Cum riscă un român să-și piardă copilul pentru că nu a putut achita o taxă către Tribunalul București. „Tehnic, într-o oră ne-au mazilit cu totul”

Elian Băcilă, un cunoscut pictor român, se află de câteva săptămâni în mijlocul unui divorț cu soția sa, cetățean american. La mijloc este și viitorul unui copil de aproape cinci ani, pe care ambii părinți și-l dispută. Săptămâna trecută, mama a cerut instanței dreptul de a părăsi țara cu copilul, pentru a merge de sărbători în State. Tatăl susține că a încercat să oprească acest lucru în instanță, de teamă că odată plecată din țară nu va mai putea face nimic pentru a-și vedea copilul, însă încercarea sa a fost zădărnicită de serverele Tribunalului București.

Cum a reușit soția americană să plece cu copilul din România

Sâmbătă, 21 decembrie, încă soția lui Elian a plecat cu băiețelul de patru ani și nouă luni din România. Tatăl susține că nu a putut nici măcar să își ia la revedere de pe aeroport, așa cum făcea de obicei când mama mergea în vacanțe, la familia ei din Statele Unite, că au vorbit doar câteva minute la telefon și i-a trimis o poză spunându-i că e bine și abia așteaptă să-l revadă.

ADVERTISEMENT

Pictorul Elian Băcilă, un cunoscut pictor abstract din București, speră ca soția să se întoarcă în țară după sărbători și să continue procesul de divorț aici. Nimeni din jurul său, prieteni sau avocați, nu crede că acest lucru se va întâmplă. Odată ajunsă în State, mama are de partea ei legea americană.

„A plecat cu copilul din țară, spunând că e doar o călătorie. A făcut acest lucru fără semnătura mea. Copilul a zis „vii și-mi spui pa!” cum făceam de obicei. Mergeam și-mi luam rămas bun pe aeroport. Acum nici măcar asta…”, spune tatăl acum, amintind de momentele anterioare divorțului, când mama pleca deseori doar ea cu copilul în State. „Copilul are de suferit, el pune deja întrebări…”, a mai precizat Elian Băcilă, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Elian s-a văzut ajuns în această situație după ce, vineri, 20 decembrie, . Acțiunea însă a fost respinsă după ce avocații săi nu au reușit să achite în timp util o cauțiune în cuantum de o mie de lei, însă, spun aceștia, acest lucru nu a fost posibil din motive tehnice, ce au vizat atât aplicația bancară, cât și serverele tribunalului.

Mama obține dreptul de a pleca cu copilul la Judecătorie

Cuplul se află în proces de divorț de la începutul lunii noiembrie, iar săptămâna trecută, mama a înaintat o acțiune la Judecătoria Sectorului 1 în care a cerut, printre altele și schimbarea domiciliului, precum și posibilitatea de a părăsi țara de sărbători împreună cu copilul, a cărui custodie e disputată cu tatăl român.

ADVERTISEMENT

Termenul pentru judecarea cererii a fost miercuri dimineață, la ora 09.00, însă avocata lui Elian susține că nu a putut ajunge din cauza unei probleme medicale, iar instanța nu a dorit să acorde o amânare scurtă, de mai puțin de o oră. Astfel că pictorul precizează că a fost pus în situația de a-și formula sigur apărarea, de a răspunde cu privire la cereri și excepții invocate de către instanță și/ sau de partea adversă.

„Eu am avut o problemă de sănătate, apărută în cursul dimineții și m-am dus la medic. Am trimis înscrisuri doveditoare la instanță, iar domnul Elian Băcilă a comunicat instanței, faptul că mă voi prezenta la ora fixată, ora 10.30, că am formulat apărări și transmis instanței precum și faptul că solicit strigarea cauzei la ora 10.30, din motive obiective independente de voința mea.

ADVERTISEMENT

Dar instanța nici nu a vrut să audă, spunând doar că a fost citat la ora 9.00 și ca la ora 9.00 va începe, și a început să-i adreseze întrebări, să-i ceară să pună concluzii pe excepții/ disjungeri (termeni strict tehnici juridici), să-i pună în vedere să adreseze 5 întrebări (interogatoriu) părții adverse, să formuleze interogatoriu fără avocat, să răspundă la interogatoriul părții adverse”, a declarat, pentru FANATIK, avocata Crenguța Dascălu, cea care îl reprezintă pe Elian.

