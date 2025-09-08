Cum s-a afișat Maria Sharapova în fața fanilor. Fostul lider din clasamentul WTA, apariție incendiară

Maria Sharapova face furori pe social media. Fostul lider al clasamentului WTA are o siluetă de invidiat, iar sportul a fost cel care a ajutat-o să se mențină în formă. Recent, Sharapova s-a afișat fără inhibiții în fața fanilor, care au copleșit-o cu aprecieri.

Maria Sharapova, apariție incendiară pe Instagram

Maria Sharapova nu are nevoie de prea multe introduceri. a scris istorie în lumea tenisului și continuă să atragă atenția. De data asta, privirile tuturor au fost îndreptate către silueta sa de invidiat.

La cei 38 de ani ai săi, Maria Sharapova arată impecabil. Recent, tenismena s-a pozat în costum de baie și i-a lăsat fără cuvinte pe fanii ei. Maria Sharapova are un trup perfect, iar pentru a arăta atât de bine, aceasta face sport și este extrem de disciplinată.

Fostul lidel al clasamentului WTA s-a pozat în costum de baie nu pentru a face plajă, așa cum s-ar fi așteptați mulți dintre urmăritorii ei. Maria Sharapova are grijă de ea și deja are o rutină bine stabilită din care fac parte și băile cu gheață, eficiente în procesul de recuperare musculară.

De când nu mai este activă în lumea sportului, . Totuși, asta nu înseamnă că a renunțat să mai facă mișcare sau să aibă grijă de corpul ei. Pe lângă faptul că face antrenamente grele în sala de forță, rusoaica de 38 de ani cochetează și cu pickleball-ul.

După un antrenament recent în sala de forță, Maria Sharapova a decis să facă o baie cu gheață. Fosta tenismenă a avut parte de o surpriză, iar cei care i-au pregătit baia au decis să îi toarne o găleată cu gheață în cap. Sportiva nu s-a supărat deloc, ci din contră, a îmbrățișat cu drag provocarea și a zâmbit.

Ce dietă are în prezent Maria Sharapova

Chiar dacă nu mai este la fel de strictă în ceea ce privește regimul alimentar, rusoaica are anumite reguli de la care nu se abate niciodată. Sharapova este conștientă că alimentația este foarte importantă, iar de-a lungul timpului, și-a alcătuit propria dietă care o ajută să se mențină în formă.

În prezent, dieta Mariei Sharapova se bazează pe apă cu lămâie, toast cu secară, spanac, măr, avocado și kale. În funcție de nevoile organismului, sportiva mai jonglează și cu alte alimente sănătoase.