Cum s-a calificat România la Euro 2024! Drumul lui Edi Iordănescu de la „damnat” la „erou”: „Este elementul cheie”. Episodul 8

România revine după opt ani la un turneu final. “Tricolorii” s-au calificat la Euro de pe primul loc într-o grupă cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra. Mai mult, echipa lui Edi Iordănescu a încheiat neînvinsă campania.

Cum s-a calificat România la Euro 2024! Drumul lui Edi Iordănescu de la „damnat” la „erou”

Horia Ivanovici şi Andrei Vochin în episodul 8 al serialului premium "Hai la Euro!"

, vom parcurge acum drumul din preliminariile Euro 2024 și vom afla amănunte neștiute despre calificarea “tricolorilor”, mai ales că Andrei Vochin a trăit această bucurie din interiorul naționalei: “Tu ești unul dintre cei care au fost acolo. Știi ce s-a întâmplat și sunt foarte curios să văd ce s-a amestecat în acest creuzet care ne-a adus licoarea performanței europene”, a spus Horia Ivanovici.

“Răzvan Burleanu avea la îndemână încheierea contractului cu Edi Iordănescu”

Începutul nu a fost deloc ușor pentru Edi Iordănescu. Selecționerului i s-a cerut demisia după locul patru în Liga Națiunilor, iar Răzvan Burleanu avea posibilitatea întreruperii unilaterale a contractului înainte de Euro 2024:

“S-au amestecat multe. Cred că aş putea scrie o carte despre tot ce s-a întâmplat. Mai ales că este cu happy end. Nu ne mai calificasem de opt ani. Lumea se învăţase. Suntem în primele 15 naţiuni europene la numărul de turnee la care participăm.

Venisem după Liga Naţiunilor, unde lumea a fost dezamăgită de rezultatele pe care le-am obţinut. Am încheiat pe locul 4, am retrogradat în Liga C, dar în acelaşi timp sunt două elemente definitiorii pentru această calificare.

Primul este că Edi Iordănescu îşi dă seama pe parcursul Ligii Naţiunilor de lucrurile bune şi cele rele pe care le-a făcut el şi jucătorii. Taie în carne vie. Un alt element, Răzvan Burleanu avea la îndemână încheierea contractului cu Edi Iordănescu.

“Burleanu nu s-a gândit niciodată la o despărţire, dar s-a gândit la o analiză”

Era o clauză prin care contractul se putea încheia unilateral dacă Edi nu se clasa pe locurile 1-2. Ceea ce n-a înţeles lumea şi Loţi Boloni, era că acea clauză a fost pusă ca angajatorul să poată să decidă fără să fie supus unor taxe.

A discutat cu Edi Iordănescu ce măsuri să ia după Liga Naţiunilor şi a fost de acord cu el. Burleanu nu s-a gândit niciodată la o despărţire, dar s-a gândit la o analiză. După ce a văzut analiza şi măsurile, au mers mai departe”, a povestit Andrei Vochin.

Tragere bună, start ca din puşcă: “Putem vorbi de norocul Iordănescian”

Campania a început în meciurile cu Andorra și Belarus din martie 2023, un start ca din pușcă pentru naționala României. “Tricolorii” au obținut maximum de puncte, deși în finalul confruntării cu Belarus am tremurat:

“Se pleacă în martie 2023 în campanie, într-o grupă bună. Putem vorbi de norocul Iordănescian, o grupă în care capul de serie nu este unul dintre balauri, este Elveţia. Trebuie să ne confruntăm pentru locul 2 cu Israel, Belarus, la momentul tragerii la sorţi.

Începem în Andorra. Mai avem o echipă grea, Kosovo. E garnisită cu jucători din campionate puternice. Fotbalul românesc se adapă de la izvorul kosovar şi uite că sunt jucători ca Rrahmani, care e posibil să plece pe bani foarte mulţi.

Încă de la primul meci, discursul lui Edi a fost că noi ne calificăm. O confruntare de care trebuie să se ferească, îl pregăteşte foarte bine. E un meci liniştit, acolo deplasarea e mai grea. Am reuşit să marcăm prin Man, după ce i se anulează un gol lui Alibec în startul meciului.

