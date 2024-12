Cum s-a comportat Helmut Duckadam în vestiar, imediat după ce a apărat 4 lovituri de la „11 metri” și i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni: „A fost pionul principal”

Fotbalul românesc este în doliu după ce Helmut Duckadam a murit luni, 2 decembrie. Ștefan Iovan a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a reacționat după ce a aflat ce s-a întâmplat cu fostul său coleg de la Steaua București.

Cum s-a comportat Helmut Duckadam în vestiar după ce a apărat 4 lovituri de la „11 metri” în finala Cupei Campionilor Europeni: „Gesticula, ne-a spus cum s-a gândit”

Helmut Duckadam va rămâne în istoria fotbalului mondial, nu doar în cea a fotbalului românesc. Fostul mare portar le-a asigurat succesul „roș-albaștrior” în finala Cupei Campionilor Europeni în 1986, apărând patru penalty-uri cu FC Barcelona.

Ștefan Iovan a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre cum s-a comportat . Show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„A venit ca un trăsnet vestea. Știu că după finala de la Sevilla era o atmosferă de bucurie. El era pionul principal, gesticula și după meci ne-a spus cum a gândit el colțurile unde să sară, cum studia adversarul.

Erau amintiri plăcute, acum sunt triste… A trăit momentele fantastice la 11 metri, un psihic extraordinar de puternic. El este unul dintre cei care au făcut lucruri mari, merită respect.

Păcat că nu mai este printre noi, este o pierdere mare. Ne dă de gândit să avem grijă de viețile noastre, foștii săi colegi”, a spus Ștefan Iovan în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Vestea morții lui Helmut Duckadam i-a șocat pe steliști: „Suntem devastați”

după „Eroul de la Sevilla”. Radu II a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după ce fostul mare portar s-a stins din viață la doar 65 de ani.

„O veste foarte tristă. Suntem devastați. L-a cunoscut o lume întreagă și știu cine e. A fost un om deosebit, un sportiv extraordinar. A dus la fotbalul ăsta și numele României și al Stelei pe cele mai înalte culmi.

Este jucătorul care a intrat în Cartea Recordurilor. Pentru mine este, nu a fost. Iertați-mă, sunt așa… Mare păcate. Ne-am văzut astă primăvară la evenimentul cu Steaua 86.

Am vorbit și acum două luni când a fost în spital. Am vorbit după ce s-a operat. El era mereu încrezător. O veste… Nu am simțit că e ceva pericol sau… Mi-a spus că se externează, că e bine”, a spus fostul atacant de la Steaua.

Miodrag Belodedici si Stefan Iovan, DISTRUSI DE DURERE de MOARTEA lui Helmuth Duckadam