Cum s-a bucurat Cristi Chivu după eventul realizat cu Inter: ”Neașteptat!”. Răspuns special când a fost comparat cu Mourinho. Video

În primul său sezon pe banca Interului, Cristi Chivu a reușit eventul. În ciuda performanței fabuloase, tehnicianul român a avut o bucurie reținută după finala Cupei Italiei.
Mihnea Ştefan
14.05.2026 | 01:26
corespondență din italia
Bucuria lui Cristi Chivu după ce a făcut eventul cu Inter. Sursă foto: colaj Fanatik
Inter a câștigat Cupa Italiei și a realizat eventul, după ce în urmă cu 10 zile se încorona campioană în Serie A. FANATIK a surprins bucuria lui Cristi Chivu după realizarea eventului și momentul în care antrenorul român a ridicat deasupra capului trofeul.

Cristi Chivu, bucurie reținută după ce a făcut eventul cu Inter

Scorul de 2-0 de pe tabelă l-a făcut pe Cristi Chivu să trăiască destul de liniștit finalul întâlnirii cu Lazio. Ultimul fluier al arbitrului Marco Guida l-a găsit pe tehnicianul român strângând pumnul la marginea terenului.

Mult mai puțin euforic față de momentul câștigării titlului în Serie A, Chivu a fost imediat îmbrățișat de colaboratorii săi. Apoi, el și-a felicitat jucătorii și împreună s-au dus și au sărbătorit cu fanii din peluza de pe Stadio Olimpico.

La ceremonia de premiere, fostul căpitan al naționalei României a urcat pe scenă, și-a luat medalia și apoi s-a retras într-un colț al podiumului. Și-a dorit să-i lase pe jucători să savureze momentul ridicării trofeului și a plecat spre marginea terenului. Chemat de elevii săi înapoi pe podium, Chivu a ridicat trofeul în uralele suporterilor Interului și s-a bucurat alături de jucători.

Chivu a refuzat comparația cu Mourinho

După încheierea festivității de premiere, Cristi Chivu a mers și a oferit prima reacție. El a vorbit pentru postul Sport Mediaset și a refuzat orice comparație cu Jose Mourinho, ultimul antrenor al Interului care a făcut eventul.

”Inter a câștigat două trofee în acest an, meritate. Am făcut o ediție foarte bună de Cupa Italiei. Suntem toți fericiți pentru acești suporteri și pentru club, care a făcut totul pentru a ne ajuta. Suntem mândri, am câștigat campionatul și cupa neașteptat. Nu este ușor să câștigi două trofee”, a declarat Chivu.

Cum a trăit Chivu finala Cupei Italiei

În ciuda faptului că a fost extrem de calm la încheierea finalei Cupei Italiei, Cristi Chivu a fost un adevărat vulcan pe timpul întâlnirii cu Lazio de pe Stadio Olimpico, ceea ce arată presiunea sub care s-a jucat acest joc.

FANATIK a urmărit pas cu pas reacțiile antrenorului român în finala de la Roma și a remarcat faptul că acesta a știut tot timpul ce să le transmită elevilor săi, deși se vedea cu ochiul liber că trăiește la intensitate maximă fiecare moment.

Cum s-a bucurat Chivu după câștigarea Cupei Italiei

Bucurie alături de fani

Chivu ridică trofeul Cupei Italiei

Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
