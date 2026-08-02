Sport

Cum reușea Lucian Bute să slăbească 8 kilograme și să revină la greutate inițială după proba cântarului: „Absorbeam tot ca un burete”

Lucian Bute, unul dintre cei mai mari pugliști români, a dezvăluit cum reușea să slăbească 8 kilograme înaintea probei cântarului și să le pună înapoi până în ziua meciului
Ciprian Păvăleanu
02.08.2026 | 13:17
Cum reusea Lucian Bute sa slabeasca 8 kilograme si sa revina la greutate initiala dupa proba cantarului Absorbeam tot ca un burete
SPECIAL FANATIK
Cum reușea Lucian Bute să slăbească pentru proba cântarului și cum revenea la greutatea inițială în doar câteva zile. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Lucian Bute (46 de ani) a fost campion mondial la categoria supermijlocie timp de aproape 5 ani, timp în care și-a apărat titlul cu succes de 9 ori. De-a lungul carierei sale, el a reușit 32 de victorii din 37 de meciuri, dintre care 25 prin KO. Fostul mare pugilist român a dezvăluit cum reușea să slăbească 8 kilograme în doar câteva zile pentru proba cântarului și să le pună la loc până în ziua meciului.

Cum reușea Lucian Bute să slăbească 8 kilograme în doar câteva zile pentru a trece proba cântarului

Lucian Bute a boxat aproape întreaga sa carieră la categoria supermijlocie (76,2 kilograme), însă el a dezvăluit că, la o înălțime de 1,88 metri, cântărea aproximativ 84 de kilograme în afara pregătirii pentru meciuri. În doar câteva zile, fostul pugilist reușea să slăbească 8 kilograme înaintea probei cântarului pentru a intra în categorie, după care recunoaște că revenea la greutatea sa normală până în ziua meciului.

ADVERTISEMENT

„Tot timpul am avut probleme cu slăbirea. De tânăr am avut 1,88 și ajungeam la 75 de kilograme. Toată cariera am făcut-o la supermijlocie. În afara sălii de antrenament eram mereu la 83-84 de kilograme. Mereu am avut 8 sau poate chiar 10 kilograme peste. Intram în cantonament de 12 săptămâni cu 84 de kilograme și începeam pregătirea. Având două antrenamente pe zi, deja pierdeam din grăsime. Dar nu voit, mâncam normal, mă hidratam… proteina era baza tot timpul. Mâncam două mese pe zi. Micul dejun foarte rar îl luam… aveam antrenament la ora 7, iar după veneam acasă și mă odihneam. La prânz mâncam pește sau carne de pui. După-amiază era antrenamentul tehnico-tactic de box, iar seara era o masă bogată în proteină.

În săptămâna meciului, vineri era cântarul, iar de luni dimineață făceam deshidratare. În câteva zile pierdeam 5 kilograme, dar exclusiv apă. Transpiram. Eu, mereu în seara dinaintea cântarului, eram deja în categorie. Nu m-am chinuit niciodată cu o zi înaintea cântarului. Încercam să mă limitez în săptămâna premergătoare meciului. Dormeam foarte greu… mi-era sete, eram deshidratat, nu mai aveam nici salivă în gură”, a povestit Lucian Bute la SportCast.

ADVERTISEMENT
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia...
Digi24.ro
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals

Celebrul pugilist român revenea la greutatea inițială înaintea meciului

Imediat după ce trecea proba cântarului, Lucian Bute a explicat că urma perioada de revenire la greutatea inițială. După ce se deshidrata zile la rând, el consuma imediat după cântar 2-3 litri de lichide, iar până la ora meciului greutatea sa revenea de la 76 de kilograme la 84 sau poate chiar mai mult.

ADVERTISEMENT
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face...
Digisport.ro
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii

„În seara meciului reveneam la 84 de kilograme. Eram precum un burete, absorbeam tot. Eu imediat după ce coboram de pe cântar, aveam pe masă 2-3 litri de lichide și simțeam cum mușchii mi se îmbibă cu apă și vitamine. Toți fac la fel, nu sunt singurul. Sunt alții care iau mai mult. Canelo Alvarez ia ușor 12 kilograme după cântar. Sunt mulți, am dat un nume pentru că el e cel mai cunoscut”, a mai spus Lucian Bute.

ADVERTISEMENT
Baiaram, înger și demon pentru Universitatea Craiova! Aceeași fază: ratare cu Levski, gol...
Fanatik
Baiaram, înger și demon pentru Universitatea Craiova! Aceeași fază: ratare cu Levski, gol cu Petrolul! Verdictul lui Rodion Cămătaru
Campionatele Europene de Canotaj! Finalele de duminică, întârziate din cauza vremii
Fanatik
Campionatele Europene de Canotaj! Finalele de duminică, întârziate din cauza vremii
Cristi Chivu, tur de forță cu Inter în perioada de pregătire. Unde a...
Fanatik
Cristi Chivu, tur de forță cu Inter în perioada de pregătire. Unde a ajuns campioana Italiei și ce amicale va juca
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Bombă! 'Nu de leucemie a murit!' Nepotul lui Mircea Lucescu spune ce i-a...
iamsport.ro
Bombă! 'Nu de leucemie a murit!' Nepotul lui Mircea Lucescu spune ce i-a fost fatal bunicului său: 'A suferit foarte mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!