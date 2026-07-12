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Cum s-a afișat cea mai înfocată fană a Braziliei la Campionatul Mondial 2026: ”Sunt super nervoasă”

Ipostaza în care a apărut cea mai mare fană a echipei naționale braziliene în Cupa Mondială 2026. Mesajul pe care l-a transmis celor ce o urmăresc în online.
Alexa Serdan
12.07.2026 | 19:30
Cum sa afisat cea mai infocata fana a Braziliei la Campionatul Mondial 2026 Sunt super nervoasa
20 poze
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Gabriela Moura, cea mai mare fană a Braziliei. Sursa foto: Instagram.com
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Descoperă în rândurile următoare cine este, de fapt, cea mai înfocată fană a Braziliei la Campionatul Mondial 2026. Cum s-a afișat superba șatenă și ce reacție a avut în urma unui meci important pe care echipa națională l-a pierdut.

Cea mai mare fană a Braziliei din Cupa Mondială

Cupa Mondială 2026 a adus în centrul atenției foarte multe tinere. Majoritatea au reușit să se afirme datorită imaginilor pe care le-au realizat și pe care le-au distribuit pe rețelele de socializare. În această categorie se găsește și o șatenă pe nume Gabriela Moura (22 ani), pozele sale generând numeroase comentarii incendiare.

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Tânăra originară din Brazilia a susținut echipa națională care, din păcate, a fost eliminată în optimi de Norvegia, scor 1-2. Influencerița este considerată cea mai mare fană din această țară, ipostazele în care apare aducându-i popularitate în social media. Pe contul de Instagram este urmărită de peste 3,1 milioane de oameni.

Postările dedicate evenimentului sportiv din această vară au făcut-o să apară în vizorul lumii. Stilul său de viață este unul ce nu poate fi ignorat, creatoarea de conținut transformând rețelele de socializare într-o adevărată poveste. Fiecare poză pe care o încarcă generează automat aprecieri și mii de reacții fabuloase.

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„Sunt super nervoasă, dar haideți în Brazilia”, a scris ea, în spațiul online. Descrierea apare în dreptul unor imagini în care poartă un top alb. De asemenea, fusta asortată are culorile echipei naționale de fotbal pe care a susținut-o cu tot sufletul până în clipa în care a fost scoasă din competiție. „Diva perfectă” sau „Ești perfectă, mamă” sunt doar două mesaje de la oameni.

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„Haideți să plecăm”, „Suntem doi la fel. Era să fac atac de cord”, „Deci ții cu Brazilia?”, i-au mai scris alte persoane. Gabriela Moura i-a cucerit pe internauți cu formele sale fizice de invidiat pe care le-a căpătat datorită unui sport cu care se mândrește. Superba șatenă practică dansul de foarte mulți ani.

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„Dacă ești prietenul meu, să știi că te voi obliga să mănânci mâncare braziliană 24/7”, este un alt mesaj lăsat de șatenă, în mediul virtual. Acest lucru denotă faptul că își iubește enorm țara natală.

 

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O postare distribuită de gabriela moura (@gabimfmoura)

Cine e cea mai mare fană a fotbalului brazilian

Gabriela Moura s-a născut pe 18 iunie 2004 în Rio de Janeiro, Brazilia. A început să posteze prima oară în mediul online în urmă cu 6 ani, pe TikTok. Filmările sale au cuprins dansuri și clipuri de lip-sync prin care își sincroniza buzele cu diferite replici celebre din filme sau din alte producții. Popularitatea sa a crescut destul de repede.

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În prezent, pe această platformă de socializare are peste 11 milioane de urmăritori. Pentru că a evoluat destul de mult în carieră a decis să facă o schimbare și s-a mutat în Statele Unite ale Americii. E stabilită în Los Angeles, oraș în care se dedică carierei de creator de conținut și model. În ultimii ani și-a vândut imaginea extraordinar de bine.

A semnat contracte de colaborare cu multe branduri internaționale. De asemenea, vedeta și-a extins activitatea spre modelling. În planul sentimental Gabriela Moura are o relație cu influencerul canadian Josh Richards. Cei doi formează un cuplu încă din anul 2023, deși nu se afișează foarte des împreună în mediul online.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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