Cum s-a descurcat Denis Drăguș în U Cluj – FCSB 1-0. Toate cifrele atacantului

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Denis Drăguș a revenit la FCSB, după accidentarea suferită în prima repriză a partidei de la Craiova, care l-a ținut departe de gazon 6 săptămâni. A fost introdus în minutul 67, la Cluj, în locul lui Aymen Boutoutaou, la scorul de 0-0. Impactul său a fost minim, iar FCSB a fost în cele din urmă învinsă, 0-1.

Denis Drăguș a revenit la FCSB în partida cu U Cluj. Cum s-a descurcat în cele 23 de minute petrecute pe teren

În minutul 87, Drăguș a primit cartonașul galben după o simulare în careul clujenilor. În minutul 90+2 a fost cel mai important moment în care internaționalul celor de la FCSB s-a făcut remarcat. A reluat din voleu o minge de la aproximativ 20 de metri, dar bolta sa a lovit doar bara. A mai avut apoi o atingere la marginea careului, dar clujenii au respins.

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Cifrele celor de la Sofascore confirmă impactul scăzut pe care Drăguș l-a avut la partida din Ardeal. A avut 5 dueluri, dintre care a reușit să câștige doar două. A avut și un tackling reușit, la nivel de contribuție defensivă. A avut 18 atingeri și zero driblinguri reușite, din unul încercat. A pierdut posesia de 7 ori.

A avut 5 pase precise și două greșite. Toate în jumătatea adversă, cu un procentaj de 71 la sută. În fine, Denis Drăguș a avut două șuturi spre poartă, dintre care unul a fost blocat, iar celălalt a lovit bara și a ieșit în aut de poartă. Cifrele slabe ale atacantului de 27 de ani nu l-au speriat și pe Gigi Becali, care are în continuare încredere deplină.

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Gigi Becali are în continuare încredere deplină că Denis Drăguș o va ajuta pe FCSB: „Mie mi-a plăcut, are forță, viteză”

„E foarte important pentru noi că a revenit Drăguș. Calitatea lui s-a văzut și în meciul ăsta. Are forță, viteză, mie mi-a plăcut. Poate foarte ușor să elimine un jucător în duel unu la unu”, a explicat Gigi Becali în direct la . Patronul FCSB a precizat că în privința lui Drăguș rămâne de văzut dacă va juca în bandă, sau tot atacant. Asta .

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Denis Drăguș a debutat la FCSB în partida cu Petrolul, de pe Arena Națională, în care a prins 19 minute. A urmat apoi titularizarea în partida cu Universitatea Craiova, dar a fost o partidă de tristă amintire. Atât pentru el, cât și pentru colegii săi. Drăguș s-a accidentat în minutul 42, iar FCSB a fost învinsă categoric, scor 0-5.

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, Drăguș a ratat trei partide în SuperLiga, cu Oțelul, FC Voluntari și Rapid. Totuși, FCSB s-a descurcat excelent în absența sa și a obținut trei victorii, cu 7 goluri marcate în total. Contra lui U Cluj, Denis Drăguș a fost astfel la primul meci sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.