Univeristatea Craiova a anunțat că Filipe Coelho (45 de ani) va fi noul antrenor principal. Lusitanul, cel care a fost ales de Mihai Rotaru după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia la finalul meciului cu UTA, pierdut de olteni cu scorul de 1-2, și-a făcut o scurtă caracterizare din punct de vedere profesional.

Cum s-a autodescris Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Filipe Coelho și-a început cariera la 23 de ani, iar în cadrul conferinței de presă a ales să-și facă o scurtă autodescriere. Portughezul a pus accent, în special, pe munca sa și pe încrederea pe care le-o poate insufla jucătorilor și suporterilor.

„Mi-am început cariera la 23 de ani. O mare parte a carierei a fost ca antrenor principal. În 2017 am primit invitația lui Paulo Bento de a lucra alături de dumnealui. Asta m-a făcut să pot fi prezent la Mondialul din 2022, să lupt împotriva echipelor mari. Aș vrea să fiu în Champions League, iar apoi alegeți voi adversarii. Aș spune că sunt un antrenor care crede în munca sa, în jucători, în ceea ce înseamnă pregătirea unui meci. Cred într-o atmosferă bună, cu suporterii, cu toată lumea și respect pe toată lumea, de la magazioner până la președinte. Vă voi respecta și pe dumneavoastră, cei din mass-media, atâta timp cât și voi mă veți respecta“, a încheiat noul tehnician al Științei.

Mario Felgueiras, convins că Filipe Coelho este cea mai bună alegere pentru Universitatea Craiova

Mario Felgueiras, managerul sportiv al Universității Craiova, s-a arătat extrem de încrezător în noul antrenor al alb-albaștrilor.

„Ne-am asumat un profil ca al lui Filipe. Dacă aduceam un antrenor care are nume cunoscut, înseamnă că deja a câștigat ceva, știe cum e să fie campion. Am vrut să aduc pe cineva care vine aici fără probleme. Nu-l cunoșteam dinainte, dar toți mi-au spus că el întotdeauna are o soluție, pentru orice. La partea tehnico-tactică sigur se pricepe, e o perosană organizată. În trecut, la Craiova au venit antrenori cu CV bun, dar nu toți au reușit. Vreau să credem în el, să credem în munca noastră. Este un pariu al clubului, nu al meu. El a fost prima variantă și a fost dispus să vină. Știe că este o oportunitate minunată și am mare încredere. Știu că voi fi legat de aducerea lui, dar spun doar că dorm liniștit. Fac ce consider că e corect pentru club“, a spus și Mario Felgueiras.

Cum va juca Filipe Coelho la Universitatea Craiova

. În mandatul lui Mirel Rădoi, oltenii au preferat un sistem cu trei fundași centrali.

„O să avem prima sesiune de antrenament programată, o să văd ce sistem o să folosesc, vom lua informațiile, o să vedem jucătorii cum sunt pe teren și în afara lui și înaintea primului meci la care o să fiu pe bancă o să anunț sistemul. Pentru mine nu sistemul este foarte important, ci dinamica din timpul unui meci și jucătorii trebuie să știe mereu ce au de făcut pe teren.

Asta este filosofia mea, pe asta merg, depinde de adversar, putem să jucăm cu 5 jucători pe linia de fund sau cu 4 jucători, depinde de meci, dar asta o să vedem ulterior. Din păcate nu avem mult timp să lucrăm cu tot lotul, dar asta nu este o scuză, este un fapt. Nu aș vrea să vorbesc despre jucători la nivel individual, dar vă spun că îmi plac jucătorii foarte mult, eu am văzut și meciuri din sezonul trecut, dar, cu tot respectul, lotul este mai bun decât anul trecut.

Nu simt nicio presiune, doar motivație și așa trebuie să fie și grupul, să avem motivație meci de meci. Ar fi o mare greșeală să ne gândim pe termen lung, o luăm pas cu pas, meci cu meci”, a dezvăluit tehnicianul portughez.

Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat ca principal din 2017

Născut la Oeiras, în Portugalia, , Vilafranquense (2013 – 2015 și noiembrie 2016 – decembrie 2017), Casa Pia (septembrie 2015 – iunie 2016) și Leixoes (iulie – noiembrie 2016). Singura experiență în divizia secundă a fost cea de la Leixoes, unde a rezistat timp de doar câteva luni.

Începând din 2017, Coelho a activat exclusiv ca antrenor secund în staff-ul fostului selecționer al Portugaliei, Paulo Bento. Mai întâi, cei doi au colaborat la formația chineză Chongqing Lifan (decembrie 2017 – iulie 2018), iar în ultimii 7 ani au lucrat la echipe naționale.

Din august 2018 până în decembrie 2022 au condus prima reprezentativă a Coreei de Sud, alături de care au cucerit un trofeu, Campionatul Asiei de Est în 2019, obținând și calificarea la Cupa Mondială din 2022.

Noul antrenor al Craiovei a fost prezent la Cupa Mondială din 2022

În Qatar, Coreea de Sud a terminat pe locul 2 într-o grupă dificilă, cu Portugalia, Uruguay și Ghana, obținând un succes dramatic, 2-1, contra echipei lui Cristiano Ronaldo. Parcursul s-a încheiat însă în faza optimilor, după un eșec clar contra Braziliei, 1-4. După turneul final, Bento a decis să părăsească naționala, alături de staff-ul său, din care făcea parte și Filipe Coelho.

În iulie 2023, Coelho l-a urmat din nou pe Paulo Bento în momentul în care acesta a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în vederea preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, însă de această dată mandatul a fost unul nereușit, portughezul fiind demis în martie 2025, urmând a fi înlocuit mai apoi de Cosmin Olăroiu.

Noul antrenor al Craiovei nu este singurul tehnician din fotbalul mondial care este cunoscut drept Filipe Coelho. Filipe Emanuel Curto Coelho, un antrenor de 40 de ani, activează momentan ca secund în Ligue 1, la Strasbourg, după ce în trecut a lucrat în academiile cluburilor Benfica, Estoril și Chelsea. La gruparea londoneză a condus echipa U21, în perioada 2024-2025.