Cum reușește Tom Cruise să se mențină în formă la 62 de ani. Actorul din Top Gun are o dietă strictă

Tom Cruise este într-o formă maximă la 62 de ani, deși are un program foarte încărcat. Îndrăgitul actor are o dietă strictă și are grijă la preparatele pe care le consumă.

Cum se menține Tom Cruise în formă la 62 de ani

are 62 de ani, însă reușește să se mențină într-o formă foarte bună, după cum se poate vedea atunci când apare la diverse evenimente publice.

Anul acesta, și-a făcut apariția la Wembley, pentru concertul lui Taylor Swift, dar și la festivalul Glastonbury, unde a cântat trupa Coldplay. A mai fost văzut și la Wimbledon, pentru tenis, precum și la Jocurile Olimpice de la Paris.

Tom Cruise muncește foarte mult și are un stil de viață sănătos, lucruri care îl ajută să arate atât de bine. Actorul are câteva trucuri de care ține cont în viața de zi cu zi.

Conform Daily Mail, Tom Cruise a comandat același fel de mâncare, deși bucătăriile locale l-ar fi putut tenta pe actor. Mai exact, acesta a consumat pește alb la abur și legume, fără sos. Preparatul comandat nu conținea nici ulei, dar nici unt.

Un alt detaliu important este faptul că actorul nu a consumat deloc alcool, nici măcar în cantități mici. Mai mult, actorul nu mai consumă trei mese principale pe zi, ci 15 gustări mici.

Acest obicei este mai potrivit pentru stilul de viață al actorului, care este foarte activ. De altfel, în 2020, Tom Cruise consuma numai 1.200 de calorii pe zi. Aceasta era o parte a unui plan de dietă conceput de David Beckham.

a mai declarat, în trecut, că se trezește zilnic la 5:30 pentru a merge la sală, din moment ce este foarte ocupat.

Alimentele consumate de Tom Cruise

Totodată, starul de la Hollywood a înlocuit produsele care ar putea duce la creșterea în greutate cu altele mai sănătoase. În acest fel, nu consumă gustări precum ciocolată sau chipsuri, ci preferă fructele.

În general, acesta nu consumă carbohidrați, dulciuri și alimente procesate. În schimb, optează pentru preparatele la grătar și la mâncărurile gătite la temperaturi mici. Bucătarul său personal are grijă să-i asigure mesele potrivite preferințelor sale.

Potrivit specialiștilor, gătitul la temperaturi joase e mai sănătos decât cel mai temperaturi înalte. Acesta din urmă ar avea legătură cu îmbătrânirea mai rapidă, precum și cu inflamația cronică a țesuturilor, notează .

Ovăzul crud, ciocolata neagră, somonul, afinele, ghimbirul, broccoli, sfecla, uleiul de măsline, spanacul și roșiile se numără printre alimentele consumate regulat de către actor.

Tom Cruise optează pentru alimentele care sunt bogate în antioxidanți. Aici intră fructele, nucile și legumele. Actorul mai consumă și suplimente de vitamine și minerale.