“Bifăm ceea ce ne-am propus pentru prima perioadă, 6 puncte”

Nu facem un joc spectaculos. Nu încercăm să le dăm 2-3-4 şi nu doream surprize din partea lor, goluri luate şi cartonaşe încasate. Au luat ei, în schimb, un cartonaş roşu, şi am marcat prin Denis Alibec.

La 2-0 am conservat rezultatul. În acea noapte am călătorit din Andorra la Vella până în Spania. Am ajuns spre dimineaţa acolo şi urma să plecăm spre Bucureşti undeva după amiază. Urma jocul cu Belarus.

Am început foarte bine. Câştigăm prima repriză cu 2-0, doar că oboseala se vede. În final de meci, încercăm să conservăm rezultatul, primim un gol şi trăim periculos ultimele minute ale meciului.

Se termină 2-1, chiar dacă jocul n-a fost extraordinar, bifăm ceea ce ne-am propus pentru prima perioadă, 6 puncte. Un capital foarte important, mai ales pentru moral, să pleci cu 6 puncte”, povestește Vochin.

Primele teste adevărate: deplasare infernală în Kosovo şi pe terenul favoritei Elveţia: “În Kosovo avem o vreme groaznică”

După începutul mai lejer, urmau meciurile adevărate din preliminarii. O deplasare dificilă pe un teren imposibil în Kosovo şi testul suprem, deplasarea pe terenul favoritei Elveţia:

“Încep să apară meciurile dificile, două în deplasare: Kosovo şi Elveţia. Avem la îndemână două rezultate: egalul şi victoria. În Kosovo avem o vreme groaznică, plouă torenţial, drenajul nu face faţă.

A fost un mare dezavantaj pentru noi. Kosovarii aveau nişte fotbalişti. Edi are o idee genială. Pregăteşte meciul să joace cu Alibec, dar văzând starea terenului şi că e nevoie de forţă, schimbă acolo şi îl foloseşte pe Puşcaş.

O schimbare foarte inspirată. Aici intervine şi Leo Toader. Suntem în situaţia în care oricare portar am folosi este debutant. Ionuţ Radu n-a mai fost chemat, Niţă nu avea contract şi trebuie să aleagă între Horaţiu Moldovan şi Târnovanu.

“Se naşte o decizie extraordinară! Leo Toader şi-a asumat decizia şi a spus că Horaţiu poate să ne ajute”

Se naşte o decizie extraordinară. Leo Toader şi-a asumat decizia şi a spus că Horaţiu poate să ne ajute. Până la urmă, s-a dovedit să fie inspirat. A apărat foarte bine Moldovan. Meciul este echilibrat.

Au avut mai multe ocazii de gol. Au marcat şi avem şansă cu VAR-ul. Se termină 0-0. Mergi în Elveţia cu 7 puncte, un moral. bun. Toată lumea spunea că e un meci bonus. Nu era chiar aşa, dar trebuia să ne forţăm forţele cu ei.

N-a fost ce trebuie timp de 80 de minute. A fost 2-0 pentru ei, Horaţiu a apărat câteva mingi foarte grele şi intervine inspiraţia schimbărilor. Acum a fost Alibec titular şi vin de pe margine Puşcaş, Mihăilă, Moruţan.

S-a schimbat faţa jocului şi în 5 minute egalăm în Elveţia. Avem şansa să îi batem acolo. Ţin minte un dialog din vestiar, de atunci: «Dacă ăştia nu ne-au bătut, în situaţia de astăzi, cu toate valorile lor, cu toate forţa lor, înseamnă că pe noi nu ne mai bate nimeni până la sfârşit».

Dialogul genial între Mihai Stoichiţă şi elveţieni: “Mulţumim, dar să ştiţi că noi, românii, în 10 minute facem ce faceţi voi în 80”

Spumos a fost dialogul de la VIP, au venit elveţienii la noi, supăraţi, puţin aroganţi: «Felicitări, dar doar pentru 10 minute!». La care Mihai Stoichiţă, foarte inspirat: «Mulţumim, dar să ştiţi că noi, românii, în 10 minute facem ce faceţi voi în 80».

