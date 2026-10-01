Sport

Cum s-a descurcat Argentina la primul meci din era post-Messi! Noul căpitan a sărbătorit investirea

Naționala Argentinei a întâlnit Bolivia, un adversar traditional din zona sud-americană, în primul dintre cele trei meciuri programate după Cupa Mondială
Catalin Oprea
01.10.2026 | 07:07
Cum sa descurcat Argentina la primul meci din era postMessi Noul capitan a sarbatorit investirea
ULTIMA ORĂ
Romero este noul căpitan al naționalei Argentinei FOTO X
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Argentina a câștigat ușor meciul cu Bolivia, primul din era post-Messi, care și-a anunțat retragerea definitivă de la echipa națională, dar va mai juca un meci, pe 6 octombrie, cu Benin. A fost și primul meci după finala World Cup 2026, pierdută în fața Spaniei.

Argentina a învins Bolivia cu 4-0

Echipa lui Lionel Scaloni, care și-a dat acceptul de a continua la națională, s-a impus lejer cu 4-0, prin golurile marcate de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero și José Manuel López. Martínez a deschis scorul la începutul primei reprize cu un șut de la marginea careului, iar Paz a dus scorul la 2-0 înainte de pauză cu o lovitură subtilă din careu. Romero, aflat la primul meci ca și căpitan al echipei, a dus Argentina la o diferență de trei goluri după pauză, iar Lopez a încheiat seara cu un șut de la distanță mică, ducând scorul la 4-0.

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Scaloni a început în formula Emiliano Martinez – Giay, Romero, Lisandro Martinez, Vega – Paz, palacios, Mac Allister, Prestiani – Lautaro Martinez, Alvarez. Pe parcurs au mai intrat Barco, Balerdi, Mastantuono, Enzo Fernandez, Simon și Lopez.

Messi mai are un meci de disputat pentru Argentina – un meci de adio pentru superstarul argentinian împotriva Beninului, pe 6 octombrie, la Buenos Aires. Înaintea acestuia, „Albiceleste” va întâlni Burkina Faso într-un alt meci amical, pe 3 octombrie.

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Messi va mai juca doar cu Benin

Messi a disputat 207 meciuri pentru Argentina de-a lungul carierei sale și este cel mai bun marcator al echipei naționale din toate timpurile, cu 125 de goluri, dintre care 21 la Cupele Mondiale.

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Argentina a programat amicalul contra Beninului, întrucât în primele 2 meciuri, ”biancoceleștii” au limitare impusă de FIFA de a ocupa doar 50% din capacitatea arenei. Astfel, ultimul meci îi va oferi atacantului șansa de a se retrage cu tribunele pline.

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În ultima săptămână din cariera internațională a lui Messi, mai multe tricouri emblematice au fost expuse la Ole Summit, realizând o incursiune prin cariera argentinianului. Printre acestea este expus tricoul său de debut la naționala Argentinei, cel de debut la FC Barcelona, tricoul de joc al lui Messi de la fiecare Cupă Mondială, cel de la Inter Miami și tricoul cu Newell’s Old Boys, echipă la care a început fotbalul.

Prețuri uriașe la ultimul meci al lui Messi

La colecția impresionantă de tricouri legendare se va alătura și cel de la meciul de retragere. Naționala Sud-Americană a pregătit un set de echipamente pe care este incorporat logo-ul fotbalistului, în locul celui de la Adidas.

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Agitația legată de meciul de retragere al lui Lionel Messi a crescut și prețul biletelor pentru partida cu Benin. Cel mai ieftin tichet, în zonele periferice ale tribunelor, costă 180.000 de pesos argentinieni (adică 540 de lei), iar un bilet în zona centrală valorează 480.000 de pesos (adică 1.465 de lei). Prețurile sunt uriașe, ținând cont că reprezintă jumătate din salariul mediu al unui argentinian: 950.000 de pesos (adică 2.905 lei).

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