Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit

Victor Pițurcă demonstrează că vârsta este doar un număr. La aproape 70 de ani, arată foarte bine, iar pentru asta se pare că are un secret. Ce face fostul selecționer pentru a-și menține silueta.

ADVERTISEMENT

Cum se menține în formă Victor Pițurcă la aproape 70 de ani

Victor Pițurcă nu lasă deloc ca trecerea timpului să își pună amprenta asupra lui. Deși se apropie de 70 de ani, fostul selecționer arată foarte bine. Acesta are grijă de forma sa fizică, iar pentru asta are și un secret.

Așa cum era de așteptat, sportul este cheia pentru . De ani de zile, fostul selecționer pune în aplicare aceeași rețetă care, în cazul lui, funcționează de minune. Și anume, alimentație corectă și mult sport.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă a recunoscut că mănâncă puțin și că nu face deloc excese culinare. Stă cât mai departe de bombele calorice, iar rezultatul este mai mult decât vizibil. Fostul selecționer este într-o formă fizică de zile mari, iar totul i se datorează disciplinei de care dă dovadă de ani buni.

„În ceea ce privește oamenii, de cum arată în mare măsură depinde de ei. Adică nu am niște secrete așa neștiute… Fac sport, mănânc puțin și în rest nimic deosebit altceva. Cât sport fac în medie pe săptămână? Cred că vreo 14-15 ore de sport. Cam o oră și jumătate, două pe zi, da.”, a declarat fostul selecționer al echipei naționale a României, pentru .

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă își dedică timpul copiilor și nepoților

Cea mai cunoscută relație a lui Victor Pițurcă este cea cu Vica Blochina. Din această legătura extraconjugală a rezultat Edan, băiatul care seamănă leit cu Victor Pițurcă, așa cum au remarcat internauții de multe ori.

ADVERTISEMENT

În primăvara acestui an, în adevăratul sens al cuvântului. Edan a împlinit 18 ani, așa că fostul selecționer a decis să îi ofere un cadou special. Tânărul a primit din partea tatălui său mașina mult visată, un bolid de lux.

În afară de Edan, Victor Pițurcă mai are doi copii, pe Alexandru și Claudia, rezultați din mariajul cu soția lui, Maria. Chiar dacă aceștia ocupă un loc special în inima lui, cea mai mare slăbiciune a fostului selecționer sunt nepoții.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă a povestit că își răsfață nepoții peste limită și, uneori, este „certat” de copiii lui. De asemenea, fostul selecționer a recunoscut că se simte mult mai liniștit de când a început să își petreacă timpul alături de familie.

„Am renunțat să mai antrenez echipă în România. Am vrut să stau liniștit cu familia mea, cu nepoții mei, era foarte important pentru mine acest lucru. Le acord nepoților absolut tot timpul liber pe care îl am.

Când am nepoții și când vin la mine, stau numai cu ei, iar ei, de asemenea, își doresc să stea numai cu mine. Le fac absolut toate poftele, chiar mai sunt certat de mămicile lor, îmi spun: ‘Nu, nu, nu le mai faceți toate poftele’.”, a declarat Victor Pițurcă, la un moment dat, pentru .