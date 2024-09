Cum s-a descurcat Ioana Tufaru cu 17 lei la cumpărăturile pentru rechizitele fiului ei: ”Prefer să investesc în haine și cărți”

Ioana Tufaru s-a dus în weekend-ul ce tocmai a trecut să facă niște cumpărături pentru școală. Luca, fiul ei, intră în clasa a doua, în această toamnă.

Ioana Tufaru va primi, pentru școală, pentru fiul ei, un ghiozdan plin cu rechizite, de la o biserică

Acum, că școala se apropie cu pași repezi, iar în numai câteva zile, fiul ei, Luca, intră în clasa a doua, Ioana Tufaru i-a cumpărat fix ce îi lipsea din rechizite. Creioane, pensule pentru desen și lipici. Restul le are din anii trecuți, iar duminica Luca va primi, de la o biserică, un ghiozdan plin cu de toate. La magazin, Ioana a cheltuit doar 17 lei pe strictul necesar.

Ioana Tufaru: “În total, ce am cumpărat, m-a costat 17 lei. Deci, mă pot considera o mamă fericită”

în weekend într-un magazin de lângă casă, singură, și a cumpărat ce avea pe listă. Nu l-a luat pe Luca după ea pentru că știa că micuțul va dori să-i cumpere și mai multe lucruri pe care va pune ochii, în magazin.

În imaginile pe care FANATIK vi le prezintă, se poate observa că Ioana Tufaru avea în coș doar câteva produse, deși ea a petrecut destul de mult timp în magazin. E drept că s-a uitat și la raionul cu haine la reducere, pentru copii.

“Ghiozdan nu am luat. Și nimic ce ține de rechizite de școală. Are acasă două ghiozdane pline cu tot ce trebuie și mai primește unul duminică de la o biserică. Am cumpărat totuși ceva suplimentar ce nu avea, niște creioane, lipici pentru lucru manual și pensule pentru pictură. Și un tricou, ei nu au uniformă la școală.

Mai trebuie doar să cumpăr stilou, că în cele două ghiozdane sunt de toate, doar stilou, nu! În total, ce am cumpărat, m-a costat 17 lei. Deci, mă pot considera o mamă fericită anul ăsta, că nu am cumpărat rechizite. Prefer să investesc banii în cărți, în haine, etc”, a declarat Ioana Tufaru pentru FANATIK.

Fiul Ioanei Tufaru, nerăbdător să înceapă clasa a doua

Ioana Tufaru ne-a mai spus că Luca este nerăbdător să meargă la școală. Micuțul e de părere că vacanța a fost puțin cam lungă. Mai mult, îi este dor de colegi și de învățătoare.

“În fiecare început de an școlar am emoții și poate mai mari decât el. Da, e nerăbdător, mi-a spus că e prea lungă vacanța, că s-a plictisit și că vrea la școală că îi e dor de doamna Aurelia și de colegii lui. Le dorim mult succes tuturor copiilor în noul an școlar!”, ne-a mai spus fiica Andei Călugăreanu.