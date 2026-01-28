Cum s-a descurcat Istvan Kovacs la meciul Borussia – Inter din Champions League, decisiv pentru Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arbitrat meciul Borussia Dortmund – Inter Milano din ultima etapă a fazei principale din Champions League, un meci extrem de important pentru cele două echipe.

Cum s-a descurcat Istvan Kovacs la meciul de Champions League dintre Borussia Dortmund și Inter Milano

Ambele formații încă vizau într-o anumită măsură înainte de startul partidei calificarea directă în optimile de finală ale competiției, cu șanse mai mari pentru gruparea antrenată de Cristi Chivu în acest sens.

Pe de altă parte, pentru nemți era foarte important și să se claseze între pozițiile 9-16, pentru a putea fi capi de serie la tragerea la sorți a meciurilor din play-off.

a avut parte de o primă repriză liniștită la Dortmund, fără evenimente notabile din perspectiva arbitrajului. În repriza secundă, primul moment ceva mai tensionat s-a petrecut în minutul 49.

Atunci, gazdele au încercat să execute foarte rapid o lovitură liberă din preajma careului advers, pentru a-i prinde pe picior greșit pe adversari. Doar că nu au așteptat fluierul arbitrului, așa că românul a întors faza. Suporterii germani au protestat față de această decizie, dar ea a fost una pe deplin justificată.

Meci fără probleme pentru arbitrul român

Ulterior, în minutul 66, Kovacs a apreciat excelent o fază petrecută în marginea careului Borussiei, lateral dreapta. Atunci, Marcus Thuram a „ciupit” o minge în fața unui adversar și a căzut fără să fie atins după ce a văzut că și-a prelungit prea mult balonul, care se îndrepta în afara terenului. Arbitrul român nu a fluierat nimic și deci nu a considerat că se punea problema de penalty. Iar decizia sa a fost cea corectă, fapt dovedit și de lipsa protestelor dinspre jucătorii lui Inter.

În minutul 79, „centralul” originar din Carei, plasat excelent, a acordat o lovitură liberă pe bună dreptate pentru Inter din marginea careului advers, ca urmare a unui fault comis de Nmecha asupra lui Mkhitaryan. De aici a rezultat

În minutul 85, o fază la care cei de la Borussia Dortmund au cerut penalty a fost analizată în camera VAR. Ulterior, a fost păstrată decizia luată în teren de Kovacs, adică aceea de a nu acorda lovitură de la 11 metri.

Câte cartonașe galbene a acordat Istvan Kovacs în Borussia Dortmund – Inter Milano

Recunoscut chiar și la nivel internațional pentru numărul mare de cartonașe galbene acordate de obicei, Istvan Kovacs a arătat în meciul de la Dortmund doar trei avertismente. Cei vizați au fost Bensebaini în minutul 75 de la gazde, respectiv Akanji în minutul 56 și Acerbi în minutul 90+2 de la oaspeți, ultimul pentru proteste.