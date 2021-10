Cum s-a costumat Alexia Eram de Halloween 2021. Fiica Andreei Esca este de nerecunoscut

Vedetele noastre nu au ratat șansa de a se costuma de Halloween 2021. Printre cei care s-au lăudat pe rețelele de socializare cu transformările lor a fost și fiica Andreei Esca.

Cum s-a costumat Alexia Eram de Halloween 2021. Iată ce ținută a avut

Alexia Eram a postat imaginea cu transformarea de Halloween pe contul său de Instagram. Fanii și-au arătat imediat aprecierile și i-au lăsat nu mai puțin de 14.000 de inimioare.

Și comentariile de la postare au fost unele pozitive, semn că admiratorilor acesteia le-a plăcut transformarea sa.

Pentru această sărbătoare, a ales o ținută complet neagră, cu detalii și aplicații. Ceea ce a scos cu adevărat din anonimat această ținută a fost machiajul.

a optat pentru un machiaj al feței potrivit sărbătorii. De asemenea, și unghiile acesteia au fost făcute tot în ton cu Halloween-ul, ele fiind de culoare neagră.

Ce spune Alexa Eram despre faptul că mama sa este Andreea Esca

Alexa Eram a povestit despre avantajele și dezavantajele de a fi fiica celei mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi din țară.

Aceasta a precizat că poate nu ar fi ajuns atât de departe în cariera sa dacă nu ar fi avut numele acesteia.

„Nu știu dacă aș fi ajuns atât de departe dacă nu aș fi fost fiica Andreei Esca.

Dar, pe de o parte, știu că, dacă nu aș fi muncit și nu aș fi făcut real ceva interesant, chiar dacă aș fi fost fiica Andreei Esca, oamenii nu erau obligați să-mi urmărească activitatea”, a spus Alexia Eram în podcastul Laurei Giurcanu.

Totuși, un dezavantaj este acela că trebuie să fie atentă la tot ceea ce face, spune sau postează pe rețelele de socializare, pentru că aceste lucruri i-ar putea strica imaginea mamei sale.

„Pe de altă parte, da, e super greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face (…).

Trebuie să am grijă la tot ce fac, pentru că știți că mama are o imagine super curată. Încerc să am grijă la tot ce fac, la toate pozele pe care le postez”, a mai spus Alexia.