Cum s-a descurcat Denis Drăguș în Eyupspor – Galatasaray 0-2, după ce a fost titular. Nota primită de român

, Denis Drăguș a primit o veste bună la revenirea la echipa de club. Fotbalistul român a fost titular împotriva lui Galatasaray în meciul din etapa a 5-a. Cum s-a descurcat și ce notă a primit.

Denis Drăguș, titular în Eyupspor – Galatasaray 0-2

Prima repriză din duelul Eyupspor – Galatasaray a fost una anostă, lipsită de goluri sau de faze importante. Cele două formații au mers la cabine cu rezultatul de 0-0 pe tabelă. Repriza secundă a venit însă cu o altă intensitate.

Davinson Sanchez a fost primul jucător avertizat din tabăra oaspeților în minutul 56. Cel care a deschis scorul a fost nimeni altul decât Mauro Icardi, care a punctat în minutul 73. Au urmat apoi două cartonașe galbene și pentru gazde.

Primul avertizat a fost Mujakic, în minutul 77, în timp ce următorul cartonaș a fost încasat de Denis Drăguș, în minutul 78. Finalul partidei a venit cu o nouă lovitură pentru gazde, după ce Akgun a marcat golul final (89).

Ce notă a primit Denis Drăguș după Eyupspor – Galatasaray 0-2

Denis Drăguș a rezistat pe teren până la fluierul final, semn că antrenorul Selcuk Sahin a avut încredere în elevul său după

Tânărul internațional român nu a avut însă cel mai strălucit meci împotriva granzilor de la Galatasaray. Nota acordată de statisticienii de la Sofa Score a fost 6,6. Acesta a reușit doar 2 dribblinguri, fără vreun șut pe spațiul porții adverse.