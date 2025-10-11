Cum s-a descurcat Istvan Kovacs în „infern”. Deciziile arbitrului român în meciul Serbia – Albania

Serbia – Albania, meciul din , a fost oficiat de către Istvan Kovacs, arbitrul Cum s-a descurcat ”centralul” român la

Ce a făcut Istvan Kovacs în Serbia – Albania

Istvan Kovacs a avut o primă repriză destul de calmă. Totul s-a schimbat în minutul 45+2, când Manaj a deschis scorul pentru Albania. Fotbalistul a celebrat într-un stil provocator, arătând semnul unui vultur, iar suporterii sârbi au reacționat vehement. ”Centralul” român nu a ezitat să îi acorde fotbalistului cartonașul galben pentru gestul său.

Repriza secundă a fost una care, surprinzător, nu i-a pus mari probleme lui Kovacs. Fotbaliștii celor două echipei și-au văzut de joc și nu au fost niciun fel incidente. Arbitrul român a acordat 5 cartonașe galbene, 3 albanezilor și 2 sârbilor, dar trebuie remarcat că ultimele trei au venit în finalul jocului când tensiunea atinsese cote maxime.

Istvan Kovacs, contestat imediat după delegarea la Serbia – Albania

Presa albaneză nu a fost deranjată inițial de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul Serbia – Albania, însă și-a schimbat părerea ulterior, mai ales după ce sârbii s-au arătat încântați de decizia luată de UEFA.

Astfel, publicația a scris că: „Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din România, țara care urăște Kosovo. Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe”.

De ce sunt în conflict Serbia și Albania

Relațiile etnice și politice, mai ales legate de Kosovo, au creat o stare permanentă de tensiune între Serbia și Albania. Dacă albanezii sprijină independența lui Kosovo, sârbii nu o recunosc. Meciurile dintre cele două implică prezență masivă a poliției, control strict al bannerelor, iar suporterii echipei considerate oaspete nu au voie să se prezinte la meci.

Episodul din 2014 care a pus gaz pe foc în disputa dintre Serbia și Albania. Ce s-a întâmplat, de fapt

Acum 11 ani, în octombrie 2014, s-a petrecut un episod care a revoltat puternic poporul sârb. Mai exact, în timpul meciului Serbia – Albania, pe stadion a pătruns o dronă care a survolat arena cu o hartă a Albaniei Mari, ce includea Kosovo și alte teritorii din Balcani.

Totul a degenerat în acel moment. Atmosfera a fost cuprinsă de un haos total, jucătorii s-au luat la bătaie direct pe suprafața de joc, suporterii au pătruns la rândul lor pe teren, iar deznodământul meciului a fost un eșec „la masa verde” pentru gazde.

Din totalul de 3 meciuri dintre cele două întâlniri, Serbia are o victorie (2-0, 8 octombrie 2015), Albania are o victorie (3-0 „la masa verde”, 14 octombrie 2014) iar cea mai recentă partidă a fost o remiză (0-0, 7 iunie 2025).