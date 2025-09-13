Sport

Cum s-a consolat Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3. Prima reacție a antrenorului român: „Am jucat excelent”

Inter a cedat în deplasarea cu Juventus (scor 3-4). Cum a reacționat Cristi Chivu la capătul „Derby D'Italia” din etapa a 3-a.
Mihai Dragomir
13.09.2025 | 22:09
Cum sa consolat Cristi Chivu dupa Juventus Inter 43 Prima reactie a antrenorului roman Am jucat excelent
Ce a spus Cristi Chivu după Juventus - Inter 4-3. Sursa Foto: Hepta.

A fost nebunie totală în primul „Derby D’Italia” din acest sezon. Juventus s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-3 și i-a administrat lui Inter o nouă înfrângere în campionat. Cum a reacționat Cristi Chivu după meci.

Cristi Chivu, reacție sinceră după Juventus – Inter 4-3

După 1-2 acasă etapa trecută cu Udinese, Inter a sperat să dea lovitura în derby-ul cu Juventus. Meciul a fost unul foarte strâns, cu repetate răsturnări de situație. „Nerazzurri” au fost învinși în prelungiri, când muntenegreanul Vasilije Adzic a înscris golul decisiv.

După meci, Cristi Chivu a oferit o primă reacție. Fostul internațional român și-a lăudat elevii pentru jocul prestat, dar și pentru faptul că au reușit să revină după ce au fost conduși. Remarcatul său a fost Hakan Calhanoglu, experimentatul mijlocaș.

„Am jucat excelent!”

„Am jucat excelent atât în prima, cât și în a doua repriză. Am fost conduși de două ori și am întors situația. Din păcate, nu am reușit să gestionăm mai bine anumite momente. Dar trebuie să ne uităm la joc. Am venit aici să încercăm să controlăm jocul și să câștigăm. Ne-a lipsit claritatea pentru a înțelege că era nevoie de ceva diferit în ultimele 10 minute.

Nu mă uit niciodată la nivelul individual. Nu este corect să ne concentrăm doar pe un singur jucător. Spun doar că ar fi trebuit să gestionăm anumite momente mai bine. Când Juve a avut probleme, nu le-a fost niciodată rușine să dea mingea în tribune. (n.r. Despre Calhanoglu) Îmi asum meritul pentru performanța întregii echipe, pentru personalitatea de care au dat dovadă la început de meci. Calha a făcut ceea ce ne așteptam de la el, aceasta este calitatea lui, ăsta este Calhanoglu. El ne poate oferi asta.

„Uitați-vă la lucrurile bune pe care le-am făcut astăzi!”

Trebuie să înțelegi momentele, să înțelegi când poți sau nu poți face anumite lucruri. De asemenea, trebuie să înțelegi cum să gestionezi un meci în care ai consumat atât de multă energie pentru a-l întoarce. Este o chestiune mentală și de experiență. Mergem mai departe, regretând că nu am câștigat meciul.

Uitați-vă la joc. Uitați-vă la lucrurile bune pe care le-am făcut astăzi. Am făcut la fel cu Udinese, chiar dacă nu am obținut nimic. De asemenea, trebuie să ștergem unele dintre lucrurile care s-au întâmplat anul trecut pentru a avea claritatea necesară pentru a aduce rezultate. Muncim din greu și bine!”, a spus Cristi Chivu pentru DAZN, citat de fcinternews.it.

  • 3 puncte după 3 etape are Inter în dreptul său
  • 21.09.2025 este data următorului meci din campionat pentru Inter: acasă cu Sassuolo
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