Mai mult, aceasta a subliniat cum clientul său practic nici măcar nu a înțeles întrebările ce îi erau adresate de către instanță, neștiind ce înseamnă chiar și termenul a disjunge.

„’Ce înseamnă, doamnă, disjungere?/ Nu știu ce să răspund, pentru că nu știu ce mă întrebați… păi, lăsați că răspunde instanța în locul dumneavoastră’, așa i-au spus în instanță. Da, iar partea adversă cu avocat, cu tot ce trebuie. Pe el l-au mazilit la propriu”, a mai precizat avocata pictorului. Aceasta a menționat și că, odată ajunsă la instanță avea să afle că cererea de a părăsi țara fusese disjunsă din dosarul mare.

„Ajung la ora stabilită și am rămas șocată să aflu că a primit termen în ianuarie… Trimit repede pe mail în timp ce mă deplasam către instanță, cu dorința de a repune cauza pe rol, să-i fie respectate drepturile, administrate probele în condițiile legii cu respectarea principiului contradictorialității… pur și simplu l-au executat fără avocat”, a mai spus avocata, precizând că instanța a refuzat să repună cauza pe rol.

La rândul său, Elian a povestit că i-a spus judecătorului în mod repetat că apărătorul său e pe drum și că sosește peste o oră, însă instanța l-a presat să răspundă întrebărilor, deși el a insistat că vrea să fie prezent propriul avocat, refuzând un apărător din oficiu.

„Nu au vrut să amâne, au vrut să-mi dea un avocat din oficiu, dar nu s-a întâmplat absolut nimic și mi-au spus că trebuie să înceapă ședința…Eu nu am cunoscut toți termenii, am încercat așa să intuiesc, venind din altă lume, efectiv nu am înțeles ce sunt întrebat.

Mi-au oferit un avocat din oficiu, eu n-am știut că ar fi fost mai bine așa… le-am spus că avocatul meu este pe drum, că a anunțat acest aspect… Judecătoarea a zis că nu mai putem aștepta, mergem înainte și a trebuit să răspund eu.

M-au invitat să vorbesc. Au spus că nu se mai poate sta, să începem ședința, să răspund prin da și nu, că dacă nu răspund, răspund ei. Eu vroiam să-mi aștept avocatul și au zis că nu se poate. Au zis haideți, vă rugăm, că știa că trebuie să vină la 09.00. I-am spus că a intervenit o problemă, că este pe drum… dar nu au acceptat. Și m-am trezit singur…”, a spus și Elian Băcilă.

A doua zi, judecătoria avea să-i aprobe cererea mamei de a părăsi țara împreună cu copilul.

Apelul se judecă a doua zi la Tribunalul București

Practic, în acest moment, mama avea . Însă, avocata lui Elian spune că totul s-a jucat în acest accept, aparent provizoriu, ce a permis mamei să părăsească România împreună cu copilul.

„Problema este, ca fiind o cauză în care sunt incidente atât legea națională, cât și legea celuilalt stat, având elemente de extraneitate, se supune legii române doar pe teritoriul statului român. Și hotărârea aceasta ”provizorie” numai provizorie nu este. Practic, ieșea de sub incidența legii române”, a mai declarat avocata Crenguța Dascălu, pentru FANATIK.

Aceasta a precizat că a făcut apel încă de joi la decizia Judecătoriei prin care mama a primit acceptul să părăsească țara împreună cu copilul, apel ce trebuia să se judece vineri, la Tribunalul București, în regim de urgență.

„Aici vine apocalipsa”

Dacă situația era dramatică cu o zi înainte, ea atinge apogeul vineri, la Tribunalul București, susține avocata, acolo unde urma să se judece suspendarea executării deciziei judecătoriei. Însă, pentru a putea fi judecat apelul, trebuia plătită o taxă de o mie de lei, o plată ce trebuia efectuată într-o oră. Această operațiune banală s-a dovedit însă imposibilă.

„La tribunal s-a întâmplat însă totul. Ne dă termen vineri, și ne dau o oră și ceva – aici vine apocalipsa, ca să spun așa – să plătesc cauțiunea de 1.000 ron. Zic, sigur, imediat. Aveam termen o oră și un sfert. Era 14.13 și trebuia s-o plătesc până la 15.30.

