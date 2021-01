Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au petrecut clipe de vis în Maldive, iar felul în care s-a afișat blondina pe Instagram i-a pus fanii pe jar. Imaginile postate de fosta asistentă TV au aprins imaginația masculilor ce o urmăresc, unde i se vede o mare parte din decolteu.

Fostul Claudiei Pătrășcanu a plecat în Maldive alături de Bianca Drăgușanu și cei doi formează acum un cuplu, după cum a dezvăluit FANATIK în exclusivitate. Deși nu au confirmat nimic în mod oficial, fanii și-au dat seama că între ei există mai mult decât o relație de prietenie.

Frumoasa vedetă a postat fotografii și clipuri video pe rețelele sociale, unde și-a etalat formele de invidiat, așa cum a procedat și de data aceasta.

Cum s-a afișat Bianca Drăgușanu în Maldive. Imaginile care au pus fanii pe jar

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz. După ce au petrecut sărbătorile la munte și Anul Nou în Dubai, acolo unde au fost surprinși pentru prima oară, cei doi au dat o fugă în insulele Republicii Maldive.

Deși nu s-au fotografiat împreună, Bianca Drăgușanu a postat destule imagini pe InstaStory care le-au dat de înțeles fanilor că este împreună cu renumitul afacerist, cunoscut pentru escapadele cu vedete.

De data aceasta, blondina s-a afișat în ipostaze incendiare în mediul online, dezăluindu-și o mare parte din decolteul generos. În plus, vedeta a oferit și câteva indicii ale relației cu Gabi Bădălău, adăugând scurte mesaje pe story: „Love of my life (n.r. dragostea vieții mele)” sau „Love you”.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, sejur de zeci de mii de euro în Maldive

Fosta prezentatoare de la Kanal D a petrecut o săptămână de vis în insulele din Oceanul Indian, iar Gabi Bădălău a avut grijă să o trateze ca pe o adevărată regină. Cei doi au fost cazați la un resort de lux, Four Seasons, iar costurile vacanței, cu tot cu mese și cazare, se ridică undeva la 45.000 de euro, după cum a dezvăluit FANATIK.

De altfel, Gabi Bădălău este foarte îndrăgostit de fosta soție a lui Alex Bodi, motiv pentru care îi face toate poftele și o răsfață cu celei mai spectaculoase cadouri. Au fost cazați într-o vilă pe apă, de unde blondina s-a putut bucura de răsărituri și apusuri așa cum numai în Maldive există.

„E atât de înnebunit după ea încât nu știe ce să-i mai facă să-i intre în grații. Nu a fost după nicio femeie așa. Bianca nu i-a făcut absolut nimic, lui i s-au aprins călcâiele dintr-o dată după ea, că ei se știu de prin oraș, acum că a prins-o singură. El aștepta de multă vreme momentul, însă Bianca era cu Bodi și înainte de el cu cine a mai fost. Până la urmă, uite că dorința i-a fost împlinită lui Gabi, să fie cu Bianca. E atât de îndrăgostit de ea încât îi spune că vrea să fie cu ea pentru totdeauna”, a declarat o sursă apropiată de-a lui Gabi Bădălău, în exclusivitate pentru FANATIK.

