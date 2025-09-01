Cum s-a descurcat Florinel Coman la primul meci oficial după 4 luni!? Atacantul român a dat o pasă de gol!

Florinel Coman a jucat primul său meci din luna mai. Fotbalistul român a revenit în Qatar, la Al Gharafa, după împrumutul la Cagliari, și a dat o pasă de gol în remiza de pe teren propriu cu Al Sadd. Fostul jucător de la FCSB a ratat convocarea la echipa națională și încearcă să își revină în formă.

Florinel Coman, pasă de gol în Al Gharafa – Al Sadd 3-3

Extrema stângă nu trece prin cea mai fericită perioadă. Florinel Coman a fost transferat în Golf de FCSB, însă iarna trecută Al Gharafa l-a împrumutat în Serie A, la Cagliari. Fotbalistul român nu s-a impus în fotbalul italian și a revenit în Qatar.

Deși Al Gharafa a jucat deja trei meciuri oficiale, . El a fost însă trimis în echipa de start în duelul cu Al Sadd și a pasat decisiv la primul gol din remiza 3-3.

Gigi Becali, sfat pentru Florinel Coman: „Eu i-am spus să se gândească la nevastă și la copilul lui”

În ultimele săptămâni s-a vorbit mult despre o posibilă revenire a lui Florinel Coman în Europa. Fotbalistul român a rămas însă la Al Gharafa și speră să își ridice nivelul de joc pentru a nu ieși total din planurile lui Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori.

Omul de afaceri a recunoscut că l-ar vrea la echipa sa, însă e de părere că, pentru binele fotbalistului, e mai indicat să rămână la Al Gharafa.

„Florinel Coman a venit la mine acasă. Are câteva milioane făcute și vrea să investească. Eu i-am spus să își vadă de treaba lui. El nu e antreprenor de blocuri.

Eu i-am spus să tragă și să strângă din dinți. Să ia toți banii, acei 4 milioane. Să îi ia pe toți și să dea slavă lui Dumnezeu. Are vreo 3 milioane și mai ia 4. Face 7 milioane. Eu i-am spus să se gândească la nevastă și la copilul lui. Asta trebuie să facă bărbații: să sufere pentru familie. A zis că a înțeles.

Eu îl iau, dau 600 de mii. Dar dau ei 1,4 milioane? Eu dau diferența, dar ei nu dau. Să își vadă de treaba lui încă doi ani și după aceea vine la mine. Să își facă viitorul”, spunea Gigi Becali la Prima Sport.