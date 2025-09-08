Sport

Cum s-a afișat Maria Sharapova în fața fanilor. Fostul lider din clasamentul WTA, apariție incendiară

Maria Sharapova i-a lăsat fără cuvinte pe fanii săi cu cea mai recentă apariție. Cum a decis să se afișeze rusoaica pe Instagram.
Claudia Şoiogea
08.09.2025 | 16:30
Maria Sharapova i-a uimit pe fani cu cea mai recentă apariție de-ale sale. Sursa foto: Hepta

Maria Sharapova face furori pe social media. Fostul lider al clasamentului WTA are o siluetă de invidiat, iar sportul a fost cel care a ajutat-o să se mențină în formă. Recent, Sharapova s-a afișat fără inhibiții în fața fanilor, care au copleșit-o cu aprecieri.

Maria Sharapova, apariție incendiară pe Instagram

Maria Sharapova nu are nevoie de prea multe introduceri. Fostul lider al clasamentului WTA a scris istorie în lumea tenisului și continuă să atragă atenția. De data asta, privirile tuturor au fost îndreptate către silueta sa de invidiat.

La cei 38 de ani ai săi, Maria Sharapova arată impecabil. Recent, tenismena s-a pozat în costum de baie și i-a lăsat fără cuvinte pe fanii ei. Maria Sharapova are un trup perfect, iar pentru a arăta atât de bine, aceasta face sport și este extrem de disciplinată.

Fostul lidel al clasamentului WTA s-a pozat în costum de baie nu pentru a face plajă, așa cum s-ar fi așteptați mulți dintre urmăritorii ei. Maria Sharapova are grijă de ea și deja are o rutină bine stabilită din care fac parte și băile cu gheață, eficiente în procesul de recuperare musculară.

Maria Sharapova, apariție incendiară în costum de baie

De când nu mai este activă în lumea sportului, Maria Sharapova a încetat să mai țină diete drastice. Totuși, asta nu înseamnă că a renunțat să mai facă mișcare sau să aibă grijă de corpul ei. Pe lângă faptul că face antrenamente grele în sala de forță, rusoaica de 38 de ani cochetează și cu pickleball-ul.

După un antrenament recent în sala de forță, Maria Sharapova a decis să facă o baie cu gheață. Fosta tenismenă a avut parte de o surpriză, iar cei care i-au pregătit baia au decis să îi toarne o găleată cu gheață în cap. Sportiva nu s-a supărat deloc, ci din contră, a îmbrățișat cu drag provocarea și a zâmbit.

maria sharapova costum de baie (1)
Maria Sharapova arată impecabil în costum de baie. Sursa foto: Instagram

Ce dietă are în prezent Maria Sharapova

Chiar dacă nu mai este la fel de strictă în ceea ce privește regimul alimentar, rusoaica are anumite reguli de la care nu se abate niciodată. Sharapova este conștientă că alimentația este foarte importantă, iar de-a lungul timpului, și-a alcătuit propria dietă care o ajută să se mențină în formă.

În prezent, dieta Mariei Sharapova se bazează pe apă cu lămâie, toast cu secară, spanac, măr, avocado și kale. În funcție de nevoile organismului, sportiva mai jonglează și cu alte alimente sănătoase.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
