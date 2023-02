Cum s-a descurcat Iulian Cristea în CFR Cluj – FCSB, primul meci după accidentarea anunțată de FANATIK. A ieșit cu probleme medicale

Iulian Cristea a profitat de , și a fost titularizat de Mihai Pintilii în derby-ul cu CFR Cluj.

Cum s-a descurcat Iulian Cristea în CFR Cluj – FCSB. Fundașul nu mai jucase de șase luni fotbal

Iulian Cristea s-a accidentat în Muntenegru – România 2-0, fiind dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Până la meciul cu CFR Cluj, internaționalul român mai , când a purtat și banderola de căpitan.

În Gruia, Cristea s-a achitat perfect de sarcini, deși nu mai jucase de mai bine de jumătate de an pentru FCSB și făcea în premieră cuplu de fundași cu Joonas Tamm.

Iulian Cristea a demonstrat că este unul dintre cei mai buni stoperi din România încă din prima repriză a derby-ului din Gruia. Fundașul în vârstă de 28 de ani n-a avut nicio problemă în duelurile cu Krasniqi și Djanga.

Singura slăbiciune a lui Cristea în Gruia. Stoperul a ieșit accidentat

Totuși, Iulian Cristea a avut și un moment de slăbiciune. În minutul 70, Krasniqi i-a dat mingea printre picioare și l-a servit excelent pe Yeboah, care a ratat deschidere scorului doar din cauza intervenției senzaționale a lui Ștefan Târnovanu.

Din păcate, Cristea n-a încheiat pe teren meciul dintre CFR Cluj și FCSB. În minutul 83, stoperul a acuzat probleme musculare, astfel că Mihai Pintilii a fost nevoit să îl îmlocuiască.

În locul lui Iulian Cristea, pe teren a fost trimis singurul fundaș central disponibil pe care roș-albaștrii îl aveau pe bancă, Denis Haruț.

Unul dintre motivele accidentării lui Cristea poate și Antrenorii celor două formații au fost extrem de nemulțumiți din cauza stării gazonului înaintea derby-ului.

„Mi se părea normal să jucăm în alte condiții. Ca jucător am jucat cu Spartak Moscova. Dar ca antrenor, deși am fost și în Rusia, nu am prins așa ceva. În 700 de meciuri nu am mai jucat pe așa frig.

Terenul arată bine, s-a muncit și de la club, fanii. Dar la așa frig e posibil orice”, a declarat Dan Petrescu înainte de CFR – FCSB 0-1.