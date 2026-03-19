Cum s-a descurcat, de fapt, Radu Drăgușin în Tottenham – Atletico Madrid. Raportul Wyscout nu minte: la ce ar trebui să fie atent Mircea Lucescu

Radu Drăgușin a jucat primul său meci din UEFA Champions League după o pauză de 5 sezoane! Fundașul român evolua pentru Juventus pe 2 decembrie 2020, într-un meci cu Dinamo Kiev. Acum, stoperul care între timp a ajuns în Premier League, la Spurs, a fost titular în duelul din optimi cu Atletico. Fotbalistul echipei naționale nu a avut o evoluție deloc rea. FANATIK vă prezintă raportul Wyscout al jocului.

Radu Drăgușin a revenit în Champions League după 5 ani! Cum s-a descurcat fundașul în Tottenham – Atletico Madrid

Igor Tudor a mizat în meciul cu Atletico Madrid pe un sistem cu 3 fundași centrali. Radu Drăgușin a fost poziționat în dreapta, Romero a stat în centru, iar Micky Van den Ven a jucat în partea stângă. De altfel, pentru stoperul din România tactica a fost una ideală. Exact pe postul de fundaș central dreapta s-a făcut remarcat la Genoa, în Serie A.

Radu Drăgușin nu a făcut un meci deloc rău în fața unui adversar cu nume. Fundașul român și-a îndeplinit sarcinile defensive, însă a reușit să ajute și pe faza de construcție. În acest sistem, jucătorii din linia de apărare urcă mult, chiar după linia de mijloc, și sunt responsabili cu verticalizarea atacurilor sau cu pase în benzi.

Radu Drăgușin, solid în apărare, ezitant pe faza de construcție

În cele 69 de minute petrecute pe teren, Drăgușin nu s-a aruncat în acțiuni individuale, însă a fost un om de siguranță. Tottenham a avut o linie defensivă poziționată relativ sus, la peste 51 de metri, ceea ce a expus fundașii centrali la spații mari în spate. În acest context, faptul că românul nu a fost depășit constant și nu a generat faze periculoase împotriva propriei echipe este, în sine, un indicator foarte bun. E drept, au existat două momente în care Drăgușin a rămas în spate și a trebuit să vină în sprint pentru a-și reocupa locul în defensivă.

Din punct de vedere defensiv, Drăgușin a livrat exact ceea ce se așteaptă de la el. A intrat în 12 dueluri, câștigând jumătate dintre ele (50%), iar în duelurile strict defensive procentul urcă la 60%. . Românul nu a fost vinovat la golul înscris de madrileni până să iasă de pe teren, deși s-a apărat puțin cam larg în anumite situații.

Dacă defensiv a fost sigur pe el, Drăgușin a avut 29 de pase, dintre care doar 18 precise (62%). În schimb, pasele laterale au avut 80% acuratețe, ceea ce arată că fundașul român este mult mai confortabil în circulația orizontală. A fost criticat deja în presa din Anglia pentru faptul că nu reușește să își angajeze colegii cu mingi verticale în lung de linie.

Statisticile lui Radu Drăgușin în Tottenham – Atletico

69 minute jucate

44 acțiuni / 25 reușite (57%)

29 pase / 18 precise (62%)

14 pase în față / 7 precise (50%)

10 pase laterale / 8 precise (80%)

3 pase lungi / 0 precise (0%)

8 pase progresive / 3 precise (38%)

4 pase în treimea adversă / 3 precise (75%)

1 șut / 1 pe poartă

xG: 0.17

12 dueluri / 6 câștigate (50%)

5 dueluri defensive / 3 câștigate (60%)

2 dueluri aeriene / 1 câștigat (50%)

3 intercepții

1 fault comis

0 driblinguri

0 pase cheie

Poate cel mai interesant lucru din meciul cu Atletico Madrid este noul rol pe care Radu Drăgușin îl are la Tottenham. Fundașul central a fost responsabil să execute toate out-urile din jumătatea adversă, fie ele de pe partea stângă sau dreaptă. Stoperul a lucrat mult la sala de forță în perioada în care a fost accidentat, iar acest lucru se vede cu ochiul liber.

Radu Drăgușin reușește să trimită mingea cu mâna de la mare distanță. Practic, fiecare out pe care îl execută se transformă într-o lovitură liberă. Fundașul român a fost foarte bun la acest capitol și, de câteva ori, Spurs a fost aproape să înscrie. Mircea Lucescu ar putea alege să îi dea această sarcină fundașului și în duelul de foc cu Turcia de la baraj.