Cu şansă, cu neşansă, cu Mihăilă, am reuşit să facem asta. În vestiar a fost acea bucurie care vine în urma faptului că ei conştientizează că nimeni nu ne poate bate în grupa asta când noi am ieşit neînvinşi de pe terenul celei mai puternice echipe, care a jucat foarte bine timp de 80 de minute.

Noi avem această forţă mentală să revenim. Punctul din Elveţia nu a fost atât de important în economia clasamentului. Dar a fost pentru încredere”, a spus Andrei Vochin.

Infern pe Arena Naţională cu Israel: “După numărul de ocazii, cred că ar fi trebuit să pierdem acel meci”

Neînvinsă după patru meciuri, România urma să joace două confruntări pe teren propriu. Arena Naţională fierbea la meciurile cu Israel şi Kosovo, iar cel împotriva kosovarilor a fost la un pas să se încheie cu 0-3 la masa verde:

“În toamnă aveam două meciuri acasă: Israel şi Kosovo. Israelul avea nişte jucători puternici. Solomon făcea legea în Premier League, cu mulţi jucători de mare valoare. Jucăm bine cu ei în prima repriză.

Am marcat. Doar că în a doua repriză, Solomon a intrat foarte bine, a destabilizat tot pe acolo. Am primit un gol, puteam să mai primim, Horaţiu a fost la post. Publicul a ajutat, dar din tribune am simţit că egalul cu Israel a fost o victorie.

După numărul de ocazii, cred că ar fi trebuit să pierdem acel meci. L-a afectat un pic jocul, dar a început să tragă alte concluzii. Drept dovadă, a reglat lucrurile. S-a câştigat un jucător la meciul cu Elveţia: Screciu, în faţa apărării.

Am fost la un pas să pierdem la masa verde cu Kosovo: “Am simţit că nu toţi românii îşi doresc ca naţionala să se califice”

La meciul cu Kosovo a fost extrem de complex, prin tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Am simţit că nu toţi românii îşi doresc ca echipa naţională să se califice. Spun de o parte care a fost la un pas să ne facă să pierdem cu 0-3.

Prin ce s-a scandat în tribună şi la un moment dat că nu voiau să se oprească, îmi spune faptul că ăia de acolo erau singurii din România care nu voiau. Şi a fost nevoie de intervenţii sub toate formele.

Preşedintele, secretarul general au urmărit în zona de comandă. Am fost la un pas să pierdem cu 0-3. Dar, în acelaşi timp, este un alt moment pe care Edi îl speculează uluitor. A intrat în vestiar şi le-a spus:

«Ştiţi ce vor să facă ăştia? Vor să nu mai intre pe teren, se roagă oficialii de la UEFA de ei şi unii încep să se îmbrace. Ăştia vor să ne fure calificarea». A reuşit să îi înrăiască. Şi cum au ieşit după 30 de minute, a însemnat o altă echipă naţională a României.

“Am câştigat meciul, dăm Kosovo înapoi foarte mult. Un pas uriaş spre calificare”

O echipă care se chinuie, chiar dacă jucăm în superioritate numerică. Avem un penalty la un moment dat, Stanciu ratează penalty, iar în mintea mea revine momentul Daum. Doar că, acelaşi Stanciu, cu 10 minute înainte de final, dă golul izbăvitor.

Am câştigat meciul, dăm Kosovo înapoi foarte mult. Un pas uriaş spre calificare. Mai vin nişte veşti rele pentru omenire, dar în favoarea naţionalei. Începe războiul din Israel şi, astfel, într-o grupă în care aveam o echipă implicată în război, Belarus, vine şi a doua echipă, Israel, care nu poate juca pe teren propriu”, ne spune Vochin.

“Suntem cu opt meciuri, împărţite cu victorii şi egaluri”

România putea să închidă calculele pentru calificare cu o victorie cu Belarus, dar remiza albă din meciul de la Budapesta făcea ca totul să se decidă în ultimele două etape din preliminarii:

“În următoarea fereastră mergem să jucăm în Ungaria cu Belarus, pe terenul lui Ujpest. Dacă batem Belarus, ne calificăm de acolo. Ratăm nişte ocazii, a fost un meci de uzură. Dar iar spun calculele că nu trebuie să rişti.

Atunci, mergem spre un 0-0, rămânem neînvinşi, mergem acasă, câştigăm meciul cu Andorra, normal. Ianis Hagi apare la rampă când e nevoie. Suntem cu opt meciuri, împărţite cu victorii şi egaluri”, a povestit Vochin.

