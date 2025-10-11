Sport

Cum s-a descurcat Istvan Kovacs în „infern”. Deciziile arbitrului român în meciul Serbia – Albania

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul Serbia – Albania. Cum s-a descurcat arbitrul român la meciul cu grad ridicat de risc din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
Mihai Dragomir
12.10.2025 | 00:05
Cum sa descurcat Istvan Kovacs in infern Deciziile arbitrului roman in meciul Serbia Albania
ULTIMA ORĂ
Prestația lui Istvan Kovacs în meciul Serbia - Albania. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Serbia – Albania, meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, a fost oficiat de către Istvan Kovacs, arbitrul delegat de UEFA pentru meciul din ”infern”. Cum s-a descurcat ”centralul” român la partida cu risc crescut de periculozitate.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Istvan Kovacs în Serbia – Albania

Istvan Kovacs a avut o primă repriză destul de calmă. Totul s-a schimbat în minutul 45+2, când Manaj a deschis scorul pentru Albania. Fotbalistul a celebrat într-un stil provocator, arătând semnul unui vultur, iar suporterii sârbi au reacționat vehement. ”Centralul” român nu a ezitat să îi acorde fotbalistului cartonașul galben pentru gestul său.

Repriza secundă a fost una care, surprinzător, nu i-a pus mari probleme lui Kovacs. Fotbaliștii celor două echipei și-au văzut de joc și nu au fost niciun fel incidente. Arbitrul român a acordat 5 cartonașe galbene, 3 albanezilor și 2 sârbilor, dar trebuie remarcat că ultimele trei au venit în finalul jocului când tensiunea atinsese cote maxime.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs, contestat imediat după delegarea la Serbia – Albania

Presa albaneză nu a fost deranjată inițial de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul Serbia – Albania, însă și-a schimbat părerea ulterior, mai ales după ce sârbii s-au arătat încântați de decizia luată de UEFA.

Astfel, publicația newsport.al a scris că: „Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din România, țara care urăște Kosovo. Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe”.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

De ce sunt în conflict Serbia și Albania

Relațiile etnice și politice, mai ales legate de Kosovo, au creat o stare permanentă de tensiune între Serbia și Albania. Dacă albanezii sprijină independența lui Kosovo, sârbii nu o recunosc. Meciurile dintre cele două implică prezență masivă a poliției, control strict al bannerelor, iar suporterii echipei considerate oaspete nu au voie să se prezinte la meci.

ADVERTISEMENT
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu...
Digisport.ro
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”

Episodul din 2014 care a pus gaz pe foc în disputa dintre Serbia și Albania. Ce s-a întâmplat, de fapt

Acum 11 ani, în octombrie 2014, s-a petrecut un episod care a revoltat puternic poporul sârb. Mai exact, în timpul meciului Serbia – Albania, pe stadion a pătruns o dronă care a survolat arena cu o hartă a Albaniei Mari, ce includea Kosovo și alte teritorii din Balcani.

Totul a degenerat în acel moment. Atmosfera a fost cuprinsă de un haos total, jucătorii s-au luat la bătaie direct pe suprafața de joc, suporterii au pătruns la rândul lor pe teren, iar deznodământul meciului a fost un eșec „la masa verde” pentru gazde.

ADVERTISEMENT

Din totalul de 3 meciuri dintre cele două întâlniri, Serbia are o victorie (2-0, 8 octombrie 2015), Albania are o victorie (3-0 „la masa verde”, 14 octombrie 2014) iar cea mai recentă partidă a fost o remiză (0-0, 7 iunie 2025).

Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
De ce Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB! Mihai Stoica, analiză tactică...
Fanatik
De ce Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB! Mihai Stoica, analiză tactică în direct
Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după...
Fanatik
Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după România – Austria: „Este clar pentru toată lumea!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant!...
iamsport.ro
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant! Nu îl luam, nu merită să fie titular'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!