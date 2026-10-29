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Cum s-a descurcat „Englezul” David Popa în Gloria Bistrița – FCSB! De asta l-a comparat Gigi Becali cu Hagi

Mihnea Ștefan
29.10.2026 | 23:20
Cum sa descurcat Englezul David Popa in Gloria Bistrita FCSB De asta la comparat Gigi Becali cu Hagi
SPECIAL FANATIK
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David Popa, în Gloria Bistrița - FCSB Foto: Alex Bodnariu, FANATIK
David Popa, pariul lui Gigi Becali, a jucat 63 de minute în Gloria Bistrița - FCSB. Cum s-a descurcat puștiul de 18 ani comparat cu Gică Hagi
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Evoluția lui David Popa nu a trecut neobservată în Gloria Bistrița – FCSB, din Cupa României Betano. Extrema dreaptă a luat mai multe acțiuni pe cont propriu și a transmis că poate oricând să fie o soluție pentru atac.

David Popa, stil asemănător cu al lui Gică Hagi

David Popa (19 ani) a început titular meciul cu Gloria Bistrița, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din dimineața jocului. Încă din primele minute, puștiul a simțit să își marcheze teritoriul pe flancul drept al atacului. S-a apărat constat la primit. Când mingea venea la el, era mutată din corp pe piciorul stâng și pleca către poarta adversă.

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În minutul 4 a venit și prima reușită. A centrat pentru Eddy Gnahore (32 ani), dar lovitura de cap expediată de francez s-a dus peste poartă, fără a crea pericol. De atunci, a hăituit constant apărătorii Bistriței. În minutul 9 a recuperat mingea la 30 de metri și l-a lăsat excelent într-o poziție de gol pe David Miculescu (25 ani), dar șutul căpitanului de la FCSB a fost fix pe experimentatul Alexandru Greab  (34 ani).

David Popa nu este perceput ca un jucător de care să te folosești pentru a fenta regula. Este căutat constant de colegi, majoritatea atacurilor sunt pe partea sa, ceea ce înseamnă că beneficiază de încrederea coechipierilor. Pe flancul opus este Dennis Politic (26 ani), care l-a costat pe patronul de la FCSB 2 milioane de euro.

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Acțiunile reușite l-au încărcat cu mai mult curaj. În minutul 26, când echipa sa era condusă, a încercat primul șut către poartă. Dar execuția a fost blocată de fundaș și nu a mai ajuns pe traiectoria lui Greab. Nouă minute mai târziu, a luat acțiunea pe cont propriu cu lejeritate, iar de data aceasta a nimerit cadrul porții. Această abilitate l-a făcut pe Gigi Becali să-l compare cu Gică Hagi (61 ani), ambii se debarasează cu ușurință de adversari cu ajutorul piciorul stâng: „Nu știu ce m-a impresionat: mișcările lui, cum intră cu mingea peste adversari. Așa intra Hagi cu mingea în adversari”, declara Gigi Becali la începutul lui 2026, când impunea ca David Popa să fie luat în cantonamentul din Antalya.

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David Miculescu, în pericol de evoluția lui David Popa

Este încredințat să execute cornerele. Cele de pe partea dreaptă sunt produse tot de el, cu „șerpuirile” sale. Iar o acțiune asemănătoare era să se soldeze cu gol, în minutul 60. A avut două șanse dar încercările nu au fost destul de puternice pentru a restabili egalitatea.

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A fost salvat la pauză, FCSB nu a efectuat vreo schimbare. Însă, în minutul 63, când Laurențiu Reghecampf  (51 ani) a băgat artileria grea: Aymen Boutoutaou (25 ani), Juri Cisotti (33 ani) și Meriton Korenica (29 ani) nu a mai scăpat. A părăsit terenul cu speranța că oricând poate să fie o soluție în flancul drept, unde David Miculescu, poate și din cauza problemelor personale, nu se regăsește.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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