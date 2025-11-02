Universitatea Craiova, în gardă! Viitoarea adversară din UEFA Conference League a învins campioana, după o răsturnare incredibilă

ADVERTISEMENT

Oltenii sunt cu ochii și pe următoarea lor adversară din Conference League. Ce a făcut Rapid Viena la ultimul meci din campionat, derby-ul cu Sturm Graz și pe ce loc se află în campionat.

Ce a făcut Rapid Viena la ultimul meci din campionat

Etapa a 12-a din prima ligă a Austriei a adus derby-ul Rapid Viena – Sturm Graz. Oaspeții au dat primii lovitura Maurice Malone, care a deschis scorul în minutul 39. Matthias Seidl a restabilit egalitatea în minutul 66.

Peste doar 10 minute, scorul s-a modificat din nou. Dimitri Lavalee, jucătorul lui Sturm Graz, a trimis mingea în propria poartă. Ultimele minute de joc au fost o adevărată luptă, acordându-se 5 minute suplimentare de prelungire în care gazdele au văzut 2 cartonașe galbene.

În cele din urmă, toate cele 3 puncte au mers în contul celor de la Rapid Viena după victoria cu 2-1. După acest succes, elevii lui Peter Stoger au urcat pe locul 2, cu 23 de puncte, la doar un punct în spatele liderului RB Salzburg.

Când joacă Universitatea Craiova cu Rapid Viena

După jocul din campionat cu Rapid, pe Universitatea Craiova o așteaptă a doua deplasare europeană din acest sezon de Conference League. Astfel, joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00, „leii” lui Mirel Rădoi vor juca pe Allianz Stadium, casa celor de la Rapid Viena.

Cât costă un bilet la Rapid Viena – Universitatea Craiova

Austriecii, în calitate de gazde, au fost cei care au stabilit prețul unui bilet pentru meciul de la Viena.

„Toți leii sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing) din Allianz Stadion pentru duelul din UEFA Conference League cu Rapid Viena”, este doar o scurtă parte din anunțul oltenilor pe pagina de Facebook, referitor la meciul cu Rapid Viena.

Program Universitatea Craiova în Conference League

După ce au depășit cu bine faza preliminariilor, Universitatea Craiova va disputa alte 6 meciuri în această competiție, primul fiind programat pe 2 octombrie, iar ultimul în data de 18 decembrie 2025.