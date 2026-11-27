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Odată cu trecerea anilor și, implicit, cu dezvoltarea tehnologiei din industria automobilelor, Formula 1 a devenit un sport tot mai solicitant. Piloții s-au văzut nevoiți să se pregătească intens pentru a putea „îmblânzi” noilor monoposturi, mai rapide și mai pretențioase. Însă, pe lângă acest aspect, ei trebuie să țină piept și condițiilor meteorologice extreme, care pot da peste cap buna desfășurare a unei curse.

Condițiile dificile din Qatar. Cazul 2023

Una dintre cele mai dificile curse de Formula 1 este, de departe, cea din Qatar. Acest Grand Prix se ține, din 2021, pe traseul de la Lusail, situat într-o zonă deșertică, la câțiva pași de țărmul Golfului Persic. Prin urmare, doi factori meterologici extremi își fac simțită prezența: căldura și umiditatea.

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Verile sunt foarte fierbinți, de aceea cursa a fost stabilită să se desfășoare în ultima parte a anului, la granița dintre toamnă și iarnă. În această perioadă, vremea este ceva mai blândă la Lusail, cu temperaturi care nu depășesc în medie 25 de grade Celsius, iar ploile rămân absente în cea mai mare parte a timpului.

În plus, pentru a diminua din efectele căldurii, organizatorii au decis să țină majoritatea sesiunilor oficiale la orele serii. Totul se face pentru binele piloților, cu scopul ca aceștia să sufere cât mai puțin în interiorul mașinii. , chiar în transmisiunile televizate.

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Cursa din 2023 de pe circuitul qatarez a fost una dintre cele mai solicitante din istorie, așa cum au relatat piloții la finalul acesteia. Mulți dintre ei au leșinat în cockpit ori chiar au vomitat din cauza răului provocat de căldură. În cockpit, temperatura poate atinge o valoare de-a dreptul insuportabilă, de până la 60 de grade Celsius.

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Pentru a avea un confort sporit, piloții folosesc anumite accesorii și device-uri înainte de urcarea la volan. În ultimii ani, „gladiatorii” Formulei 1 au putut fi observați purtând niște veste cu un design aparte. Aceste veste reprezintă, de fapt, principalul lor scut în fața disconfortului termic.

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Principalele metode de combatere a căldurii

Vestele de răcire au fost introduse oficial în 2025, după ce au fost testate cu un an înainte. De fiecare dată când sunt prognozate cel puțin 31 de grade Celsius la nivelul atmosferei, comisarii FIA declară avertizare de căldură. Prima cursă disputată sub această mențiune a fost cea de la Singapore, din 2025.

Astfel, ajung să fie utilizate vestele de răcire. Acest accesoriu ignifug se poartă pe sub combinezon și este dotat cu două tuburi subțiri, prin care circulă un lichid de răcire. Cu toate acestea, piloții nu sunt obligați să poarte vestele în timpul cursei, chiar și atunci când este declarată avertizare de căldură. O asemenea vestă cântărește destul de mult, 500 de grame mai precis, deci jumătate de kilogram.

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Mai mult decât atât, piloții de Formula 1 se hidratează în timpul unei curse. Ei dispun în cockpit-uri de un sistem avansat de hidratare cu apă, conectat la cască printr-un furtun subțire. Trebuie notat că această măsură de combatere a epuizării este prezentă în permanență, la toate întrecerile, indiferent de condiții.

Pierderile în greutate, la ordinea zilei

După o cursă de Formula 1, , piloții pierd în medie între două și patru kilograme. Însă, după o manșă de concurs precum cea din Qatar 2023, sau Singapore 2025, ei pot pierde și peste patru kilograme, aproximativ 5% din greutatea totală a corpului.

De asemenea, sunt arse până la 1500 de calorii estimativ. Pot fi eliminați și până la patru litri de apă din organism după o cursă solicitantă, din cauza transpirației abundente. Asta în condițiile în care un pilot pleacă „la drum” cu puțin peste un litru de apă în instalație.

Pentru a recupera din fluidele pierdute la sosire, piloții caută să consume băuturi ce conțin electroliți, dar pot opta și pentru apă de cocos. Apoi, pentru a redobândi nutrienți, masa de după cursă trebuie să includă carbohidrați complecși și proteine slabe, pentru a reface musculatura și a recăpăta energia. Pe lângă alimentație, o baie cu gheață este indispensabilă pentru eliminarea tuturor durerilor.