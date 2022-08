Cum s-a adaptat Florin Tănase în Emiratele Arabe Unite. De ce a plecat fără familie

, iar fostul căpitan a trimis un mesaj emoționant la plecarea în Emiratele Arabe Unite.

Soția lui Florin Tănase, dezvăluiri despre viața fostului căpitan al FCSB în Emiratele Arabe Unite

Medeea Tănase a făcut mai multe dezvăluiri pe pagina ei de Instagram cu privire la noua echipă a lui Florin Tănase.

Deocamdată fostul decar al FCSB a plecat în Emiratele Arabe Unite fără familie, iar Medeea tocmai a venit în vizită și urmează să se mute împreună cu Tănase Jr: „Nu încă. În octombrie ne vom muta aici. Acum sunt într-o mică escapadă la soț”.

Medeea și Florin Tănase sunt extrem de încântați de noua postură de părinți și vor să îl facă și pe junior fotbalist, pe care l-au pozat în echipamentul Barcelonei: „Bebe creșteeeee pe zi ce trece și se pregătește să vină la tatăl lui. Omulețul meu e gata de antrenament”.

Medeea Turcescu a postat o fotografie și din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, însă resimte din plin temperaturile extrem de ridicate: „Momentan sunt în Abu Dhabi. Este foarte frumos doar că extrem de cald în perioada aceasta”.

Cum se simte Florin Tănase la Al Jazira, noul său club: „L-au primit toți foarte bine”

Soția lui Florin Tănase a dezvăluit că fostul jucător al FCSB a reușit să se integreze foarte ușor la Al Jazira: „S-a acomodat repede pentru că l-au primit toți foarte bine”.

Florin și Medeea vor decide în următoarele zile dacă se vor muta la apartament sau într-o casă din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe United: „Încă nu știm. Săptămâna asta ne decidem”.

Ce a declarat Florin Tănase la plecarea de la FCSB: „După șase ani mă despart de STEAUA”

Florin Tănase nu a plecat de la FCSB fără îi mai „înțepe” o dată pe cei care consideră Steaua pe cei de la CSA: „După șase ani mă despart de STEAUA (n.r. FCSB), clubul care mi-a dăruit atât de multe pe plan profesional. Se încheie o etapă minunată din viața mea și vreau să-i mulțumesc, în mod special domnului Becali pentru suport și prietenie, pentru aceşti ani extraordinari petrecuți împreună.

De asemenea, mulțumesc antrenorilor pentru abilitatea de a mă motiva și inspira, conducerii clubului, staff-ului pentru efort și implicare. Mulțumesc colegilor mei, alături de care am format o mare familie. Împreună am sărbătorit victorii, am suferit când am pierdut, dar mereu ne-am ridicat încrezători și am luat-o de la capăt. În spatele nostru se află multe persoane minunate cărora vreau să le mulțumesc, oameni care muncesc zi de zi și fac ca acest club să fie atât de bine organizat.

Sunt recunoscător suporterilor care m-au susținut și au crezut în mine chiar şi atunci când nu eram în cea mai bună formă.Vă mulțumesc, vă îmbrățișez şi continuați să iubiți echipa noastră de suflet. Sunteți în inima mea!!! O nouă aventură fotbalistică mă așteaptă alături de echipa AL Jazira (Emiratele Arabe Unite)”, a .