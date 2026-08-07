Cum s-a descris Filip Stojilkovic în 3 cuvinte. Noul atacant al Rapidului, dezvăluiri despre sosirea la gruparea giuleșteană: „De asta am venit aici”

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Rapid a oficializat joi sosirea atacantului elvețian Filip Stojilkovic (26 de ani), care a fost împrumutat la gruparea giuleșteană de cei de la Pisa. „Vârful” a oferit un interviu pentru canalul oficial al clubului Rapid, în care a dezvăluit de ce a ales să își continue cariera în România. Stojilkovic a vorbit și despre relația sa cu Daniel Pancu.

De ce a semnat Filip Stojilkovic cu Rapid

Filip Stojilkovic a dezvăluit care au fost argumentele care l-au convins să semneze cu Rapid. „Primul lucru pe care l-am auzit este că Rapid e un club mare, de tradiție, un club de familie, asta m-a determinat să vin aici. Spun de fiecare dată: fără risc nu există o poveste. Sunt deschis, dacă am o senzație bună în stomac, o fac, iar la Rapid am avut o senzație bună. Cred că la Rapid jucăm pentru trofee, asta îmi place, de asta am decis să vin aici.

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Mă aștept ca SuperLiga să fie similară cu liga din Polonia, cred că nivelul este similar. Și atmosfera este similară cu ce se întâmplă în Polonia, cred că Rapid are mai mulți suporteri decât echipele din Polonia, dar a fost foarte bine și acolo. Fanii sunt incredibili”, a spus elvețianul pentru . a făcut deplasarea alături de coechipieri la Arad și ar putea să debuteze în .

Filip Stojilkovic vorbește 5 limbi. Cum s-a descris în 3 cuvinte noul atacant al Rapidului

Născut în Elveția, Stojilkovic are origini sârbești și a mai evoluat în carieră pentru formații din Germania, Polonia și Italia. În acest context, atacantul a intrat în contact cu multe culturi și vorbește mai multe limbi. Acesta a dezvăluit că are legături și cu România. „Mă simt sârb când sunt acasă, locuim în Zurich, dar vorbim sârbă acasă. Sunt și sârb și elvețian, sunt recunoscător că m-am născut în Elveția, dar am o mentalitate de sârb, de luptător.

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Vorbesc mai multe limbi, sârbă, germană, franceză, engleză, iar în italiană înțeleg totul și pot vorbi la un nivel bun. (n.r. să ne așteptăm că vei învăța cuvinte și în limba română?) Da. Cel mai bun prieten al meu din Zurich este român, știu câteva cuvinte, ‘Ce faci?’, ‘Bine’, dar atât. A fost prima persoană pe care am sunat-o după ce am primit oferta, mi-a spus că este un club mare și că mi se potrivește ca stil de joc.

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Nu e rapidist, ține cu altă echipă, nu pot spune. Dar acum, după ce am semnat eu contractul, este și fan al Rapidului”, a declarat noul jucător al Rapidului. Pus să se descrie ca fotbalist în trei cuvinte, elvețianul a ales următorii termeni: „Agresiv, golgheter, mentalitate”. Ca persoană, acesta s-a autocaracterizat drept „Prietenos, amuzant, frumos”.

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Care a fost prima discuție pe care noul atacant al Rapidului a avut-o cu Daniel Pancu

Filip Stojilkovic a vorbit și despre noul său antrenor, Daniel Pancu: „Știu că Daniel Pancu e o legendă la Rapid. E perfect când ai un antrenor care înțelege cum e să fii atacant, mi-a spus multe lucruri, am ce învăța de la el. A fost un atacant bun, e o legendă a clubului, îi mulțumesc că m-a dorit la echipă. Are energia unui om prietenos, dar e pătimaș, ca mine, vrea să câștige, simt asta”.