruntăm cu tot felul de provocări. Însă este una dintre cele mai frumoase etape din viața noastră.

Ce activități preferate au Valentina Pelinel și Cristi Borcea cu cei trei copii?

Cine te ajută cu copiii?

Am ajutor, așa este, însă eu sunt cea care se ocupă în cea mai mare parte de tot ce înseamnă creșterea, educația și pregătirea copiilor mei. Suntem părinți implicați care petrecem timp de calitate cu toți copiii (să nu uitam că sunt 9 în total) și pentru a putea să ne ocupăm și de viața noastră de cuplu și afaceri, avem ajutor în casă.

Atât eu, cât și Cristi ne acordăm timp doar pentru noi doi, ne preocupă sănătatea și aspectul fizic și asta le insuflăm și copiilor. Toți copiii fac foarte mult sport și îi învățam să adopte un stil de viață sănătos. Dar în același timp să se bucure de copilărie având timp liber să facă ceea ce își doresc.

Ce activități preferate au copiii cu tine? Dar cu tatăl lor?

Orice e dinamic și creativ este pe gustul lor, de la probat haine la desenat sau dansat prin casă și mă bucur că Milan se implică în activitățile lor. În weekenduri le place, de exemplu, să facă tiramisu cu mine, Cristi să le facă un grătar sau să mergem împreună la film sau la locuri de joacă. Milan joacă fotbal și baschet cu tatăl lui. Iar în scenă show-uri și noi să fim spectatorii care bineînțeles să le și aplaudăm puternic la final (zâmbește – n.r.).

Ce spune Valentina Pelinel despre cum se înțeleg cei 9 copii ai lui Cristi Borcea? “Se creează ceva haos când ne adunăm toți”

Cum se înțeleg copiii cu ceilalți frați, copiii lui Cristi din celelalte relații?

Absolut minunat. Sunt mândră de conexiunea creată între ei și fac tot posibilul să petrecem vacanțele împreună, sau să ne vizităm cât mai des. Se iubesc mult și sunt în contact aproape zilnic chiar dacă trei dintre frați locuiesc în America. Se creează ceva haos când ne adunăm toți, dar e un haos plăcut pentru că ei, copiii, ne aduc cele mai mari satisfacții și bucurii.

Cine este mai permisiv cu copiii și cine este mai “sever”, să spunem?

Nu aș putea spune despre mine că eu sunt cea severă, eu sunt mai degrabă adepta unui soft gentle parenting. Prefer să îi ascult și să îi validez, nu să cedez insistențelor, dar se poate spune că am o slăbiciune la copii. Ca orice tată, Cristi e mai indulgent cu fetele și mai serios cu băieții pentru că vrem ca ei să devină bărbați responsabili, pregătiți să aibă grijă de famillile lor în viitor. Dar amândoi încercăm să îi creștem cu moderație și fermitate, în același timp.

Valentina Pelinel: “Suntem o echipă atât în viața personală, cât și pe plan profesional”

Cât de mult te implici în afaceri? Ai intrat și în piața imobiliarelor?

M-am implicat în afacerile familiei sub îndrumarea lui Cristi. Eu sunt o fire foarte organizată, notez tot, fac totul conform agendei. Îmi plac provocările și îmi place să învăț ceva nou în permanență. Sunt genul care știe ce e în stare sau ce ar putea fi în stare și nu îmi place să ajung într-o situație care să mă depășească.

Sunt perfecționistă și mai degrabă mă concentrez pe ceva decât să mă implic în mai multe activități pe care să nu le duc cu brio la bun sfârșit. Suntem o echipă atât în viața personală, cât și pe plan profesional.

De când cu trei copii, mai găsiți timp și pentru voi doi? O cină romantică, un weekend pentru voi?

Noi încercăm să ne bucurăm unul de altul în fiecare clipă, pentru că timpul nu stă pe loc. Ne simțim excelent alături de copii, mai ales că avem o familie numeroasă, însă ne plac și momentele în care avem parte de intimitate și experiențe doar noi doi. Echilibrul este cheia succesului.

Cum era Valentina Pelinel în copilărie? “Jocurile preferate erau șotronul, badminton și frunza”

Cum era Valentina Pelinel în copilărie?

Curioasă, activă, nu aveam stare, sociabilă și organizată. Dar și rușinoasă, ceea ce s-a schimbat în timp datorită meseriei de model internațional, dar și datorită experiențelor și provocărilor vieții cărora a trebuit să le fac față de la o vârstă fragedă. Doream tot timpul să descopăr activități noi, să îmi fac prieteni și să vorbim despre orice.

Am avut o copilărie tipică, într-un cartier din București, unde alături de colegii mei de la școală și de bloc inventam tot felul de jocuri. Nu existau prea multe opțiuni pe atunci. Și asta ne-a ajutat să ne dezvoltăm imaginația și să clădim relații de prietenie, care rezistă și astăzi.

Făceam mai multă mișcare, petreceam mai mult în natură. Și interacționam mult mai conștient unii cu alții, ceea ce azi nu prea se mai întâmplă. Îmi aduc aminte că citeam cu plăcere Povești nemuritoare și basme, iar jocurile preferate erau șotronul, badminton și frunza.

Valentina Pelinel: “Ne facem cadouri și fără să avem de sărbătorit ceva anume. Primesc flori și îmi face surprize”

Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la mama ta și care te ajută în viață?

Probabil curajul. M-a învățat să am curaj să încerc chiar și atunci când eșuez. Să merg mai departe pe calea mea. Am avut libertatea să explorez și să mă lovesc de diverse situații în viață mai ales că am plecat din țară la vârsta de 16 ani. Și ambiția m-a ajutat mult.

Mama este în continuare o femeie frumoasă, elegantă, dar care nu a avut o viață ușoară. Și am învățat în timp să îi acord credit pentru asta. Nu suntem de acord în absolut toate privințele, dar asta e ceva normal.

Recent tu și Cristi ați împlinit 6 ani de căsnicie. Cum ați sărbătorit?

, ci tot timpul. Ne facem cadouri și fără să avem de sărbătorit ceva anume. Primesc flori și îmi face surprize fără o ocazie anume, atunci când nu mă aștept și îmi arată că s-a gândit la mine. Îmi spune adesea că bucuria mea îi aduce lui și mai multă bucurie.