Îmi dă termen o oră să plătesc cauțiunea de o mie de lei pentru a putea judeca suspendarea. Este percepută plata unei cauțiuni pe cererea de suspendare. M-am străduit o oră și jumătate, eu și încă 2-3 persoane, având cont CEC, aplicație pe telefon CEC, contul fiind de la CEC al tribunalului, cel de pe site, așadar, cel oficial. Însă aplicația îmi spunea că acel cont pur și simplu nu există contul tribunalului la CEC BANK.

Deci, contul oficial de pe site-ul tribunalului, îmi spunea că nu există. Pur și simplu nu puteai să o plătești. A mai încercat și o altă persoană să achite dintr-o altă bancă și i s-a restituit suma cu mențiunea „refuz plată”. Într-un final am reușit achitarea acesteia, m-a ajutat cineva pe varianta ghișeu.ro, de unde am luat dovada plății” , a povestit avocata Crenguța Dascălu.

Mai mult, aceasta a spus și că a înștiințat instanța despre această situație, fără a găsi înțelegere nici de data aceasta. „Eu am informat instanța despre situația asta, și le-am zis că mă pot pune în dare în plată. Adică, sunt situații… mă oblig să o plătesc, chiar dacă sunt peste termen… au zis, da vom reveni și apoi n-au mai zis nimic. Când le-am spus ce se întâmplă cu contul tribunalului, efectiv, tot ce ne-au spus a fost că ‘Nu e treaba noastră, nu ne pricepem, ăsta e contul oficial, asta este…’”.

FANATIK a trimis o serie de întrebări pe adresa oficială a Tribunalului București în care am cerut să ni se comunice oficial dacă a existat o problemă cu serverele instituției în ziua de vineri, 20 decembrie. În momentul în care vom primi un răspuns îl vom publica în material.

Nici mailul Tribunalului nu mai merge

În final, cu plata efectuată, plus plata la Trezorerie a taxei de timbru, avocata a declarat că a încercat să trimită pe mail dovada plăților efectuate. Aici a urmat o altă surpriză neplăcută, spune ea, adresa de mail a tribunalului nefuncționând.

„Le-am trimis dovada plății, a mai fost și o taxă de timbru de 50 de lei, am plătit și aia, și le-am trimis pe emailul secției. Într-adevăr, le-am trimis peste ora 15.00, până s-a dus cineva fizic, contra-cronometru, pentru că acum mi-au pus în vedere și într-o oră trebuia să fie plătit.

Și vine surpriza numărul doi. Trimit la aceeași adresă de mail taxa de timbru, acela e un cont de la Trezorerie, a putut fi plătită fără prea mari probleme deși și acolo a dat câteva refuzuri, după care spune că mailul nu există și că adresa e greșită și că refuză să primească mailul meu cu plata cauțiunii. Deci, din punct de vedere tehnic, într-o situație de urgență în care trebuia să depui diligențele necesare, nu aveai cum să faci acest lucru”, a mai precizat avocata, care a subliniat că adresa de mail de pe serverul tribunalului este cea pe care o folosește în mod uzual și că niciodată nu s-a întâmplat să-i dea o astfel de eroare.

„Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, să vreau să plătesc o taxă de timbru sau o cauțiune și să-mi dea oficial că acel cont nu există… și apoi, la diferență de câteva minute să trimit o dovadă pe acea adresă de mail, vorbim de o adresă pe care trimit de multă vreme grefier/șef/civil/just.ro… apoi să refuze adresa…e noaptea minții… Să îți trimit cauțiunea și să-mi spui că nu există adresa de mail…că îmi refuză efectiv primirea”, a mai precizat aceasta.

Tatăl spune acum că este inuman ca totul să fie decis de o eroare tehnică.

„Este o revoltă, uman nu mi se pare în regulă… A fost punctul cheie, au zis că nu merg serverele. Că s-a intervenit prea târziu. Că plata trebuia făcută puțin mai devreme, și când s-a făcut a fost prea târziu, că aveam o limită de timp. Eu aș vrea să știu că totuși a fost o hotărâre dreaptă, deși nu e nimic drept aici…”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

În final, apelul a fost respins, iar mama a putut părăsi România împreună cu copilul.

„În final cererea de suspendare ne-a fost respinsă ca inadmisibila pentru lipsa cauțiunii și astfel hotărârea a rămas definitivă și executorie… Din punct de vedere tehnic juridic , într-o oră ne-au fost mazilite atât drepturile și obligațiile mele profesionale, dar în special ale clientului meu, domnul Elian Băcilă”, a mai precizat avocata, pentru FANATIK.