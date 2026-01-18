Cum s-a ales Mitică Dragomir cu funcție de general fără o zi de instrucție în viața lui! „Am avut pistol, dar n-am tras niciodată”

ADVERTISEMENT

În direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, : cum a ajuns să fie comandantul unei unități militare în plină perioadă comunistă, deși era… civil.

Dumitru Dragomir, membru al Asociației Internaționale a Polițiștilor

Dumitru Dragomir a venit la podcastul „Profețiile lui Mitică” purtând o șapcă inscripționată IPA. Un acronim de la International Police Association, care se traduce în Asociația Internațională a Polițiștilor.

Fostul șef de la FPF a mărturisit că este membru al respectivei asociații. „Păi n-am fost polițist, milițian? Nu-mi zice Rizea că sunt milițian? Milițian am fost. Făcut la apelul de seară, dar am fost. Comandant!”.

Cum a ajuns Mitică Dragomir căpitan cu funcție de general

Dumitru Dragomir a continuat povestea numirii sale, dar și felul în care a primit grade, deși nu avea pregătirea necesară. Însă, spune el, avea minte.

„M-au făcut din civilie comandantul unei unități militare. Îți dai seama că aveam minte, că altfel… Eram președinte la Brașov. Și m-au făcut comandant cu grad, cu tot, la Victoria. Că era unitate militară, nu? Mi-au dat grad de căpitan cu funcție de general. Din prima zi! Fără să fac o zi de ceva (n.r. – instrucție, pregătire)”, a declarat mândru Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, comandantul care nu știe să… tragă cu arma

Deși a activat în calitate de comandant al unei unități militare, așa cum era clubul Victoria la momentul respectiv, lui Mitică Dragomir îi lipsesc aptitudini elementare pentru un… soldat. Și, cu toate acestea, avea funcție de general în . Cu militari de carieră în subordine.

„Nici acum nu știu să trag. Și am avut de toate, am avut pistoale. Și am avut funcție de general. Aveam colonei plini în subordine, locotenenți-colonei”, a încheiat Dumitru Dragomir povestea sa de general.

