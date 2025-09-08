Sport

Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la timonă. „Săpăligă" a „coborât" treapta la tineret după experiența de la U19

Ion Marin a preluat naționala României U18. Ce rezultate a obținut în primele două meciuri la cârma echipei de tineret.
Mihai Dragomir
08.09.2025 | 05:40
Ce a făcut România U18 la primele meciuri sub comanda lui Ion Marin. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ion Marin, cel care a dus România U19 până în semifinalele Europeanului de Tineret din această vară, nu a rămas fără angajament după ce a părăsit reprezentativa sub 19 ani. „Săpăligă” a fost numit de curând pe banca naționalei U18 și a bifat deja două meciuri la conducerea tinerilor „tricolori”. Ce scoruri a obținut.

Ion Marin și primele meciuri la naționala României U18

Luna septembrie a venit pentru naționala României U18 cu o schimbare importantă. Selecționata de tineret a fost preluată de Ion Marin, cel care a făcut minuni la U19, naționala a cărei poveste a dezvăluit-o la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

Primele sale teste în calitate de tehnician la U18 au fost cele contra țării vecine, Republica Moldova U18. Cele două echipe naționale s-au întâlnit de două ori: vineri, 5 septembrie, de la ora 17:00 și duminică, 7 septembrie, de la ora 12:00.

Dacă în primul meci, după cele 90 de minute, tabela de marcaj a indicat scorul final de 1-1, duminică după-amiază situația a fost cu totul alta. România U18 s-a impus cu 2-0 (Daniele Luncașu 45 și Alexandru Bota 89).

Ion Marin și modul în care a reușit să readucă la forma cea bună un jucător de la U19

Ion Marin s-a remarcat pozitiv în mandatul avut la reprezentativa U19. Tehnicianul a reușit chiar să readucă la forma care îl consacrase pe unul dintre tinerii jucători pe care i-a avut sub comandă. Andrei Vochin, oficialul FRF, a dezvăluit că au existat probleme la un moment dat cu Luca Szimionaș, fotbalistul Veronei U20, dar Ion Marin a acționat prompt.

„Psihologul a venit cu o informație la el. Zice: ‘Vezi că Szimionaș nu este fericit pentru că la modul în care jucați dumneavoastră, el nu iese în evidență!’. I-a dat această informație, care i-a fost suficientă lui Ion Marin să înțeleagă de ce jucătorul este supărat și nu face ce trebuie să facă.

S-a dus la jucător cu această informație și i-a zis: ‘Tu trebuie să înțelegi că tu ieși în evidență pentru toți specialiștii dacă faci lucrurile astea. Și vei vedea că vei fi cel mai apreciat dacă faci ceea ce știi. Nu te expune la lucruri pe care nu știi să le faci’. S-a întâmplat să dea și gol într-un meci”, a povestit Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Ce lot a avut la dispoziție Ion Marin la naționala României U18 pentru amicalele din septembrie

  • Portari: Alexandru GLODEAN (Universitatea Craiova), Răzvan FARCAȘ (CD Leganes | Spania);
  • Fundași: Sasha RADU (CD Roda | Spania), Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Fabio BĂDĂRĂU (Juventus | Italia), Bogdan UNGUREANU (Atletico Madrid | Spania), Christian VECHIU (AC Milan | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Albert NICULĂESEI (Elche CF | Spania);
  • Mijlocași: Denis ȚĂROI (UTA Arad), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Bogdan PITULAC (CS Afumați), Albert RADU (Malaga CF | Spania), Alexandru BOTA (Universitatea Cluj), Denis MIU (Hannover 96 | Germania), Gabriel REPCIUC (Juventus | Italia), Daniele LUNCAȘU (FC Bacău);
  • Atacanți: Andrei PREDA (Rapid București), Ianis AVRĂMESCU (Parma | Italia).
