Cum s-a descurcat Arda Guler în Real Madrid – Manchester City 3-0, cu două săptămâni înainte de Turcia – România

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.03.2026 | 23:56
Arda Guler, starul turc de la Real Madrid. Foto: Hepta
Arda Guler a fost titular în meciul Real Madrid – Manchester City, disputat miercuri seară în turul optimilor de finală din UEFA Champions League.

Arda Guler, titular în Real Madrid – Manchester City, șocul din optimile Champions League, cu două săptămâni înainte de barajul Turcia – România

Fotbalistul turc în vârstă de doar 21 de ani este marea vedetă a naționalei țării sale, pregătite în prezent de italianul Vincenzo Montella, alături bineînțeles de Kenan Yildiz de la Juventus și Hakan Calhanoglu de la Interul lui Cristi Chivu.

După cum se știe deja foarte bine, echipa națională a României se va duela la Istanbul cu Turcia pe data de 26 martie în semifinala barajului de accederea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Învingătoarea din această partidă va juca meciul decisiv în compania câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Revenind, într-o primă repriză în care pe „Santiago Bernabeu” show-ul a fost „furat” de Federico Valverde, autorul unui hattrick de senzație, asistat de Vinicius și Brahim Diaz, Arda Guler a fost destul de discret în atacul „galacticilor”.

El a fost trimis în acest meci de Alvaro Arbeloa în partea stângă, fiind mai degrabă obișnuit în dreapta, în condițiile în care este stângaci, sau chiar în linia mediană, situație care s-a petrecut foarte des pe vremea când Xabi Alonso era antrenor la Real, și, posibil, din acest motiv a dat semne că nu s-a simțit chiar în apele sale.

Arda Guler a fost schimbat de Alvaro Arbeloa în minutul 70

Pesemne că Guler a primit destul de multe sarcini defensive în acest meci. El a coborât destul de mult în anumite momente pentru a-l dubla pe Mendy în duelurile sale cu Savinho sau Semenyo. Astfel, pentru prestația din prima repriză, fotbalistul turc a primit doar nota 6.4 în ancheta celor de la Flashscore.

În partea secundă, mai exact în minutul 63, Arda Guler a ieșit pentru prima dată la rampă în plan ofensiv. Turcul a trimis un șut bun cu piciorul stâng în diagonală, iar mingea s-a dus puțin pe lângă poarta lui Gianluigi Donnarumma.

După puțin timp, în minutul 70, Guler a fost schimbat de Arbeloa cu Eduardo Camavinga, pentru ca madrilenii să închidă și mai bine spațiile și să conserve scorul de 3-0 în favoarea lor înregistrat în acel moment. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel, întrucât nu s-a mai marcat până la final, astfel încât Real Madrid a învins Manchester City cu scorul de 3-0 în acest tur al optimilor de finală din Champions League. Nota finală a lui Arda Guler în viziunea Flashscore a fost de 6.8.

Cine este Arda Guler

Fotbalistul turc a crescut la juniorii celor de la Genclerbirligi și Fenerbahce. La gigantul din Istanbul a început să impresioneze încă de la o vârstă foarte fragedă, 16 ani, motiv pentru care în vara anului 2023, deci pe când avea doar 18 ani, a fost transferat de Real Madrid în schimbul sumei de 28 de milioane de euro.

Până în prezent, Arda Guler a adunat 26 de selecții la naționala Turciei și a reușit să marcheze 6 goluri. În viziunea Transfermarkt, cota sa de piață este în acest moment de 90 de milioane de euro.

