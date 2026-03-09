Cum s-a descurcat Mirel Rădoi în primul mandat ca antrenor la FCSB. Perioadă de coșmar pentru fostul căpitan al roș-albaștrilor

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi, iar antrenorul român va fi noul tehnician al celor de la FCSB, cel puțin până la finalul sezonului. La cârma echipei vine un antrenor cu CV, unul care, în ultimii ani, a adunat rezultate importante. Totuși, nu va fi primul mandat pe banca roș-albaștrilor. Rădoi a mai pregătit echipa din capitală în urmă cu 10 ani, însă avea să plece după doar șase luni.

Cum s-a descurcat, de fapt, Mirel Rădoi în primul său mandat la FCSB

În iunie 2015, după plecarea lui Costel Gâlcă, Gigi Becali a decis să mizeze pe o variantă surprinzătoare pentru banca tehnică. , fostul căpitan al echipei, care tocmai își încheiase cariera de jucător în zona Golfului.

Mutarea a fost văzută de mulți drept un pariu riscant. Rădoi nu avea experiență ca antrenor și nici pregătirea necesară pentru a conduce oficial o echipă care avea ca obiectiv declarat câștigarea titlului și calificarea în grupele unei cupe europene. În teorie, rolul lui Rădoi era de director sportiv, deoarece nu avea licența de antrenor. În practică însă, el conducea echipa, pregătea meciurile și lua deciziile tactice.

Mirel Rădoi a avut parte de un mandat complicat la FCSB. De ce nu avea voie să stea pe banca!?

Încă din primele săptămâni, mandatul lui Rădoi a fost umbrit de o controversă uriașă. Fostul mijlocaș nu avea diploma de Bacalaureat, ceea ce însemna că nu putea urma cursurile complete pentru licența PRO de antrenor. Din acest motiv, în acte antrenor principal al echipei era italianul Massimo Pedrazzini, iar Rădoi apărea oficial în staff ca director sportiv.

Situația a devenit rapid un subiect intens dezbătut în presa sportivă. În plus, Rădoi a fost nevoit să meargă la examenele de Bacalaureat în acea perioadă, însă a absentat de la probele scrise deoarece era în cantonament cu echipa.

Debutul oficial al lui Mirel Rădoi pe banca FCSB-ului nu a fost unul deloc reușit. Primul meci a fost Supercupa României, pierdută cu 0-1 în fața celor de la ASA Târgu Mureș. Roș-albaștrii veneau după un titlu câștigat, însă începutul noului sezon a fost dificil. În primele luni, echipa a avut probleme serioase de joc. Atmosfera din jurul clubului devenea tot mai tensionată, iar criticile la adresa antrenorului creșteau de la etapă la etapă. Gigi Becali nu s-a ferit să îi facă reproșuri finului său.

Bilanțul primelor meciuri a fost unul modest. În total, Rădoi a stat pe bancă la 29 de partide, a câștigat 12 meciuri, a făcut 8 egaluri și a suferit 9 înfrângeri. Sistemul folosit în acea perioadă i-a pus în dificultate pe fotbaliști, care erau familiarizați cu o tactică ceva mai echilibrată. Rădoi a vrut încă de la început un joc rapid, bazat pe viteză.

Mirel Rădoi a ratat calificarea în cupele europene. Probleme mari cu UEFA. Antrenorul a fost sancționat de forul european

Cele mai mari probleme au apărut în competițiile europene. FCSB a intrat în preliminariile UEFA Champions League, iar Rădoi a stat pe bancă în primele meciuri, deși nu avea licența necesară. UEFA a intervenit rapid și l-a sancționat. În România se mai putea ocoli sistemul, însă în cupele europene nici vorbă.

Forul european i-a interzis să mai stea pe bancă în meciurile continentale până când își va obține calificările necesare, iar clubul a primit și o amendă de 50.000 de euro. Din nou au apărut discuții legate de faptul că FCSB nu are un antrenor cu acte în regulă.

După eliminarea din preliminariile Champions League, FCSB a ajuns în play-off-ul Europa League, unde a întâlnit Rosenborg. Norvegienii au câștigat categoric cu 3-1 la general, iar roș-albaștrii au ratat calificarea în grupele competiției. De altfel, a fost primul sezon după 11 ani în care roș-albaștrii nu au fost prezenți în grupele unei competiții europene.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la FCSB. Antrenorul a intrat într-un conflict cu Gigi Becali

În momentul în care Gigi Becali a realizat că va fi un sezon dificil și din punct de vedere financiar, criticile au devenit tot mai dese. Rădoi a fost arătat cu degetul pentru eliminarea din cupele europene și pentru jocul modest practicat de echipă. Evident, tensiunea creștea, iar pentru debutantul Rădoi lucrurile nu arătau deloc bine.

Patronul FCSB intervenea frecvent în alcătuirea echipei și în deciziile tactice. Situația a creat tensiuni în interiorul clubului și a subminat autoritatea antrenorului. Rădoi se simțea din ce în ce mai incomod, iar pe 29 noiembrie 2015, după o înfrângere cu Astra Giurgiu, a decis să părăsească clubul.

Ce a făcut Mirel Rădoi după ce a plecat de la FCSB. Antrenorul și-a betonat CV-ul

După experiența de la FCSB, Mirel Rădoi a luat o pauză în care și-a pus la punct actele necesare pentru cariera de antrenor. În 2018 a fost numit selecționer al naționalei U21 a României, cu care, un an mai târziu, avea să ajungă până în semifinalele Campionatului European din Italia și San Marino. A construit o generație de excepție, iar mulți dintre acei jucători sunt astăzi oameni de bază la reprezentativa de seniori, condusă în prezent de Mircea Lucescu.

De altfel, Mirel Rădoi a făcut și el pasul la naționala de seniori după Europeanul din 2019. A fost numit selecționer și a rezistat doi ani în funcție. Ulterior a pregătit-o pe Universitatea Craiova pentru câteva luni, până când s-a certat cu conducerea clubului. A urmat o aventură în zona Golfului, iar în 2025 a revenit în Bănie.

Ultima experiență pentru Mirel Rădoi în funcția de antrenor a fost tot la Universitatea Craiova. Tehnicianul a avut evoluții bune, a creat o echipă solidă, care acum este pe primul loc în SuperLiga, și i-a dus pe olteni, după mulți ani, în grupele unei competiții europene. Rămâne acum de văzut cum va reuși să gestioneze situația extrem de complicată de la FCSB și, mai ales,