“Mergem la Felcsut pentru a nu pierde cu Israelul şi să obţinem calificarea”

Neînvinsă în primele 8 meciuri din preliminarii, România mai avea de jucat cu Israel, la Felcsut, şi cu Elveţia, pe Arena Naţională. O remiză împotriva israelienilor ne-ar fi dus la Euro 2024:

“Mergem la Felcsut pentru a nu pierde cu Israelul şi să obţinem calificarea. Ei sunt la al treilea meci, au fost nevoiţi să joace trei partide în şapte zile. Noi îi aşteptăm odihniţi pe cei din Israel. L-au reactivat pe Zahavi şi obosiţi şi cu gândul la drame.

Dar cu acea atitudine războinică de a-şi apăra ce-i al lor. Încep foarte bine meciul, la prima fază fixă primim gol. Dar, în acel moment, toţi au început să îşi aducă aminte de Elveţia. Vine repede golul egalizator.

Drăguş revine în echipa naţională, face multe lucruri foarte bune. Destabilizăm adversarul, egalăm prin Puşcaş. Apoi, în repriza a doua, punem stăpânire pe joc, se simte şi oboseala lor. Ajungem să marcăm golul izbăvitor.

Îl marchează Ianis Hagi, într-un moment foarte important. A intervenit decisiv. Edi Iordănescu a rezistat presiunilor pentru că are minte de inginer. Ştia care sunt jucătorii de care are nevoie. Se foloseşte de forţa presei, în folosul lui.

“La hotel era bucurie, descătuşare, dar mai aveam un meci cu Elveţia”

Când spune presa: «Prostul ăsta sau ăla», Edi merge şi îi spune că e cel mai bun şi să arate împreună că nu au dreptate. Bucurie mare de tot la meciul cu Israelul. Am coborât şi la vestiar. Acolo s-a văzut descătuşarea.

La hotel era bucurie, descătuşare, dar mai aveam un meci cu Elveţia. Fără să li se spună, uşor, uşor, s-au dus la culcare. Probabil erau şi obosiţi. N-au zis că misiunea s-a terminat. De ce să nu ne calificăm de pe locul 1?

Am ajuns la meciul cu Elveţia cu o bucurie uluitoare în ţară. Un stadion care vibra şi au jucat extrem de concentrat, de motivaţi. Am marcat prin Alibec, a fost decisiv la meciul respectiv. Horaţiu Moldovan a apărat foarte bine şi câştigăm cu 1-0.

Tragem linie şi vedem o echipă naţională calificată după 8 ani la un turneu final, neînvinsă în grupă, care termină pe locul 1 la 5 puncte de principala favorită a grupei”, a declarat Andrei Vochin.

“Cel mai mult cred că au luat cam 150.000 de euro de om, cei care au cele mai multe minute!”

Consilierul preşedintelui FRF a dezvăluit că jucătorii cu cele mai multe minute disputate în preliminarii au încasat 150.000 de euro. Andrei Vochin atribuie cel mai mare merit lui Edi Iordănescu pentru această calificare:

“Cred că partea a doua a meciului cu Kosovo a fost un moment care m-a emoţionat foarte mult. Eram atât de supărat pe faptul că nişte românii fac ceva astfel încât să pună beţe în roate, apoi am fost foarte bucuros să văd reacţia împotriva celor care au acţionat.

Reacţie care a însemnat victorie în final. Până la urmă, binele învinge. Acest balans. Cel mai mult cred că au luat cam 150.000 de euro de om, cei care au jucat cel mai mult. Elveţienii ce să mai zică, s-a întâlnit Murat Yakin cu Mihai Stoichiţă la tragerea pentru Euro şi i-a zis: «Nu, nu. Nu mai vreau să cădem încă o dată».

Nu le-a căzut bine deloc chestia asta. Cea mai mare proporţie este meritul lui Edi Iordănescu. Este elementul cheie al calificării. Cei care vor vedea filmul, îşi vor da seama de acolo. Nu am simţit că i-a fost frică”, a concluzionat Andrei Vochin în episodul 8 al serialului “Hai la Euro!”, realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA.

