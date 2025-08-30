Sport

Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo

Ce sacrificii face Antonela Roccuzzo pentru silueta ei de invidiat. Soția lui Messi ține o dietă strică și se antrenează aproape zilnic.
30.08.2025 | 21:30
Ce dietă ține Antonella Roccuzzo, soția lui Messi. Sursa foto: Instagram

Antonela Roccuzzo are o siluetă de invidiat. Soția lui Lionel Messi este foarte disciplinată atunci când vine vorba de dietă și de sport. Pentru a se menține mereu în formă, soția legendarului Messi face anumite sacrificii și stă cât mai departe de tentațiile culinare.

Cum se antrenează Antonela Roccuzzo

Antinela Roccuzzo este cea mai cunoscută soție de fotbalist. Partenera lui Messi atrage mereu privirile și este lesne de remarcat cât de bine arată. Pentru silueta pe care o are acum, soția lui Messi muncește din greu. Antonela petrece mult timp în sala de sport și are mereu grijă ce pune în farfurie.

Pentru cei care își doresc să aibă un corp lucrat, la fel ca cel al Antonelei Roccuzzo, soția lui Lionel Messi a împărtășit cu fanii rutina sa de antrenament. Nu este deloc una ușoară, însă se concentrează pe obținerea unor fesieri fermi și tonifiați. Antonela face multe exerciții-cheie care combină forța și tehnica pentru a obține acele rezultate demne de invidiat.

Recent, Antonela Roccuzzo le-a arătat tuturor că rutina ei se bazează pe 4 serii a câteva 12 repetări de genuflexiuni, îndreptări cu picioarele ușor flexate și ridicări de bazin. Genuflexiunile sunt un exercițiu fundamental care lucrează nu doar fesierii, ci și picioarele și zona abdominală, iar ridicările de bazin se concentrează în mod specific pe fesieri, ajutând la creșterea volumului și fermității acestora.

Ce sfaturi are soția lui Messi pentru cei care vor să se apuce de sport

Potrivit Antonelei Roccuzzo, această combinație de exerciții permite un antrenament complet, care poate fi adaptat la diferite niveluri de experiență. Totuși, cei care își doresc să urmeze exemplul Antonellei trebuie să țină cont de câteva sfaturi.

Fanii Antonelei Roccuzzo trebuie știe că este important să mențină o tehnică corectă în fiecare exercițiu pentru a evita accidentările și a maximiza beneficiile. Pentru rezultate vizibile, este recomandată combinarea acestei rutine cu o alimentație echilibrată și o hidratare adecvată.

„De-a lungul anilor, sportul a devenit pentru mine evadare. Este momentul meu de deconectare și de concentrare exclusivă asupra propriei persoane. Îmi place tot ce ține de universul sportului.”, declara soția lui Messi, în urmă cu ceva timp.

Ce dietă ține Antonella Roccuzzo, soția lui Messi

Antonela Roccuzzo a vorbit de multe ori despre alimentația sa, dar și despre cum încearcă să mențină un echilibru. Soția lui Messi a recunoscut că nu ar putea să se restricționeze complet de la anumite plăceri alimentare. Tocmai de aceea, din când în când, se mai bucură și de mici recompense.

„Încerc să am grijă de alimentația mea, urmând o dietă echilibrată. Mănânc din toate și îmi permit mici răsfățuri din când în când. În cazul meu, dacă dieta este foarte restrictivă sau elimină anumite alimente, nu voi putea să o mențin pe termen lung. De aceea, cred că alimentația, ca orice altceva, trebuie să fie echilibrată.”, a declarat Antonela Roccuzo, pentru Health Yogi.

Ce mănâncă Antonella Roccuzzo într-o zi

Mic dejun

  • Toast cu avocado
  • Ouă

Gustare

  • Smoothie sănătos

Prânz

  • Piept de pui
  • Legume (la grătar sau fierte)
  • Orez

Gustare de seară

  • Salată sau supă

Cină

  • Paste integrale cu spanac
  • Somon cu legume
  • Sushi
  • Piept de pui cu salată

„Nu sunt expertă în fitness, dar de-a lungul timpului am dobândit anumite obiceiuri pe care le consider importante. De exemplu, să mănânc înainte și după fiecare antrenament, să mă hidratez mereu, mai ales când fac sport.

Cel mai important, am învățat să mă antrenez responsabil, adică să mă întind înainte și după, să mențin o postură corectă, să nu-mi forțez corpul la extrem și să evit suprasolicitarea.”, a mai spus soția lui Lionel Messi.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
