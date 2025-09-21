Sport

Cum s-a descurcat Kurt Zouma la debutul pentru CFR Cluj. Fostul fundaș de la Chelsea a evoluat 17 de minute în partida cu UTA

Kurt Zouma a debutat pentru CFR Cluj în remiza cu UTA, scor 1-1. Cum s-a descurcat fundașul central la primul său meci disputat în SuperLiga.
Iulian Stoica
21.09.2025 | 20:55
CFR Cluj a dat „lovitura” în actuala perioadă de transferuri și a parafat transferul lui Kurt Zouma. Fundașul central are un CV impresionant pentru România, acesta evoluând în trecut la Chelsea sau West Ham. Cum s-a descurcat fostul internațional francez la debutul în SuperLiga.

Cum s-a descurcat Kurt Zouma la debutul pentru CFR Cluj

Kurt Zouma s-a aflat în premieră pe foaia de joc în partida cu UTA, din etapa a 10-a din SuperLiga. Așa cum toți suporterii se așteptau, fundașul a fost introdus pe teren de Andrea Mandorlini, iar debutul nu a fost deloc rău.

FANATIK a analizat jocul fundașului central și a observat cifrele bune pe care fostul jucător de la Chelsea le-a atins. Kurt Zouma a fost introdus în minutul 80 pe teren, fotbalistul înlocuit fiind conaționalul Marcus Coco.

La doar un minut de la momentul în care a pășit pe gazonul din Gruia, Kurt Zouma a respins prima minge dintr-un corner advers. În continuare, fotbalistul francez s-a arătat a fi un adevărat lider și a încercat în permanență să ofere verticalizări în momentul în care era în posesia mingii.

Debutul lui Kurt Zouma s-a lăsat cu un cartonaș galben, dar și cu o intervenție decisivă. În minutul 86, arbitrul Andrei Chivulete a arătat sancțiunea după un fault asupra lui Costache. Ca să se „revanșeze”, fundașul francez a intervenit decisiv în minutul 94, când Marius Coman a încercat să centreze în careul lui CFR Cluj.

Notă de trecere pentru Zouma după primul meci la CFR Cluj

Kurt Zouma s-a aflat 17 minute pe teren în CFR Cluj – UTA. Fundașul central a atins balonul în 10 rânduri, a oferit 6 din 7 pase bune, a avut o diagonală reușită și a câștigat ambele dueluri aeriene, pe când la sol a avut unul pierdut.

Site-ul de specialitate Flashscore i-a oferit nota 6.5 fundașului central pentru debut. Calificativul primit este unul „de trecere”, asta având în vedere că Poulolo a fost desemnat „omul meciului”, acesta primind 7.7 în urma evoluției din meciul cu CFR Cluj.

  • 10 milioane de euro este cota de piață a lui Kurt Zouma, cea mai mare din SuperLiga
