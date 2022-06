Cum reușește Romanița Iovan să se mențină în formă. Are un obicei special pe care îl practică în fiecare zi

Romanița Iovan a dezvăluit cum reușește să-și mențină silueta impecabilă, la 58 de ani. Creatoarea de modă are aceeași greutate încă din perioada adolescenței.

Cum reușește Romanița Iovan să se mențină în formă.

La 1,75 m înălțime, are 60 de kilograme, o greutate pe care o menține de ani buni, încă de când era adolescentă. Femeia de afaceri nu a avut probleme cu greutatea de-a lungul timpului.

După nașterea lui Albert, creatoarea de modă a avut cu 24 de kilograme în plus. A reușit să scape destul de repede de ele.

Pentru a-și menține silueta impecabilă, Romanița Iovan face mișcare în fiecare zi acasă. Vedeta are un program foarte serios de sport, pe care îl respectă și care o ajută să aibă talia subțire.

„Am avut 24 de kg în plus, nu a fost o chestie așa simplă. Imediat după ce am născut, deci acum 15 ani, am început un regim foarte serios de sport. După părerea mea, cel mai bun tratament pentru o prospețime și o ținută potrivită a corpului este mișcarea.

Fac sport în fiecare zi acasă, nu la sală. Am între 30-40 de minute de sărit de coardă, cardio înseamnă asta, după aceea am programe de grupe de mușchi, fac picioare sau fac brațe, că fac biceps, că fac triceps, că fac abdomen, deci am un program foarte serios din punctul acesta de vedere.

Mai sunt 5 luni și fac 58 de ani și vreau să fiu și eu o tânără mămică pentru că am și copil mic, are 15 ani, chiar dacă are 1.86 m. Cred că ăsta este până la urmă secretul: fac mișcare foarte multă, adică în fiecare zi. (…)

În vacanțe, pentru că înot foarte mult ajung și la 59 kg, dar mă opresc undeva la 60 kg, cam acesta este echilibrul”, a declarat Romanița Iovan pentru .

Designerul vestimentar obișnuiește să mănânce sănătos, dar face și mici excepții atunci când are poftă de ceva dulce. Îi place foarte mult înghețata, iar atunci când mănâncă ceva dulce face mai mult sport a doua zi.

„În momentul în care am poftă de ceva dulce – preferata mea este înghețata – mănânc atâta cât simte organismul că are nevoie de înghețată, dar țin cont și a doua zi intensific un pic sportul.”, a adăugat creatoarea de modă.

Cum a intrat Romanița Iovan în lumea modei

Visul Romaniței Iovan a fost să lucreze în industria turismului și nu să fie designer vestimentar. Cu toate acestea, vedeta a ajuns întâmplător în lumea modei, cu mulți ani în urmă.

Romanița Iovan a vrut să studieze Turismul la ASE, însă nu a intrat nici prima, nici a doua oară. Când avea 20 de ani, s-a gândit să dea la seral și să-și caute un loc de muncă.

Nu a găsit niciun job în turism, așa cum și-ar fi dorit. Datorită unui anunț în ziar, vedeta a ajuns să lucreze ca manechin în timpul facultății.

„A fost o chestiune foarte interesantă și până la urmă consider că a fost o soartă, pe care am îmbrățișat-o de mică, în sensul că mi-am dorit foarte mult să dau la ASE la Secția Economia Serviciilor de Alimentație Publică și Turism, adică un fel de Management în Turism.

Erau doar 30 de locuri și nu am intrat în primul an la facultate, nici în al doilea an. Am zis: Nu, dau până intru!’. Și în al treilea an, pentru că deja aveam aproape 20 de ani, am zis să dau la seral, să-mi găsesc un serviciu.

Am dat la seral, după care am căutat serviciu. A fost o chestie super interesantă, pentru că eu chiar dacă am vrut să lucrez în turism, nu am găsit un post în domeniu.

Și atunci m-am dus după un anunț în ziar: Centrul de Creație UCECOM caută tinere fete pentru meseria de manechin’. Asta am fost eu pe timpul facultății: angajată ca manechin la UCECOM.”, a mai spus Romanița Iovan.