Cum reușea Lucian Bute să slăbească 8 kilograme și să revină la greutate inițială după proba cântarului: „Absorbeam tot ca un burete”

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Lucian Bute (46 de ani) a fost campion mondial la categoria supermijlocie timp de aproape 5 ani, timp în care și-a apărat titlul cu succes de 9 ori. De-a lungul carierei sale, el a reușit 32 de victorii din 37 de meciuri, dintre care 25 prin KO. a dezvăluit cum reușea să slăbească 8 kilograme în doar câteva zile pentru proba cântarului și să le pună la loc până în ziua meciului.

Cum reușea Lucian Bute să slăbească 8 kilograme în doar câteva zile pentru a trece proba cântarului

(76,2 kilograme), însă el a dezvăluit că, la o înălțime de 1,88 metri, cântărea aproximativ 84 de kilograme în afara pregătirii pentru meciuri. În doar câteva zile, fostul pugilist reușea să slăbească 8 kilograme înaintea probei cântarului pentru a intra în categorie, după care recunoaște că revenea la greutatea sa normală până în ziua meciului.

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„Tot timpul am avut probleme cu slăbirea. De tânăr am avut 1,88 și ajungeam la 75 de kilograme. Toată cariera am făcut-o la supermijlocie. În afara sălii de antrenament eram mereu la 83-84 de kilograme. Mereu am avut 8 sau poate chiar 10 kilograme peste. Intram în cantonament de 12 săptămâni cu 84 de kilograme și începeam pregătirea. Având două antrenamente pe zi, deja pierdeam din grăsime. Dar nu voit, mâncam normal, mă hidratam… proteina era baza tot timpul. Mâncam două mese pe zi. Micul dejun foarte rar îl luam… aveam antrenament la ora 7, iar după veneam acasă și mă odihneam. La prânz mâncam pește sau carne de pui. După-amiază era antrenamentul tehnico-tactic de box, iar seara era o masă bogată în proteină.

În săptămâna meciului, vineri era cântarul, iar de luni dimineață făceam deshidratare. În câteva zile pierdeam 5 kilograme, dar exclusiv apă. Transpiram. Eu, mereu în seara dinaintea cântarului, eram deja în categorie. Nu m-am chinuit niciodată cu o zi înaintea cântarului. Încercam să mă limitez în săptămâna premergătoare meciului. Dormeam foarte greu… mi-era sete, eram deshidratat, nu mai aveam nici salivă în gură”, a povestit Lucian Bute la

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Celebrul pugilist român revenea la greutatea inițială înaintea meciului

Imediat după ce trecea proba cântarului, Lucian Bute a explicat că urma perioada de revenire la greutatea inițială. După ce se deshidrata zile la rând, el consuma imediat după cântar 2-3 litri de lichide, iar până la ora meciului greutatea sa revenea de la 76 de kilograme la 84 sau poate chiar mai mult.

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„În seara meciului reveneam la 84 de kilograme. Eram precum un burete, absorbeam tot. Eu imediat după ce coboram de pe cântar, aveam pe masă 2-3 litri de lichide și simțeam cum mușchii mi se îmbibă cu apă și vitamine. Toți fac la fel, nu sunt singurul. Sunt alții care iau mai mult. Canelo Alvarez ia ușor 12 kilograme după cântar. Sunt mulți, am dat un nume pentru că el e cel mai cunoscut”, a mai spus Lucian Bute.