Cum s-a descurcat fotbalistul din Superliga României care s-a confruntat cu Messi. Evoluție neașteptată a echipei sale

Pentru Aly Abeid, fotbalistul celor de la CFR Cluj, meciul dintre Argentina și Mauritania, disputat azi noapte la Buenos Aires, a fost partida vieții. El a jucat fundaș stânga pentru naționala africană, care a avut șansa de a întâlni campioana mondială, chiar la ea acasă.

Aly Abeid, de la CFR Cluj, a fost titular contra Argentinei

Și, în ciuda așteptărilor, Mauritania, echipă de pe locul 115 mondial, s-a descurcat decent. A pierdut cu 1-2, din cauza golurilor marcate de Enzo Fernández și Nicolás Paz. Aly Abeid a început meciul ca titular și a jucat 78 de minute, fiind notat cu 6,2, sub media echipei sale, care a fost de 6,4.

l a venit în România în 2022, la UTA, după care în 2023 a fost transferat de CFR Cluj. În ultimele etape, Daniel Pancu l-a trecut pe banca de rezerve, jucând doar un minut cu Rapid, dar africanul rămâne om de bază în lotul echipei.

El a fost căpitanul naționalei sale, dar a ratat poza de colecție cu Messi. Starul argentinian a început meciul disputat pe La Bombonera, celebra arenă a celor de la Boca Juniors, pe banca de rezerve. Căpitan, în locul lui, a fost Romero, de la Tottenham. Messi a intrat pe teren în repriza a doua, spre bucuria publicului, care i-a aclamat la fiecare atingere a mingii și a afișat bannere cu mesajul „Cel mai bun fotbalist al secolului”.

Messi a început meciul pe banca de rezerve

Argentina a preluat conducerea în minutul 17, când fundașul dreapta Nahuel Molina, care joacă pentru Atlético Madrid, a trimis o centrare în careu. Iar Enzo Fernández, de la Chelsea, a transformat-o în gol.

Apoi Nico Paz, mijlocașul lui Como, responsabil cu fazele fixe în absența lui Messi, a executat o lovitură liberă cu stângul care a trecut prin zidul oaspeților și nu i-a lăsat nicio șansă portarului advers. A fost 2-0 în minutul 32, iar Argentina avea o posesie zdrobitoare, de 70%.

Scaloni nu e mulțumit de jocul campioanei mondiale

, a efectuat opt schimbări în timpul meciului, dar Argentina a avut dificultăți în a-și mări avantajul împotriva echipei lui Abeid, care a fost înlocuit în minutul 78. Africanii au reușit chiar să reducă din handicap, în prelungiri, prin Lefort.

„Echipa nu a făcut un meci bun. Trebuie să recunoaștem asta pentru a putea lucra la îmbunătățirea jocului”, a declarat antrenorul Argentinei, după meci. Argentina va juca marți, tot la Buenos Aires, cu Zambia. Va fi ultimul meci pe teren propriu, în cadrul pregătirii pentru următoarea Cupă Mondială (11 iunie-19 iulie. În SUA, în faza grupelor, echipa va întâlni Algeria (17 iunie), Austria (22 iunie) şi Iordania (28 iunie).

Lotul Argentinei

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Fundași: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club), Marcos Acuña (River Plate).

Mijlocași: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Strasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrida), Thiago Almada (Atlético Madrid), José López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético Madrid).