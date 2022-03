Cum s-a ales Dorian Popa cu permisul suspendat: „Mi-a rămas inima în gât când am auzit”

În cel mai recent videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Dorian Popa le-a dezvăluit urmăritorilor săi că i-a fost suspendat permisul de conducere. Artistul nu era la curent cu noile modificări aduse codului Rutier, însă este hotărât să-și redobândească dreptul de a conduce cât mai repede cu putință.

Dorian Popa, cu permisul de conducere suspendat: „Voi fi pieton 90 de zile”

În ultimul său vlog, a dezvăluit că a fost prins de poliție în timp ce conducea cu o viteză peste limita legală admisă. Astfel, pentru prima dată în cei 15 ani de când a obținut permisul de conducere, acesta i-a fost suspendat.

ADVERTISEMENT

În plus, artistul a primit și o amendă. Dorian Popa a declarat că acest lucru s-a întâmplat după ce codului Rutier i-au fost aduse mai multe modificări.

„Pentru prima oară în viața mea de șofer de peste 15 ani de zile mă întâlnesc cu noua legislație și, oficial vorbind, de astăzi, mai am 15 zile de dovadă și apoi voi fi pieton 90 de zile.

ADVERTISEMENT

Mi-a rămas inima în gât când am auzit. Am depășit viteza legală pe autostradă nu cu foarte mult, motiv pentru care am fost și amendat.”, a mărturisit Dorian Popa,

Dorian Popa, dispus să dea un examen pentru a-și recupera permisul mai repede

Dorian Popa și-a acceptat greșeala. Însă, susține că este un om destul de ocupat, care are multe lucruri de rezolvat. Prin urmare, cântărețul este hotărât să dea un examen pentru a-și recupera mai repede permisul de conducere.

ADVERTISEMENT

Totuși, noua legislație nu îi vine în ajutor. Dacă până acum, odată cu susținerea examenului pedeapsa era redusă de la 90 la 30 de zile, de când cu modificările recente, aceasta vă scădea doar la 60 de zile.

„Problema e următoarea: ‘Dacă dau din nou de permis, în 30 de zile pot conduce din nou, nu?’. Am întrebat eu la care domnul polițist, care a fost extrem de drăguț, mi-a zis: ‘Nu, Dorian. Din păcate noua legislație nu mai e așa. Ai voie să dai examen, dar nu ți se reduce decât de la 90 de zile la 60.’”, a povestit Dorian Popa.

ADVERTISEMENT

Artistul a făcut un calcul rapid și a realizat cum poate să se urce cât mai repede la volan. Totuși, până îi va fi permis să conducă, își va angaja un șofer personal.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să vă anunț că legislația nouă presupune o chestie foarte drăguță. Poți renunța la dovadă, iar dovada mea e începând de astăzi 28 martie până pe 12 aprilie, plus alea două luni de zile, asta ținând cont că iau examenul, ar însemna că până pe 12 iunie nu am permis.

Am gândit-o eu românește, dacă mâine, marți, 29 martie merg repede la poliție și spun că renunț la dovadă și mă înscriu repede să dau și examenul, obiectiv vorbind, pe 29 mai ar trebui să am permisul înapoi.”,