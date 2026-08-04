Cum s-a acomodat Pan Zhanle la antrenamentele cu David Popovici: „La început, a fost destul de retras”

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David Popovici (21 de ani) s-a antrenat timp de mai multe săptămâni în România alături de marele său rival, chinezul Pan Zhanle (22 de ani). Dragoș Luscan, preparatorul fizic al campionului român, a oferit detalii despre colaborarea dintre cei doi sportivi și a dezvăluit cum au fost primele zile ale lui Pan Zhanle în România.

Cum îl va ajuta pe David Popovici colaborarea cu Pan Zhanle la Campionatele Europene

Campionatele Europene de Natație au debutat pe 31 iulie, iar David Popovici ar urma să intre în competiție pe 11 august, când vor avea loc seriile și semifinalele probei de 100 de metri liber. Preparatorul fizic al campionului român, Dragoș Luscan, a vorbit despre modul în care antrenamentele efectuate alături de Pan Zhanle l-au ajutat pe David Popovici înainte de competiția din această vară.

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„Face parte din strategia noastră. Ideea este ca fiecare să aibă ceva de câștigat din această colaborare. Antrenându-te la o intensitate ridicată și având permanent un adversar de asemenea nivel lângă tine, cred că este un lucru foarte benefic pentru David, atât în perspectiva Campionatelor Europene, cât și a competițiilor viitoare”, a declarat acesta, conform .

Pan Zhanle, dificultăți după sosirea în România

Pan Zhanle a avut nevoie de aproximativ o săptămână de adaptare după ce a sosit în România pentru . „Cred că la început, în primele zile sau chiar în prima săptămână, Pan Zhanle a fost destul de retras. Schimbarea a fost una foarte mare pentru el, atât din punct de vedere al culturii, cât și al modului de antrenament. I-a luat puțin timp să se adapteze. A încercat încă de la început să intre în sistemul nostru de pregătire, iar, cum se întâmplă cu orice lucru nou, la început era puțin stângaci și mai greoi în execuții.

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Apoi a intrat în programul de pregătire al lui David. A încercat să urmeze tot ceea ce face David și să se adapteze sistemului nostru de lucru. La început, vă dați seama, sunt două culturi diferite și doi sportivi care, în competiții, trebuie să se învingă unul pe celălalt. A existat puțină tensiune la început, pentru că, efectiv, s-au studiat reciproc. S-au urmărit atât la Kinetofit, în sala de forță, cât și în bazin. Fiecare a vrut să vadă ce îl face special pe celălalt”, a declarat Dragoș Luscan. .

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Care este elementul pe care a insistat preparatorul fizic al lui David Popovici după JO de la Paris

Preparatorul fizic a dezvăluit că David Popovici a lucrat mult din punct de vedere fizic după Jocurile Olimpice de la Paris, unde a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber și pe cea de bronz în proba de 100 de metri liber. „Explozia poate fi antrenată, bineînțeles. Sunt elemente din cursă pe care le dezvoltăm aici, la KinetoFit, iar altele se lucrează în bazin. Pe măsură ce David a evoluat, am pus un accent tot mai mare pe pregătirea din sala de forță.

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În primii ani, până la Jocurile Olimpice, am ținut cont de vârsta lui și nu l-am încărcat foarte mult. După Jocurile Olimpice de la Paris am început să lucrăm mai intens la dezvoltarea lui fizică, pentru a-l face mai puternic, mai rapid și mai exploziv. Se vede inclusiv în timpii de reacție de la start, care s-au îmbunătățit considerabil. Am reușit să câștigăm timp și din această zonă”, a explicat Dragoș Luscan.